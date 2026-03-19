فيدان: تركيا تبحث مع واشنطن وطهران سبل استئناف المفاوضات

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن بلاده تجري محادثات مع كل من الولايات المتحدة وإيران، بهدف فهم مواقف الطرفين وبحث إمكانية استئناف المسار التفاوضي... 19.03.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده في الدوحة اليوم الخميس، أن أنقرة تسعى إلى استكشاف فرص اتخاذ خطوات دبلوماسية تمهد لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات، مشيراً إلى استمرار التواصل مع الجانبين في هذا الإطار. وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

https://sarabic.ae/20260319/رئيس-الوزراء-العراقي-يؤكد-لأمين-عام-الناتو-ضرورة-عدم-انخراط-دول-الحلف-في-الحرب-الجارية-على-إيران--1111671461.html

https://sarabic.ae/20260319/عراقجي-إيران-لم-تستخدم-سوى-جزء-ضئيل-من-قوتها-العسكرية-الشاملة-1111670784.html

