مقتل شخصين جراء غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار لبنان
لبنان
حركة حماس
الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو- سبوتنيك. وقال مصدر طبي لوكالة "سبوتنيك" إن "طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ على شقة في منطقة لوبية داخل المخيم بمدينة صيدا، ما أدى إلى مقتل شخصين على الفور نتيجة قوة الاستهداف".وأضاف المصدر أن الغارة خلفت دمارًا واسعًا وتناثرًا للشظايا، مما يشير إلى وجود عدد من الإصابات. وأشار المصدر إلى أن إطلاقًا كثيفًا للنيران من بنادق آلية في الهواء وقع بعد الغارة، تعبيرًا عن الحزن والاستنكار للواقعة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مهاجمة مقر لحركة "حماس" الفلسطينية في منطقة عين الحلوة جنوبي لبنان، قائلا إن عناصر من "حماس" كانت تنشط في الموقع.وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس الخميس، عن تنفيذ ضربات على مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، على حد قوله.وقال الجيش في منشور عبر قناته في تطبيق "تلغرام": "ردًا على الانتهاكات المتكررة لشروط وقف إطلاق النار من جانب "حزب الله"، ينفذ الجيش الإسرائيلي ضربات على أهداف البنية التحتية الإرهابية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان".ودخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ ليلة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عقب نحو 14 شهرًا من التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان، وفقًا للخطة الأمريكية لتسوية النزاع.وبموجب هذه الخطة، كان على الجيش اللبناني خلال 60 يومًا من بدء وقف إطلاق النار السيطرة على المناطق الجنوبية، وسحب قوات "حزب الله" شمال نهر الليطاني، الذي يبعد 20-30 كيلومترًا عن الحدود مع إسرائيل. وكان من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من أراضي لبنان خلال هذه الفترة.وبعد انتهاء الفترة المحددة، انسحبت إسرائيل من المناطق الرئيسية، مع احتلالها لـ5 نقاط حدودية لبنانية. وتستمر إسرائيل في التأكيد على أن "الجيش اللبناني لم يجرِ نزع السلاح الكامل للجنوب وفق الاتفاقيات"، بينما أعلنت السلطات اللبنانية، بداية العام الحالي، أنها التزمت بالسيطرة على المنطقة باستثناء الأراضي، التي لا تزال تنتشر فيها وحدات إسرائيلية.
مقتل شخصين جراء غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ودمار هائل
قتل شخصان وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان.
موسكو- سبوتنيك. وقال مصدر طبي لوكالة "سبوتنيك" إن "طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت عدة صواريخ على شقة في منطقة لوبية داخل المخيم بمدينة صيدا، ما أدى إلى مقتل شخصين على الفور نتيجة قوة الاستهداف".
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة مقر لـ"حماس" في منطقة عين الحلوة جنوبي لبنان
15:14 GMT
وأضاف المصدر أن الغارة خلفت دمارًا واسعًا وتناثرًا للشظايا، مما يشير إلى وجود عدد من الإصابات.

وكشف مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، أن "المكان المستهدف يمثل نقطة تجمع للقوى الأمنية الفلسطينية المشتركة في منطقة حطين بالمخيم، ويتواجد فيه عناصر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى".

وأشار المصدر إلى أن إطلاقًا كثيفًا للنيران من بنادق آلية في الهواء وقع بعد الغارة، تعبيرًا عن الحزن والاستنكار للواقعة.
إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
بري يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكات وقف إطلاق النار في جنوب لبنان
16 فبراير, 17:11 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مهاجمة مقر لحركة "حماس" الفلسطينية في منطقة عين الحلوة جنوبي لبنان، قائلا إن عناصر من "حماس" كانت تنشط في الموقع.
وجاء في بيان الجيش: "هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي قبل قليل مقرا كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان".
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس الخميس، عن تنفيذ ضربات على مواقع لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، على حد قوله.
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مواقع متعددة جنوب لبنان
15 فبراير, 02:37 GMT
وقال الجيش في منشور عبر قناته في تطبيق "تلغرام": "ردًا على الانتهاكات المتكررة لشروط وقف إطلاق النار من جانب "حزب الله"، ينفذ الجيش الإسرائيلي ضربات على أهداف البنية التحتية الإرهابية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان".
من جانبها، أفادت وسائل إعلام لبنانية بسماع دوي انفجارات هزت مناطق في جنوب البلاد، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي.
ودخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ ليلة 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عقب نحو 14 شهرًا من التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان، وفقًا للخطة الأمريكية لتسوية النزاع.
اليونيفيل لـسبوتنيك: التخفيضات في ميزانية الأمم المتحدة كبيرة وستؤثر على عملياتنا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
"يونيفيل" تعلن موعد سحب معظم عناصرها من جنوب لبنان
10 فبراير, 12:20 GMT
وبموجب هذه الخطة، كان على الجيش اللبناني خلال 60 يومًا من بدء وقف إطلاق النار السيطرة على المناطق الجنوبية، وسحب قوات "حزب الله" شمال نهر الليطاني، الذي يبعد 20-30 كيلومترًا عن الحدود مع إسرائيل. وكان من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من أراضي لبنان خلال هذه الفترة.
وبعد انتهاء الفترة المحددة، انسحبت إسرائيل من المناطق الرئيسية، مع احتلالها لـ5 نقاط حدودية لبنانية. وتستمر إسرائيل في التأكيد على أن "الجيش اللبناني لم يجرِ نزع السلاح الكامل للجنوب وفق الاتفاقيات"، بينما أعلنت السلطات اللبنانية، بداية العام الحالي، أنها التزمت بالسيطرة على المنطقة باستثناء الأراضي، التي لا تزال تنتشر فيها وحدات إسرائيلية.
