تضامنا مع النازحين في لبنان... "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:18 GMT
16 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
10:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا تدين إسرائيل والولايات المتحدة لشنّهما هجمات غير قانونية على إيران
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
15:45 GMT
15 د
مساحة حرة
تحذيرات من تداعيات بيئية كارثية للحرب على إيران بعد استهداف ناقلات النفط وخزانات الوقود
16:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: يمكن أن يسحب الخليجيون استثماراتهم الخارجية لدعم الاقتصاد والعملة
16:30 GMT
29 د
من الملعب
الحرب على إيران تؤثر بشكل كبير على النشاط الرياضي في المنطقة و العالم
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ترامب سارع إلى بوتين ليجد له مخرجا من الورطة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
كيف غيرت إيران قواعد الحرب مع إسرائيل وأمريكا؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
"الأغذية العالمي" يحذّر من تفاقم أزمة الجوع عالميا بسبب حرب إيران
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
15:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
في يومها العالمي: تحديات تنتظر المرأة في عام 2026
16:00 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
القاسم المشترك بين الأدبين الروسي والعربي في تصوير الشخصية الأنثوية
16:19 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
تضامنا مع النازحين في لبنان... "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة
تضامنا مع النازحين في لبنان... "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة
تضامنا مع النازحين في لبنان... "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة
سبوتنيك عربي
في ظل التداعيات الإنسانية المستمرة للحرب في لبنان وحركة النزوح الواسعة، تتواصل المبادرات الأهلية للتخفيف من أعباء العائلات المتضررة، حيث برزت مشاركة فاعلة... 11.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-11T10:49+0000
2026-03-11T11:16+0000
لبنان
روسيا
نازح
الجنوب اللبناني
النزوح
الإغاثة
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0b/1111335371_0:0:695:391_1920x0_80_0_0_849a2d8c15e2b4bab92fb5bfae5141bd.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن فريق من "البيت الروسي" ترافقه مجموعة من المتطوعين الروس المقيمين في لبنان، أسهموا في الأعمال اليومية لمطبخ "سوق الطيب" الاجتماعي في منطقة سن الفيل شرقي بيروت، حيث أسهموا في إعداد وتجهيز آلاف الوجبات الغذائية الساخنة المخصصة للعائلات التي أُجبرت على الفرار من الجنوب اللبناني، بسبب الغارات الإسرائيلية. وفي هذا السياق، أكد مدير "البيت الروسي" في بيروت، ألكسندر سوروكين، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن هذه الخطوة تندرج في إطار الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وقال: "هذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها البيت الروسي والجالية إلى جانب الشعب اللبناني". وأضاف: "ما نقوم به اليوم هو أقل واجب ممكن، فنحن ندرك قساوة تجربة النزوح، ونأمل أن نسهم ولو بجزء بسيط في التخفيف من معاناة المتضررين". وتؤكد الجالية الروسية في بيروت من خلال هذه الخطوات الميدانية، أن التضامن الإنساني يتجاوز مجرد المواقف، ليترجم عملًا فعليًا ومستمرا لدعم الشعب اللبناني في عبور هذه المرحلة الحرجة.
لبنان
الجنوب اللبناني
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0b/1111335371_87:0:608:391_1920x0_80_0_0_75f2d1090c10382eaafd65cd8d8544eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, روسيا, نازح, الجنوب اللبناني, النزوح, الإغاثة, تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, روسيا, نازح, الجنوب اللبناني, النزوح, الإغاثة, تقارير سبوتنيك, حصري

تضامنا مع النازحين في لبنان... "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة

10:49 GMT 11.03.2026 (تم التحديث: 11:16 GMT 11.03.2026)
© Sputnik . Ahmad Gerendizer تضامنا مع النازحين في لبنان.. "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة
تضامنا مع النازحين في لبنان.. البيت الروسي والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
تابعنا عبر
حصري
في ظل التداعيات الإنسانية المستمرة للحرب في لبنان وحركة النزوح الواسعة، تتواصل المبادرات الأهلية للتخفيف من أعباء العائلات المتضررة، حيث برزت مشاركة فاعلة لـ"البيت الروسي" وأبناء الجالية الروسية في لبنان في جهود الإغاثة للنازحين داخل العاصمة اللبنانية بيروت.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن فريق من "البيت الروسي" ترافقه مجموعة من المتطوعين الروس المقيمين في لبنان، أسهموا في الأعمال اليومية لمطبخ "سوق الطيب" الاجتماعي في منطقة سن الفيل شرقي بيروت، حيث أسهموا في إعداد وتجهيز آلاف الوجبات الغذائية الساخنة المخصصة للعائلات التي أُجبرت على الفرار من الجنوب اللبناني، بسبب الغارات الإسرائيلية.
والمفارقة الإنسانية اللافتة في هذه المبادرة، تمثلت في مشاركة عائلات روسية نازحة ضمن فريق المتطوعين. فرغم قساوة ظروف نزوحهم الشخصية جراء الأحداث، أصرّ هؤلاء على الانخراط في العمل الإنساني جنبا إلى جنب مع اللبنانيين، انطلاقا من إدراكهم العميق لمرارة تجربة فقدان المنازل.
وفي هذا السياق، أكد مدير "البيت الروسي" في بيروت، ألكسندر سوروكين، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك"، أن هذه الخطوة تندرج في إطار الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وقال: "هذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها البيت الروسي والجالية إلى جانب الشعب اللبناني".
© Sputnik . Ahmad Gerendizer تضامنا مع النازحين في لبنان.. "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة
تضامنا مع النازحين في لبنان.. البيت الروسي والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2026
تضامنا مع النازحين في لبنان.. "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
وأضاف: "ما نقوم به اليوم هو أقل واجب ممكن، فنحن ندرك قساوة تجربة النزوح، ونأمل أن نسهم ولو بجزء بسيط في التخفيف من معاناة المتضررين".
© Sputnik . Ahmad Gerendizer تضامنا مع النازحين في لبنان.. "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة
تضامنا مع النازحين في لبنان.. البيت الروسي والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
تضامنا مع النازحين في لبنان.. "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة
© Sputnik . Ahmad Gerendizer تضامنا مع النازحين في لبنان.. "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة
تضامنا مع النازحين في لبنان.. البيت الروسي والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
تضامنا مع النازحين في لبنان.. "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة
© Sputnik . Ahmad Gerendizer تضامنا مع النازحين في لبنان.. "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة
تضامنا مع النازحين في لبنان.. البيت الروسي والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
تضامنا مع النازحين في لبنان.. "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة
© Sputnik . Ahmad Gerendizer تضامنا مع النازحين في لبنان.. "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة
تضامنا مع النازحين في لبنان.. البيت الروسي والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
تضامنا مع النازحين في لبنان.. "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة
© Sputnik . Ahmad Gerendizer تضامنا مع النازحين في لبنان.. "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة
تضامنا مع النازحين في لبنان.. البيت الروسي والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
تضامنا مع النازحين في لبنان.. "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة
1/5
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
تضامنا مع النازحين في لبنان.. "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة
2/5
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
تضامنا مع النازحين في لبنان.. "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة
3/5
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
تضامنا مع النازحين في لبنان.. "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة
4/5
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
تضامنا مع النازحين في لبنان.. "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة
5/5
© Sputnik . Ahmad Gerendizer
تضامنا مع النازحين في لبنان.. "البيت الروسي" والجالية الروسية ينخرطان في مبادرات الإغاثة
وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث يعمل المطبخ الاجتماعي يوميا على تأمين آلاف الوجبات المتكاملة التي تراعي خصوصية الشهر الفضيل وتتضمن الشوربات والسلطات والأطباق الرئيسية، ليصار إلى توزيعها على مراكز الإيواء وتجمعات النازحين.
وتؤكد الجالية الروسية في بيروت من خلال هذه الخطوات الميدانية، أن التضامن الإنساني يتجاوز مجرد المواقف، ليترجم عملًا فعليًا ومستمرا لدعم الشعب اللبناني في عبور هذه المرحلة الحرجة.
