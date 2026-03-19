فيدان: تركيا تبحث مع واشنطن وطهران سبل استئناف المفاوضات
فيدان: تركيا تبحث مع واشنطن وطهران سبل استئناف المفاوضات
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن بلاده تجري محادثات مع كل من الولايات المتحدة وإيران، بهدف فهم مواقف الطرفين وبحث إمكانية استئناف المسار التفاوضي... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T15:49+0000
2026-03-19T15:49+0000
2026-03-19T15:49+0000
وأوضح فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده في الدوحة اليوم الخميس، أن أنقرة تسعى إلى استكشاف فرص اتخاذ خطوات دبلوماسية تمهد لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات، مشيراً إلى استمرار التواصل مع الجانبين في هذا الإطار. وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
فيدان: تركيا تبحث مع واشنطن وطهران سبل استئناف المفاوضات
قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن بلاده تجري محادثات مع كل من الولايات المتحدة وإيران، بهدف فهم مواقف الطرفين وبحث إمكانية استئناف المسار التفاوضي بينهما.