تضامنا مع النازحين في لبنان... "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة
10:49 GMT 11.03.2026 (تم التحديث: 11:16 GMT 11.03.2026)
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
في ظل التداعيات الإنسانية المستمرة للحرب في لبنان وحركة النزوح الواسعة، تتواصل المبادرات الأهلية للتخفيف من أعباء العائلات المتضررة، حيث برزت مشاركة فاعلة لـ"البيت الروسي" وأبناء الجالية الروسية في لبنان في جهود الإغاثة للنازحين داخل العاصمة اللبنانية بيروت.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن فريق من "البيت الروسي" ترافقه مجموعة من المتطوعين الروس المقيمين في لبنان، أسهموا في الأعمال اليومية لمطبخ "سوق الطيب" الاجتماعي في منطقة سن الفيل شرقي بيروت، حيث أسهموا في إعداد وتجهيز آلاف الوجبات الغذائية الساخنة المخصصة للعائلات التي أُجبرت على الفرار من الجنوب اللبناني، بسبب الغارات الإسرائيلية.
والمفارقة الإنسانية اللافتة في هذه المبادرة، تمثلت في مشاركة عائلات روسية نازحة ضمن فريق المتطوعين. فرغم قساوة ظروف نزوحهم الشخصية جراء الأحداث، أصرّ هؤلاء على الانخراط في العمل الإنساني جنبا إلى جنب مع اللبنانيين، انطلاقا من إدراكهم العميق لمرارة تجربة فقدان المنازل.
وفي هذا السياق، أكد مدير "البيت الروسي" في بيروت، ألكسندر سوروكين، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن هذه الخطوة تندرج في إطار الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وقال: "هذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها البيت الروسي والجالية إلى جانب الشعب اللبناني".
وأضاف: "ما نقوم به اليوم هو أقل واجب ممكن، فنحن ندرك قساوة تجربة النزوح، ونأمل أن نسهم ولو بجزء بسيط في التخفيف من معاناة المتضررين".
وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث يعمل المطبخ الاجتماعي يوميا على تأمين آلاف الوجبات المتكاملة التي تراعي خصوصية الشهر الفضيل وتتضمن الشوربات والسلطات والأطباق الرئيسية، ليصار إلى توزيعها على مراكز الإيواء وتجمعات النازحين.
وتؤكد الجالية الروسية في بيروت من خلال هذه الخطوات الميدانية، أن التضامن الإنساني يتجاوز مجرد المواقف، ليترجم عملًا فعليًا ومستمرا لدعم الشعب اللبناني في عبور هذه المرحلة الحرجة.