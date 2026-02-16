https://sarabic.ae/20260216/بري-يطالب-المجتمع-الدولي-بالضغط-على-إسرائيل-لوقف-انتهاكات-وقف-إطلاق-النار-في-جنوب-لبنان--1110429223.html

بري يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكات وقف إطلاق النار في جنوب لبنان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وخروقاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار... 16.02.2026, سبوتنيك عربي

جاء ذلك خلال استقباله الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والوفد المرافق في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة شرقي بيروت، حيث أكد بري أن "لبنان واللبنانيين لا يريدون الحرب ولن يقبلوا بالاحتلال الإسرائيلي لأرضهم"، مشدداً على أنه "لا يمكن الرضوخ تحت وطأة الانتهاكات والاعتداءات اليومية". وفي سياق متصل، وبعد اللقاء، أكد بري للصحفيين أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها وفق القانون النافذ، نافياً أي إمكانية لتأجيل "تقني أو غير تقني". وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات اللبنانية الألمانية. وأعرب بري عن شكره لألمانيا ورئيسها على دعمهم المستمر للبنان، خاصة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، فضلاً عن مساهماتهم في مشاريع إنمائية متعددة. يذكر أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني ‌2024، أنهى الحرب التي استمرت نحو عام بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان.ويرفض "حزب الله" نزع سلاحه، مؤكدًا أن الهدف منه "مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية"، بينما تصرّ إسرائيل على هذا المطلب.ويشن الجيش الإسرائيلي، بشكل متكرر، هجمات معظمها في جنوبي لبنان ضد "حزب الله" بدعوى "مواجهة مخاطر تهدد أمن إسرائيل"، بينما يطالب "حزب الله" الدولة اللبنانية بـ"اتخاذ إجراءات رادعة ضد تل أبيب حتى لا تتمادى في اعتداءاتها على لبنان".

