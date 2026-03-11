https://sarabic.ae/20260311/الجيش-الإسرائيلي-سنواصل-ضرب-حزب-الله-حتى-يتم-نزع-سلاحه-1111362256.html
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته ستواصل ضرب "حزب الله" اللبناني حتى يتم نزع سلاحه. 11.03.2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109483863_11:0:921:512_1920x0_80_0_0_290733f50396308aece4cfb07967fa52.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الأربعاء: "في الدقائق الماضية، أطلق حزب الله الإرهابي قذائف صاروخية نحو عدة مناطق في شمال إسرائيل".وكانت القناة "15" الإسرائيلية قد أفادت بأن "نحو 100 صاروخ أطلق من لبنان باتجاه إسرائيل في الدقائق الأخيرة".وقال كاتس، إن "الجيش الإسرائيلي لن يتوقف حتى حسم المعركة في إيران"، مشيرا إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل عدد كبير من عناصر الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج.وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ ضربات عسكرية ضمن العمليات الجارية، في إطار ما وصفه بمواجهة التهديدات القادمة من إيران".وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الأربعاء: "في الدقائق الماضية، أطلق حزب الله الإرهابي قذائف صاروخية نحو عدة مناطق في شمال إسرائيل".
وأضاف أنه "إلى جانب أعمال الاعتراض يهاجم سلاح الجو في هذه الأثناء منصات صاروخية وبنى تحتية إرهابية إضافية لحزب الله في أنحاء لبنان".
وكانت القناة "15" الإسرائيلية قد أفادت بأن "نحو 100 صاروخ أطلق من لبنان باتجاه إسرائيل في الدقائق الأخيرة".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أكد في وقت سابق أن العملية العسكرية في إيران مستمرة دون أي سقف زمني حتى تحقيق أهدافها.
وقال كاتس، إن "الجيش الإسرائيلي لن يتوقف حتى حسم المعركة في إيران"، مشيرا إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل عدد كبير من عناصر الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج.
وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ ضربات عسكرية ضمن العمليات الجارية، في إطار ما وصفه بمواجهة التهديدات القادمة من إيران".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.