عراقجي: إيران لم تستخدم سوى جزء ضئيل من قوتها العسكرية الشاملة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لن تلتزم بضبط النفس في حال تعرضت بنيتها التحتية لهجوم جديد، مؤكداً أن طهران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تصعيد... 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T14:35+0000
وأوضح عراقجي، في تصريحات نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الرد الإيراني على ما وصفه بالهجوم الإسرائيلي على البنية التحتية الإيرانية اقتصر على استخدام "جزء بسيط" من القدرات العسكرية. وأشار إلى أن ضبط النفس في ذلك الوقت جاء استجابة لطلب خفض التصعيد. وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 فبراير/ شباط الماضي، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين. وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
14:35 GMT 19.03.2026 (تم التحديث: 14:57 GMT 19.03.2026)
