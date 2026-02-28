https://sarabic.ae/20260228/مراسل-سبوتنيك-سلسلة-غارات-إسرائيلية-تستهدف-مواقع-عدة-جنوب-لبنان-1110847203.html

مراسل "سبوتنيك": سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عدة جنوبي لبنان

أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم السبت، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، من بينها إقليم التفاح وبرغز واللويزة. 28.02.2026, سبوتنيك عربي

فيما أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات استهدفت ما وصفته بالبنى التحتية التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي نُشر عبر قناته على منصة "تلغرام" أن العمليات جاءت "ردًا على الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله"، مضيفًا أن الجيش يواصل شن ضربات ضد ما وصفها بـ"البنى التحتية الإرهابية" للحزب في المنطقة.ودخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ ليلة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عقب نحو 14 شهرًا من التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان، وفقًا للخطة الأمريكية لتسوية النزاع.وبموجب هذه الخطة، كان على الجيش اللبناني خلال 60 يومًا من بدء وقف إطلاق النار السيطرة على المناطق الجنوبية، وسحب قوات "حزب الله" شمال نهر الليطاني، الذي يبعد 20-30 كيلومترًا عن الحدود مع إسرائيل. وكان من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من أراضي لبنان خلال هذه الفترة.وبعد انتهاء الفترة المحددة، انسحبت إسرائيل من المناطق الرئيسية، مع احتلالها لـ5 نقاط حدودية لبنانية. وتستمر إسرائيل في التأكيد على أن "الجيش اللبناني لم يجرِ نزع السلاح الكامل للجنوب وفق الاتفاقيات"، بينما أعلنت السلطات اللبنانية، بداية العام الحالي، أنها التزمت بالسيطرة على المنطقة باستثناء الأراضي، التي لا تزال تنتشر فيها وحدات إسرائيلية.

