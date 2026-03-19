الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أكثر من 20 عنصرا من "حزب الله" خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 36 تواصل عملياتها البرية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن قوات "غولاني" خاضت اشتباكات مباشرة مع مقاتلي "حزب الله". 19.03.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن قواته "تمكنت من القضاء على نحو 20 مسلحا، وتدمير عشرات المنشآت العسكرية التابعة لـ"حزب الله" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".وأكد أن عملياته ضد "حزب الله" في لبنان ستستمر بقوة، في ظل التصعيد الميداني المستمر على الجبهة الجنوبية.واستأنف "حزب الله" عملياته العسكرية النشطة ضد إسرائيل، في الثاني من مارس/ آذار الجاري، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وتكثيف الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، كذلك كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مستهدفًا الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلًا عن المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". ورغم الاتفاق، بقي الجيش الإسرائيلي يشنّ من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها "لإزالة تهديدات حزب الله".الأمين العام لـ"حزب الله": نحن في موقع الدفاع المشروع عن لبنانوقفة تضامنية في بيروت تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على المؤسسات التعليمية.. فيديو

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

