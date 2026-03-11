https://sarabic.ae/20260311/-تضامنا-مع-النازحين-في-لبنان-البيت-الروسي-والجالية-الروسية--ينخرطان-في-مبادرات-الإغاثة---1111336539.html

تضامنا مع النازحين في لبنان... "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن فريق من "البيت الروسي" ترافقه مجموعة من المتطوعين الروس المقيمين في لبنان، أسهموا في الأعمال اليومية لمطبخ "سوق الطيب" الاجتماعي في منطقة سن الفيل شرقي بيروت، حيث أسهموا في إعداد وتجهيز آلاف الوجبات الغذائية الساخنة المخصصة للعائلات التي أُجبرت على الفرار من الجنوب اللبناني، بسبب الغارات الإسرائيلية. وفي هذا السياق، أكد مدير "البيت الروسي" في بيروت، ألكسندر سوروكين، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن هذه الخطوة تندرج في إطار الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وقال: "هذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها البيت الروسي والجالية إلى جانب الشعب اللبناني". وأضاف: "ما نقوم به اليوم هو أقل واجب ممكن، فنحن ندرك قساوة تجربة النزوح، ونأمل أن نسهم ولو بجزء بسيط في التخفيف من معاناة المتضررين". وتؤكد الجالية الروسية في بيروت من خلال هذه الخطوات الميدانية، أن التضامن الإنساني يتجاوز مجرد المواقف، ليترجم عملًا فعليًا ومستمرا لدعم الشعب اللبناني في عبور هذه المرحلة الحرجة.

