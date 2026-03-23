تغطية مباشرة لليوم الـ24 من الحرب على إيران... طهران تهدد بتوسيع دائرة الأهداف وواشنطن ترد

دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ24، حيث شهدات مؤخرا تهديدات متبادلة، بين طهران وواشنطن، حيث هددت الأولى بإدخال أهداف جديدة إلى قائمة... 23.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-23T05:55+0000

حذر الحرس الثوري الإيراني، من أن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في استهداف البنية التحتية للطاقة داخل إيران سيؤدي إلى تصعيد واسع النطاق، يشمل استهداف مواقع حيوية في عدد من دول المنطقة.وأوضح الحرس الثوري، في بيان له، أن "أي تصعيد إضافي قد يفضي إلى إشعال خريطة كاملة من الأهداف، تشمل البنية التحتية للطاقة والكهرباء ومرافق تحلية المياه في عدة دول خليجية وعربية".وأشار البيان إلى قائمة من المنشآت الحيوية التي قد تكون ضمن نطاق الاستهداف، من بينها:ترامب يهدد بعد مهلة الـ48 ساعةوأضاف ترامب، في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، أن تداعيات هذا الإنذار ستتضح قريبًا، موجّهًا رسالة حادة للنظام في طهران، مؤكدًا: "ستعرفون قريبًا ما سيحدث بشأن الإنذار المتعلق بمحطات الطاقة – النتيجة ستكون جيدة جدًا. سيكون هناك دمار شامل لإيران، وهذا سينجح بشكل ممتاز".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمهل، إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مهددًا إياها بـ"تدمير جميع محطاتها لتوليد الطاقة إذا لم تفتحه".مضيق هرمز سالك بشروط إيرانيةوأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن إيران، بصفتها دولة ساحلية على مضيق هرمز، قامت بمنع مرور السفن المملوكة أو المرتبطة بالأطراف المعتدية والمشاركة في أي أعمال عدائية ضدها، وذلك استنادًا إلى ما اعتبرته حقوقها وفق القانون الدولي. وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، تنفيذ الموجة الـ75 من عملية "الوعد الصادق 4" ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية وقاعدة الأمير سلطان الجوية في محافظة الخرج السعودية.وقال الحرس الثوري في بيان له: "نُفذت الموجة الخامسة والسبعون من عملية "الوعد الصادق 4" ضد أهداف صهيونية وأمريكية".

