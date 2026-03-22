وزير الخارجية التركي يناقش خطوات حل أزمة الشرق الأوسط مع نظيريه الإيراني والمصري
وزير الخارجية التركي يناقش خطوات حل أزمة الشرق الأوسط مع نظيريه الإيراني والمصري
سبوتنيك عربي
ناقش وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عبر الهاتف، خطوات إنهاء الصراع في الخليج مع وزيري خارجية إيران ومصر، عباس عراقجي وبدر عبد العاطي، ومسؤولين أمريكيين،... 22.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-22T13:26+0000
2026-03-22T13:26+0000
2026-03-22T13:26+0000
وأوضح مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك": "أجرى الوزير هاكان فيدان، يوم الأحد 22 مارس/آذار، محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومسؤولين أمريكيين".وأضاف المصدر: "خلال هذه المحادثات، نوقشت خطوات إنهاء الحرب".وصرح فيدان، يوم السبت، بأن التصعيد في الخليج قد يستمر لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل، وأن الموقف الأمريكي هو العامل الحاسم.وأوضح فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده في الدوحة يوم الخميس الفائت، أن أنقرة تسعى إلى استكشاف فرص اتخاذ خطوات دبلوماسية تمهد لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات، مشيراً إلى استمرار التواصل مع الجانبين في هذا الإطار.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
https://sarabic.ae/20260322/الحرس-الثوري-الإيراني-انهيار-منظومة-الدفاع-الأمريكية-الإسرائيلية-المتعددة-الطبقات-غربي-آسيا-1111782079.html
https://sarabic.ae/20260322/مجلس-التعاون-الخليجي-الادعاءات-الإيرانية-باطلة-ونحتفظ-بحق-الرد-1111777750.html
إيران, أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية التركي يناقش خطوات حل أزمة الشرق الأوسط مع نظيريه الإيراني والمصري
ناقش وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عبر الهاتف، خطوات إنهاء الصراع في الخليج مع وزيري خارجية إيران ومصر، عباس عراقجي وبدر عبد العاطي، ومسؤولين أمريكيين، ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس.
وأوضح مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك": "أجرى الوزير هاكان فيدان، يوم الأحد 22 مارس/آذار، محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومسؤولين أمريكيين".
وأضاف المصدر: "خلال هذه المحادثات، نوقشت خطوات إنهاء الحرب".
وصرح فيدان، يوم السبت، بأن التصعيد في الخليج قد يستمر لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل، وأن الموقف الأمريكي هو العامل الحاسم.
وفي 19 آذار/ مارس، أعلن فيدان، أن بلاده تجري محادثات مع كل من الولايات المتحدة وإيران، بهدف فهم مواقف الطرفين وبحث إمكانية استئناف المسار التفاوضي بينهما.
وأوضح فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده في الدوحة يوم الخميس الفائت، أن أنقرة تسعى إلى استكشاف فرص اتخاذ خطوات دبلوماسية تمهد لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات، مشيراً إلى استمرار التواصل مع الجانبين
في هذا الإطار.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل
، في 28 فبراير/ شباط الماضي، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط
.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران
.