ترامب: وجدنا أرضية مشتركة مع إيران بشأن معظم القضايا

ترامب: وجدنا أرضية مشتركة مع إيران بشأن معظم القضايا

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران توصلتا إلى أرضية مشتركة بشأن معظم القضايا خلال المفاوضات الأخيرة.

2026-03-23T14:22+0000

2026-03-23T14:22+0000

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: "لدينا أرضية مشتركة في النقاط الرئيسية (مع إيران)، بل أستطيع القول إننا متفقون على جميع النقاط تقريبا".وأوضح ترامب أنه إذا تكللت المفاوضات الأمريكية الإيرانية المقبلة بالنجاح، فسيتم حل النزاع، قائلا: "سنرى كيف ستسير الأمور، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسنتمكن في نهاية المطاف من حل هذه القضية".وقال: "إنهم يريدون إبرام اتفاق، ونحن على أتمّ الاستعداد لذلك. لكن يجب أن تكون صفقة جيدة، تعني أنه لن تكون هناك حروب بعد الآن، ولن يكون هناك سلاح نووي".وفي السياق ذاته، هدد ترامب بمواصلة قصف إيران إذا فشلت المفاوضات بين واشنطن وطهران، وقال: "سنرى كيف ستسير الأمور (المفاوضات). إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنحل هذه المشكلة في نهاية المطاف. وإلا، فسنواصل القصف".وقال ترامب، معلقا على خطط الولايات المتحدة الأمريكية لأخذ اليورانيوم المخصب من إيران: "إذا توصلنا إلى اتفاق معهم (الإيرانيين)، فسنأتي ونأخذه بأنفسنا".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260323/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ24-من-الحرب-على-إيران-طهران-تهدد-بتوسيع-دائرة-الأهداف-وواشنطن-ترد-1111807550.html

https://sarabic.ae/20260323/ترامب-أعطيت-أوامر-للبنتاغون-بتأجيل-الضربات-على-محطات-الطاقة-الإيرانية-لمدة-5-أيام-1111818410.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن