"روساتوم": ليس لدى إيران أي خطط لإغلاق محطة بوشهر للطاقة النووية
"روساتوم": ليس لدى إيران أي خطط لإغلاق محطة بوشهر للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
صرّح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الخميس، بأن محطة "بوشهر" النووية الإيرانية لا تزال تعمل، ويعتقد بأن الجانب الإيراني...
2026-03-19T11:38+0000
2026-03-19T11:38+0000
2026-03-19T11:38+0000
وقال ليخاتشوف: "يشغّل المحطة كوادر إيرانية؛ عدد قليل من زملائنا يشاركون في هذا العمل، لكن هذه مسؤولية المشغل الإيراني، تعمل المحطة حاليًا بكامل طاقتها، وتزوّد جزءا كبيرا من كهرباء إيران، لا أعتقد أن لديهم أي نية لإيقافها، وإلا ستكون لذلك عواقب وخيمة على قطاع الطاقة". وقال ليخاتشوف، في تصريحات للصحفيين عقب اختتام المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو: "بالطبع، تحدثنا كثيرًا عن الأحداث في الشرق الأوسط، وفي إيران على وجه الخصوص، وأبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يحدث في محطة "بوشهر" وما هي خططنا المستقبلية". ووفقا له، فإن روسيا لم ترَ قط تأكيدًا على تطوير إيران لأسلحة نووية.الكرملين: العالم بأسره يشعر بعواقب الوضع المحيط بإيرانالجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أكثر من 20 عنصرا من "حزب الله" خلال 24 ساعة
https://sarabic.ae/20260318/إسرائيل-تعلن-استهداف-منشأة-بوشهر-للغاز-في-إيران-1111623576.html
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
"روساتوم": ليس لدى إيران أي خطط لإغلاق محطة بوشهر للطاقة النووية
صرّح المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أليكسي ليخاتشوف، اليوم الخميس، بأن محطة "بوشهر" النووية الإيرانية لا تزال تعمل، ويعتقد بأن الجانب الإيراني لا يعتزم إيقاف تشغيلها.
وقال ليخاتشوف: "يشغّل المحطة كوادر إيرانية؛ عدد قليل من زملائنا يشاركون في هذا العمل، لكن هذه مسؤولية المشغل الإيراني، تعمل المحطة حاليًا بكامل طاقتها، وتزوّد جزءا كبيرا من كهرباء إيران، لا أعتقد أن لديهم أي نية لإيقافها، وإلا ستكون لذلك عواقب وخيمة على قطاع الطاقة".
وكان أكد المدير العام لـ"روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، في وقت سابق، أن روسيا تبذل كل ما في وسعها لضمان تشغيل الوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران بشكل طبيعي، واستئناف بناء الوحدات الجديدة.
وقال ليخاتشوف، في تصريحات للصحفيين عقب اختتام المشاورات المشتركة بين روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية في موسكو: "بالطبع، تحدثنا كثيرًا عن الأحداث في الشرق الأوسط، وفي إيران على وجه الخصوص، وأبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يحدث في محطة "بوشهر" وما هي خططنا المستقبلية".
وتابع: "حتى الآن، على حد علمي، لم يتم تقديم أي دليل آخر سوى التصريحات السياسية. لذلك، يمكنني القول إننا لم نمتلك قط، ولا نمتلك، أي معلومات تتعلق بالأسلحة النووية في إيران".
ووفقا له، فإن روسيا لم ترَ قط تأكيدًا على تطوير إيران لأسلحة نووية.