https://sarabic.ae/20260322/وزير-الخارجية-التركي-يناقش-خطوات-حل-أزمة-الشرق-الأوسط-مع-نظيريه-الإيراني-والمصري-1111783724.html

وزير الخارجية التركي يناقش خطوات حل أزمة الشرق الأوسط مع نظيريه الإيراني والمصري

ناقش وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عبر الهاتف، خطوات إنهاء الصراع في الخليج مع وزيري خارجية إيران ومصر، عباس عراقجي وبدر عبد العاطي، ومسؤولين أمريكيين،... 22.03.2026, سبوتنيك عربي

إيران

أخبار تركيا اليوم

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/03/1107786679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a6ef5b31efb1e4212e3114d0039a6100.jpg

وأوضح مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك": "أجرى الوزير هاكان فيدان، يوم الأحد 22 مارس/آذار، محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ومسؤولين أمريكيين".وأضاف المصدر: "خلال هذه المحادثات، نوقشت خطوات إنهاء الحرب".وصرح فيدان، يوم السبت، بأن التصعيد في الخليج قد يستمر لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أخرى على الأقل، وأن الموقف الأمريكي هو العامل الحاسم.وأوضح فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده في الدوحة يوم الخميس الفائت، أن أنقرة تسعى إلى استكشاف فرص اتخاذ خطوات دبلوماسية تمهد لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات، مشيراً إلى استمرار التواصل مع الجانبين في هذا الإطار.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

