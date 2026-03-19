رئيس الوزراء العراقي يؤكد لأمين عام "الناتو" ضرورة عدم انخراط دول الحلف في الحرب الجارية على إيران

تغطية مباشرة لليوم الـ20 من الحرب على إيران.. بارس يشعل المواجهة وتصعيد مستمر في لبنان.. صور وفيديو
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
15:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
15:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
15:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:00 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:24 GMT
39 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لكي تقطع علاقتها بإيران
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
حصاد الأسبوع
خبير: يجب تحييد مصادر الطاقة عن الصراع
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
15 عاما على تدخل الناتو في ليبيا… حين تحوّلت "حماية المدنيين" إلى غطاء لتدمير دولة؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
رئيس الوزراء العراقي يؤكد لأمين عام "الناتو" ضرورة عدم انخراط دول الحلف في الحرب الجارية على إيران
سبوتنيك عربي
جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تأكيده على ضرورة ألّا تنخرط دول حلف شمال الأطلسي في الحرب على إيران، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه، اليوم الخميس، من... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T15:11+0000
2026-03-19T15:29+0000
15:11 GMT 19.03.2026 (تم التحديث: 15:29 GMT 19.03.2026)
جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تأكيده على ضرورة ألّا تنخرط دول حلف شمال الأطلسي في الحرب على إيران، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه، اليوم الخميس، من الأمين العام للحلف مارك روته.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن الاتصال تناول بحث الأوضاع في المنطقة والتصعيد الخطير المرتبط بالحرب على إيران، حيث شدد السوداني على أهمية أن تبذل دول الحلف أقصى الجهود لدعم الحوار والتوصل إلى حلول دبلوماسية.
عراقجي: إيران لم تستخدم سوى جزء ضئيل من قوتها العسكرية الشاملة
14:35 GMT
وأكد رئيس الوزراء العراقي دعم بلاده لكافة المساعي الدولية الرامية إلى وقف الحرب وتعزيز الاستقرار واستعادة الأمن في المنطقة، مشدداً على ضرورة تغليب الحلول السياسية والحوار على الخيارات العسكرية في معالجة الأزمات.
وأشار السوداني إلى التزام العراق الكامل بحماية السفارات والبعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد، مبيناً استعداد القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها لأداء هذا الواجب الدستوري، مع التأكيد على رفض استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية للاعتداء على دول أخرى، وحرص بغداد على عدم توسيع رقعة الصراع.
من جانبه، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عن تقديره للمواقف العراقية وجهودها في حماية البعثات الدبلوماسية، مؤكداً استمرار الشراكة بين الحلف والعراق، والعمل مع مختلف الدول من أجل وقف الحرب.
وزير الحرب الأمريكي: دمرنا قدرات إيران العسكرية وسننهي المهمة قريبا
12:35 GMT
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
