"حزب الله" يعلن قصف كريات شمونا وتجمع للجيش الإسرائيلي في مارون الراس

أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء الخميس، استهداف مستوطنة كريات شمونا شمال إسرائيل برشقة صاروخية، في إطار ما وصفه بالتحذير الذي سبق أن وجهه للمستوطنة. 12.03.2026, سبوتنيك عربي
كما قال الحزب في بيان آخر، إن مقاتليه قصفوا تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الراس الحدودية بصليات صاروخية وقذائف مدفعية، مؤكدا تنفيذ الهجومين، مساء اليوم الخميس.وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن "حزب الله" اللبناني، أن "مقاتليه استهدفوا مقر وحدة المهام البحرية الخاصة شاييطت 13 داخل قاعدة قاعدة عتليت البحرية جنوبي حيفا شمال إسرائيل".وقال البيان، إن "الهجوم وقع عند الساعة 04:10 فجر الخميس، حيث أُطلقت صلية من الصواريخ النوعية باتجاه القاعدة"، مضيفا أن العملية جاءت رداً على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات في لبنان، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
أعلن "حزب الله" اللبناني، مساء الخميس، استهداف مستوطنة كريات شمونا شمال إسرائيل برشقة صاروخية، في إطار ما وصفه بالتحذير الذي سبق أن وجهه للمستوطنة.
كما قال الحزب في بيان آخر، إن مقاتليه قصفوا تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الراس الحدودية بصليات صاروخية وقذائف مدفعية، مؤكدا تنفيذ الهجومين، مساء اليوم الخميس.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن "حزب الله" اللبناني، أن "مقاتليه استهدفوا مقر وحدة المهام البحرية
الخاصة شاييطت 13 داخل قاعدة قاعدة عتليت البحرية جنوبي حيفا شمال إسرائيل".
وقال البيان، إن "الهجوم وقع عند الساعة 04:10 فجر الخميس، حيث أُطلقت صلية من الصواريخ النوعية باتجاه القاعدة"، مضيفا أن العملية جاءت رداً على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات في لبنان، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.