الجيش الإسرائيلي: سنواصل ضرب "حزب الله" حتى يتم نزع سلاحه

الجيش الإسرائيلي: سنواصل ضرب "حزب الله" حتى يتم نزع سلاحه

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته ستواصل ضرب "حزب الله" اللبناني حتى يتم نزع سلاحه. 11.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الأربعاء: "في الدقائق الماضية، أطلق حزب الله الإرهابي قذائف صاروخية نحو عدة مناطق في شمال إسرائيل".وكانت القناة "15" الإسرائيلية قد أفادت بأن "نحو 100 صاروخ أطلق من لبنان باتجاه إسرائيل في الدقائق الأخيرة".وقال كاتس، إن "الجيش الإسرائيلي لن يتوقف حتى حسم المعركة في إيران"، مشيرا إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل عدد كبير من عناصر الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج.وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ ضربات عسكرية ضمن العمليات الجارية، في إطار ما وصفه بمواجهة التهديدات القادمة من إيران".وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

