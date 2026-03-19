رئيس الوزراء العراقي يؤكد لأمين عام "الناتو" ضرورة عدم انخراط دول الحلف في الحرب الجارية على إيران

جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تأكيده على ضرورة ألّا تنخرط دول حلف شمال الأطلسي في الحرب على إيران، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه، اليوم الخميس، من...

2026-03-19T15:11+0000

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن الاتصال تناول بحث الأوضاع في المنطقة والتصعيد الخطير المرتبط بالحرب على إيران، حيث شدد السوداني على أهمية أن تبذل دول الحلف أقصى الجهود لدعم الحوار والتوصل إلى حلول دبلوماسية. وأكد رئيس الوزراء العراقي دعم بلاده لكافة المساعي الدولية الرامية إلى وقف الحرب وتعزيز الاستقرار واستعادة الأمن في المنطقة، مشدداً على ضرورة تغليب الحلول السياسية والحوار على الخيارات العسكرية في معالجة الأزمات. من جانبه، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عن تقديره للمواقف العراقية وجهودها في حماية البعثات الدبلوماسية، مؤكداً استمرار الشراكة بين الحلف والعراق، والعمل مع مختلف الدول من أجل وقف الحرب.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

