https://sarabic.ae/20260216/بري-يطالب-المجتمع-الدولي-بالضغط-على-إسرائيل-لوقف-انتهاكات-وقف-إطلاق-النار-في-جنوب-لبنان--1110429223.html
بري يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكات وقف إطلاق النار في جنوب لبنان
بري يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكات وقف إطلاق النار في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
2026-02-16T17:11+0000
2026-02-16T17:11+0000
2026-02-16T17:11+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار ألمانيا
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1f/1080596381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6d7eefaa4a5eb790f6e6ff707049f52.jpg
جاء ذلك خلال استقباله الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والوفد المرافق في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة شرقي بيروت، حيث أكد بري أن "لبنان واللبنانيين لا يريدون الحرب ولن يقبلوا بالاحتلال الإسرائيلي لأرضهم"، مشدداً على أنه "لا يمكن الرضوخ تحت وطأة الانتهاكات والاعتداءات اليومية". وفي سياق متصل، وبعد اللقاء، أكد بري للصحفيين أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها وفق القانون النافذ، نافياً أي إمكانية لتأجيل "تقني أو غير تقني". وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات اللبنانية الألمانية. وأعرب بري عن شكره لألمانيا ورئيسها على دعمهم المستمر للبنان، خاصة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، فضلاً عن مساهماتهم في مشاريع إنمائية متعددة. يذكر أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني ‌2024، أنهى الحرب التي استمرت نحو عام بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان.ويرفض "حزب الله" نزع سلاحه، مؤكدًا أن الهدف منه "مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية"، بينما تصرّ إسرائيل على هذا المطلب.ويشن الجيش الإسرائيلي، بشكل متكرر، هجمات معظمها في جنوبي لبنان ضد "حزب الله" بدعوى "مواجهة مخاطر تهدد أمن إسرائيل"، بينما يطالب "حزب الله" الدولة اللبنانية بـ"اتخاذ إجراءات رادعة ضد تل أبيب حتى لا تتمادى في اعتداءاتها على لبنان".
https://sarabic.ae/20260215/الجيش-الإسرائيلي-يشن-سلسلة-غارات-على-مواقع-متعددة-جنوب-لبنان-1110374949.html
https://sarabic.ae/20260210/يونيفيل-تعلن-موعد-سحب-معظم-عناصرها-من-جنوب-لبنان-1110216601.html
https://sarabic.ae/20260204/إسرائيل-ترش-مبيدات-سامة-جنوبي-لبنان-وعون-يعتبرها-انتهاك-للسيادة-1109966986.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1f/1080596381_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c632726c9452698b204ed6b960915e60.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار ألمانيا, أخبار حزب الله
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار ألمانيا, أخبار حزب الله

بري يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكات وقف إطلاق النار في جنوب لبنان

17:11 GMT 16.02.2026
© Sputnik . abedal kader albaiإحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري
إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبر
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وخروقاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 جنوبي لبنان.
جاء ذلك خلال استقباله الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والوفد المرافق في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة شرقي بيروت، حيث أكد بري أن "لبنان واللبنانيين لا يريدون الحرب ولن يقبلوا بالاحتلال الإسرائيلي لأرضهم"، مشدداً على أنه "لا يمكن الرضوخ تحت وطأة الانتهاكات والاعتداءات اليومية".
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على مواقع متعددة جنوب لبنان
أمس, 02:37 GMT

وأشار بري، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي ونقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إلى التزام لبنان الكامل باتفاق وقف إطلاق النار منذ اللحظة الأولى، مطالبًا بتضاعف الجهود الدولية لضمان احترامه من الجانب الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، وبعد اللقاء، أكد بري للصحفيين أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها وفق القانون النافذ، نافياً أي إمكانية لتأجيل "تقني أو غير تقني".
اليونيفيل لـسبوتنيك: التخفيضات في ميزانية الأمم المتحدة كبيرة وستؤثر على عملياتنا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
"يونيفيل" تعلن موعد سحب معظم عناصرها من جنوب لبنان
10 فبراير, 12:20 GMT
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات اللبنانية الألمانية.
وأعرب بري عن شكره لألمانيا ورئيسها على دعمهم المستمر للبنان، خاصة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، فضلاً عن مساهماتهم في مشاريع إنمائية متعددة.
من جانبه، جدد الرئيس الألماني التأكيد على استمرار دعم بلاده للبنان في مختلف المجالات، معبراً عن رفضه للاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية.
يذكر أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني ‌2024، أنهى الحرب التي استمرت نحو عام بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان.
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
إسرائيل ترش مبيدات سامة جنوبي لبنان... وعون يعتبرها "انتهاك للسيادة"
4 فبراير, 09:02 GMT
ويرفض "حزب الله" نزع سلاحه، مؤكدًا أن الهدف منه "مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية"، بينما تصرّ إسرائيل على هذا المطلب.
ويشن الجيش الإسرائيلي، بشكل متكرر، هجمات معظمها في جنوبي لبنان ضد "حزب الله" بدعوى "مواجهة مخاطر تهدد أمن إسرائيل"، بينما يطالب "حزب الله" الدولة اللبنانية بـ"اتخاذ إجراءات رادعة ضد تل أبيب حتى لا تتمادى في اعتداءاتها على لبنان".
