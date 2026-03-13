تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
الأمين العام لـ"حزب الله": نحن في موقع الدفاع المشروع عن لبنان
الأمين العام لـ"حزب الله": نحن في موقع الدفاع المشروع عن لبنان
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني الشيخ نعيم قاسم، اليوم الجمعة، في كلمته بمناسبة "يوم القدس العالمي"، أن هذا اليوم يرمز إلى "نصرة المستضعفين والدعوة... 13.03.2026, سبوتنيك عربي
وشدد قاسم على أن "حزب الله" اللبناني والمقاومة الإسلامية في لبنان "يخوضان معركة الدفاع المشروع ضد العدوان الإسرائيلي الأمريكي الغاشم"، مؤكدا أن "التضحيات التي قدمتها المقاومة لدعم غزة وفلسطين كانت كبيرة، بما في ذلك شهداء بارزون مثل سيد شهداء الأمة والسيد الهاشمي". ودعا الشيخ نعيم قاسم في كلمته "الشعوب العربية والإسلامية وكل الأحرار في العالم للوقوف مع الحق والفلسطينيين"، مشدداً على أن ما يقوم به الإسرائيلي والأمريكي اليوم هو نتيجة "الزرع الآثم" الذي أعاق استقرار المنطقة منذ عقود. وأضاف قاسم أن "احتلال فلسطين والقدس يمثل أكبر ظلم عالمي"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والدول الكبرى رعت هذا الاحتلال وشرعنت إقامة "الغدة السرطانية" في عام 1948، مؤكدا أن الصراع الحالي في فلسطين والتغول الإسرائيلي الأمريكي على المنطقة هو نتيجة هذا الوضع الذي يمنع استقرار المنطقة منذ أكثر من 70 عاما. وأكد قاسم أن "مقاومة الاحتلال واجب شرعي وأخلاقي، وأن التضامن مع الشعب الفلسطيني حق مشروع لكل حرّ في العالم"، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستظل في صميم أولويات "حزب الله" وأهدافه الاستراتيجية. ولفت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، بما في ذلك الاستيطان وتهجير الفلسطينيين، تؤكد الحاجة الملحة لوحدة الصف العربي والإسلامي لمواجهة هذه السياسات وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن "الدعم الدولي للمقاومة الفلسطينية يجب أن يكون ملموساً عبر التحرك السياسي والدبلوماسي، وليس مجرد بيانات إدانة"، معتبراً أن "الصمت أو التخاذل عن نصرة فلسطين يعزز من استمرار الظلم والاحتلال".
الأمين العام لـ"حزب الله": نحن في موقع الدفاع المشروع عن لبنان

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني الشيخ نعيم قاسم، اليوم الجمعة، في كلمته بمناسبة "يوم القدس العالمي"، أن هذا اليوم يرمز إلى "نصرة المستضعفين والدعوة لتحرير فلسطين، ويمتد لدعم جميع الشعوب في مواجهة العبودية والاستكبار".
وشدد قاسم على أن "حزب الله" اللبناني والمقاومة الإسلامية في لبنان "يخوضان معركة الدفاع المشروع ضد العدوان الإسرائيلي الأمريكي الغاشم"، مؤكدا أن "التضحيات التي قدمتها المقاومة لدعم غزة وفلسطين كانت كبيرة، بما في ذلك شهداء بارزون مثل سيد شهداء الأمة والسيد الهاشمي".

وقال قاسم إن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والقدس يترك آثارا سلبية على المنطقة والعالم"، محذرا من أن "الصبر تجاه العدوان له حد"، وأكد أن "حزب الله" اللبناني سيبقى داعما لفلسطين حتى التحرير الكامل.

ودعا الشيخ نعيم قاسم في كلمته "الشعوب العربية والإسلامية وكل الأحرار في العالم للوقوف مع الحق والفلسطينيين"، مشدداً على أن ما يقوم به الإسرائيلي والأمريكي اليوم هو نتيجة "الزرع الآثم" الذي أعاق استقرار المنطقة منذ عقود.
أعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026
"حزب الله" يعلن قصف كريات شمونا وتجمع للجيش الإسرائيلي في مارون الراس
أمس, 21:32 GMT
وأضاف قاسم أن "احتلال فلسطين والقدس يمثل أكبر ظلم عالمي"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة والدول الكبرى رعت هذا الاحتلال وشرعنت إقامة "الغدة السرطانية" في عام 1948، مؤكدا أن الصراع الحالي في فلسطين والتغول الإسرائيلي الأمريكي على المنطقة هو نتيجة هذا الوضع الذي يمنع استقرار المنطقة منذ أكثر من 70 عاما.
وأشار الأمين العام إلى أن يوم القدس ليس فقط مناسبة فلسطينية، بل قضية عالمية تمس كل المستضعفين في مختلف مناطق العالم، داعياً الشعوب للوقوف ضد الظلم والاحتلال بجميع أشكاله.
وأكد قاسم أن "مقاومة الاحتلال واجب شرعي وأخلاقي، وأن التضامن مع الشعب الفلسطيني حق مشروع لكل حرّ في العالم"، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستظل في صميم أولويات "حزب الله" وأهدافه الاستراتيجية.
الدخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 9 مارس/ آذار 2026
"حزب الله" يعلن استهداف وحدة المهام البحرية الإسرائيلية في حيفا
أمس, 06:54 GMT
ولفت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، بما في ذلك الاستيطان وتهجير الفلسطينيين، تؤكد الحاجة الملحة لوحدة الصف العربي والإسلامي لمواجهة هذه السياسات وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن "الدعم الدولي للمقاومة الفلسطينية يجب أن يكون ملموساً عبر التحرك السياسي والدبلوماسي، وليس مجرد بيانات إدانة"، معتبراً أن "الصمت أو التخاذل عن نصرة فلسطين يعزز من استمرار الظلم والاحتلال".
