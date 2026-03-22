https://sarabic.ae/20260322/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ22-من-الحرب-على-إيران-صواريخ-إيران-تطرق-أبواب-ديمونا-فيديو-وصور-1111775758.html
تغطية مباشرة لليوم الـ23 من الحرب على إيران.. صواريخ إيران تطرق أبواب ديمونا... فيديو وصور
سبوتنيك عربي
دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ23، حيث تخللها تطورات خطيرة تضمنت استهداف إيران لمدينة ديمونا جنوبي إسرائيل، الحاضنة لمحطة نووية، وذلك بعد...
2026-03-22T05:29+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111193909_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_40519803b1338ee1f9347289df023151.jpg
استهداف ديمونا
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111193909_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_fd081906f83a50740aac5138aa5275f4.jpg
05:19 GMT 22.03.2026 (تم التحديث: 05:29 GMT 22.03.2026)
يتبع
دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها الـ23، حيث تخللها تطورات خطيرة تضمنت استهداف إيران لمدينة ديمونا جنوبي إسرائيل، الحاضنة لمحطة نووية، وذلك بعد استهداف منشأة "نطنز" الإيرانية لتخصيب اليورانيوم.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، بارتفاع حصيلة المصابين جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على ديمونا جنوبي إسرائيل إلى 47 مصابا.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم تسجيل "47 مصابا في ديمونا، وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج في المستشفى"، نتيجة القصف الصاروخي الإيراني على المنطقة.
وقبلها، أفادت منظمة "نجمة داوود الحمراء" (الإسعاف الإسرائيلي)، بأن المسعفين والفرق الطبية يقدمون العلاج لـ39 مصابا في ديمونا، لافتة إلى أن أحد المصابين أُصيب بجروح خطرة.
هجوم أمريكي - إسرائيلي على نطنز
وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس السبت، أن "منشأة التخصيب في نطنز، تعرضت صباحا لهجوم أمريكي - إسرائيلي"، مؤكدة أن "الإجراءات الاحترازية المتخذة حالت دون أي تسرب للمواد المشعة"، على حد قولها.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الهجوم على منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز الإيرانية، يعتبر انتهاكًا فظًا للقانون الدولي، محذّرة من أن مثل هذه التصرفات تخلق مخاطر حقيقية بحدوث كارثة على مستوى الشرق الأوسط بأكمله.