تغطية مباشرة لليوم الـ24 من الحرب على إيران... طهران تهدد بتوسيع دائرة الأهداف وواشنطن ترد
تغطية مباشرة لليوم الـ24 من الحرب على إيران... طهران تهدد بتوسيع دائرة الأهداف وواشنطن ترد
سبوتنيك عربي
دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ24، حيث شهدات مؤخرا تهديدات متبادلة، بين طهران وواشنطن، حيث هددت الأولى بإدخال أهداف جديدة إلى قائمة... 23.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-23T04:46+0000
2026-03-23T04:46+0000
2026-03-23T05:55+0000
حذر الحرس الثوري الإيراني، من أن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في استهداف البنية التحتية للطاقة داخل إيران سيؤدي إلى تصعيد واسع النطاق، يشمل استهداف مواقع حيوية في عدد من دول المنطقة.وأوضح الحرس الثوري، في بيان له، أن "أي تصعيد إضافي قد يفضي إلى إشعال خريطة كاملة من الأهداف، تشمل البنية التحتية للطاقة والكهرباء ومرافق تحلية المياه في عدة دول خليجية وعربية".وأشار البيان إلى قائمة من المنشآت الحيوية التي قد تكون ضمن نطاق الاستهداف، من بينها:ترامب يهدد بعد مهلة الـ48 ساعةوأضاف ترامب، في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، أن تداعيات هذا الإنذار ستتضح قريبًا، موجّهًا رسالة حادة للنظام في طهران، مؤكدًا: "ستعرفون قريبًا ما سيحدث بشأن الإنذار المتعلق بمحطات الطاقة – النتيجة ستكون جيدة جدًا. سيكون هناك دمار شامل لإيران، وهذا سينجح بشكل ممتاز".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمهل، إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مهددًا إياها بـ"تدمير جميع محطاتها لتوليد الطاقة إذا لم تفتحه".مضيق هرمز سالك بشروط إيرانيةوأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن إيران، بصفتها دولة ساحلية على مضيق هرمز، قامت بمنع مرور السفن المملوكة أو المرتبطة بالأطراف المعتدية والمشاركة في أي أعمال عدائية ضدها، وذلك استنادًا إلى ما اعتبرته حقوقها وفق القانون الدولي. وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، تنفيذ الموجة الـ75 من عملية "الوعد الصادق 4" ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية وقاعدة الأمير سلطان الجوية في محافظة الخرج السعودية.وقال الحرس الثوري في بيان له: "نُفذت الموجة الخامسة والسبعون من عملية "الوعد الصادق 4" ضد أهداف صهيونية وأمريكية".
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
تغطية مباشرة لليوم الـ24 من الحرب على إيران... طهران تهدد بتوسيع دائرة الأهداف وواشنطن ترد
04:46 GMT 23.03.2026 (تم التحديث: 05:55 GMT 23.03.2026)
دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ24، حيث شهدات مؤخرا تهديدات متبادلة، بين طهران وواشنطن، حيث هددت الأولى بإدخال أهداف جديدة إلى قائمة الاستهداف، فيما توعدت الثانية بتدمير محطات الطاقة الإيرانية.
حذر الحرس الثوري الإيراني، من أن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في استهداف البنية التحتية للطاقة داخل إيران سيؤدي إلى تصعيد واسع النطاق، يشمل استهداف مواقع حيوية في عدد من دول المنطقة.
وأوضح الحرس الثوري، في بيان له، أن "أي تصعيد إضافي قد يفضي إلى إشعال خريطة كاملة من الأهداف، تشمل البنية التحتية للطاقة والكهرباء ومرافق تحلية المياه في عدة دول خليجية وعربية".
وأشار البيان إلى قائمة من المنشآت الحيوية التي قد تكون ضمن نطاق الاستهداف، من بينها:
في المملكة العربية السعودية: محطة تحلية مياه رأس الخير، ومحطة الشعيبة للطاقة.
في قطر: محطة أم الحول لتحلية المياه، ومحطة رأس قرطاس للطاقة والمياه.
في الإمارات العربية المتحدة: محطة الطويلة لتحلية المياه، ومحطة براكة للطاقة.
في البحرين: مجمع الزور لتحلية المياه، ومحطة الدر للطاقة والمياه.
في الكويت: مجمع الزور لتحلية المياه، ومحطة الزور الشمالية للطاقة.
في الأردن: محطة تحلية مياه العقبة، ومحطة سمرا لتوليد الطاقة.
ترامب يهدد بعد مهلة الـ48 ساعة
وقبل ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الإنذار الذي وجهه بشأن محطات الطاقة في إيران سيؤدي إلى "نتيجة ممتازة"، مشيرًا إلى أن العملية ستتسبب في دمار شامل لإيران.
وأضاف ترامب، في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، أن تداعيات هذا الإنذار ستتضح قريبًا، موجّهًا رسالة حادة للنظام في طهران، مؤكدًا: "ستعرفون قريبًا ما سيحدث بشأن الإنذار المتعلق بمحطات الطاقة – النتيجة ستكون جيدة جدًا. سيكون هناك دمار شامل لإيران، وهذا سينجح بشكل ممتاز".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمهل، إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز
أمام الملاحة الدولية، مهددًا إياها بـ"تدمير جميع محطاتها لتوليد الطاقة إذا لم تفتحه".
مضيق هرمز سالك بشروط إيرانية
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن إيران، بصفتها دولة ساحلية على مضيق هرمز، قامت بمنع مرور السفن المملوكة أو المرتبطة بالأطراف المعتدية والمشاركة في أي أعمال عدائية ضدها، وذلك استنادًا إلى ما اعتبرته حقوقها وفق القانون الدولي.
وأوضحت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن "السفن غير المرتبطة بأي أطراف معادية يمكنها الاستفادة من المرور الآمن في المضيق، شريطة التنسيق مع الجهات الإيرانية المختصة"، مؤكدة استمرار إدارة الملاحة بما يراعي الأمن والمصالح الوطنية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، تنفيذ الموجة الـ75 من عملية "الوعد الصادق 4" ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية وقاعدة الأمير سلطان الجوية في محافظة الخرج السعودية.
وقال الحرس الثوري في بيان له: "نُفذت الموجة الخامسة والسبعون من عملية "الوعد الصادق 4" ضد أهداف صهيونية وأمريكية".