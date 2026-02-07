سلام يزور جنوب لبنان ويعلن انطلاق مشاريع إعادة الإعمار في البلدات الحدودية.. فيديو وصور

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
10:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
11:29 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:48 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة ستتخذان موقفا مسؤولا بشأن معاهدة ستارت الجديدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
سلام يزور جنوب لبنان ويعلن انطلاق مشاريع إعادة الإعمار في البلدات الحدودية.. فيديو وصور
سلام يزور جنوب لبنان ويعلن انطلاق مشاريع إعادة الإعمار في البلدات الحدودية.. فيديو وصور
سبوتنيك عربي
تفقّد رئيس الحكومة نواف سلام أمس السبت، الواقع الميداني في جنوب لبنان، مستهلا جولة تستمر ليومين تشمل عددا من البلدات الحدودية والمناطق المتضررة، في ظل استمرار... 07.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-07T23:35+0000
2026-02-07T23:35+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/07/1110127142_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_487057aef149f1acb9dde08517a514a0.jpg
بلدية صور: الجنوب قضية وطنيةواستهل سلام جولته من مبنى بلدية صور حيث التقى نواب المنطقة ورؤساء بلدياتها، وقال: "لأهل الجنوب حق وطني لا يتجزأ. أعتذر من كل البلدات والناس التي لن أستطيع زيارتها ولكني سأعود إلى الجنوب بأكثر من زيارة. الجنوب قضية وطنية وهم وطني جامع. وجودنا هنا لتأكيد أن المتابعة ستكون مستمرة بالمحاسبة والمراقبة والتنفيذ".وتابع: "المسار ليس سهلا ولن ننتظر انتهاء الاعتداءات، وهمنا الأول صون كرامة النازحين ودعم العائدين ونعمل على استمرار الإغاثة بدعم نقدي بدلا من الإيجار، الرعاية الصحية المجانية، ضمان استمرار التعليم للنازحين، سنعمل على إعادة إعمار البنى التحتية والأملاك العامة، وسنركز على وضع تخطيط مدني لتعود القرى أفضل مما كانت".وختم قائلا: "الدولة ليست في زيارة موسمية هي ستبقى حاضرة معكم وسنبدأ بإعادة تأهيل الطرق في صور ودعم القطاع الزراعي وسأعود قريبا بزيارة ثانية عندما يبدأ التنفيذ على الأرض".طيرحرفا: مشاريع فوريةوانتقل سلام بعدها إلى مقر قيادة اللواء الخامس في الجيش اللبناني في البياضة حيث اطّلع على الأوضاع، ثم توجه بعربة مصفحة تابعة للجيش اللبناني إلى مثلث طير حرفا الجبين شمع.وقال الرئيس سلام في طير حرفا: "طير حرفا هي واحدة من البلدات التي دفعت أثمانا كبيرة، وسنبدأ فيها تنفيذ عدد من المشاريع الأساسية تشمل إعادة تأهيل الطرقات، إعادة مد شبكات الاتصالات، إعادة مد شبكة المياه بما فيها المضخات وتأمين الطاقة الشمسية لها والخزان والإمدادات، إعادة بناء متوسطة طير حرفا، ودعم الخيم الزراعية".وأضاف: "إن وجود الدولة اليوم هنا هو رسالة في مواجهة هذا الدمار الهائل الذي لن نستسلم له أبدا. فبسط سلطة الدولة لا يكتمل إلا بالمدرسة، والمركز الصحي، والمياه والكهرباء والاتصالات، والطرق سالكة. وبالروح نفسها التي أعلناها في صور، فإن مسار التعافي وإعادة الإعمار هو إطار عمل متكامل يقوم على ثلاثة محاور الإغاثة، والإعمار، والإنماء الاقتصادي والاجتماعي. إنه مسار واحد مترابط، وليس خطوات متفرقة. واليوم، في طير حرفا، الرسالة واضحة الدولة موجودة لتبقى، لا لتزور وترحل".يارين: الدولة لا تنسى أحداومن بعدها انتقل إلى بلدة يارين التي تعرضت لدمار واسع وتقع بالقرب من بلدة الضهيرة التي دمرها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل، وقال:وأضاف: "أعرف وجع يارين كما أعرف وجع الزلوطية والبستان ومروحين والضهيرة، وكما رأيت وجع جارتكم طير حرفا. هذه البلدات تعرضت لنكبة حقيقية، وبعضها عانى سنوات طويلة من الإهمال والتهميش. لكنني جئت اليوم لأقول أمرا أساسيا إن دولتنا لا تنظر إلى أبناء هذه المنطقة كأطراف، بل كأهلها وأبنائها. والدولة الحديثة التي نطمح إليها لا تميز بين ابن يارين وابن طير حرفا، ولا بين ابن مروحين وابن بيروت، فالمواطنة واحدة، والحقوق واحدة، والكرامة لا تتجزأ".وتابع: "أعلم أيضا أن الاعتداءات ما زالت مستمرة، وأن كثيرا من الناس يعيشون قلقا يوميا، لكنني أعرف أمرا أكبر. أعرف الجنوبيين بكل انتماءاتهم، وأعرف تمسكهم بأرضهم. إن صمودكم هو الأولوية، والدولة ستكون إلى جانبكم لتبقوا في أرضكم وتستمروا فيها".وأضاف: "بسط سلطة الدولة لا يكتمل إلا بإعادة الإعمار وعودة الخدمات، ومن هنا نبدأ بتنفيذ مجموعة من المشاريع في يارين تشمل إعادة تأهيل الطرقات، إعادة مد شبكات الاتصالات، إعادة مد شبكة المياه بما فيها الخزان والإمدادات، إعادة بناء متوسطة يارين، ودعم الخيم الزراعية".مبالغ من قرض البنك الدولي لصالح قضاء بنت جبيلوانطلق بعدها مع الوفد الوزاري المرافق إلى مدينة بنت جبيل حيث كان في استقباله في سرايا المدينة النواب حسن فضل الله وأشرف بيضون وأيوب حميد والياس جرادي.وقال سلام إن الحكومة ستخصص مبالغ من قرض البنك الدولي لصالح قضاء بنت جبيل لترميم الطرقات وإعادة تأهيل جزء من البنى التحتية والمحولات الكهربائية، إضافة إلى تأمين محطة لضخ المياه، مضيفا:"جئت اليوم بمشاريع حقيقية تدعم صمود أهالي الجنوب"، مشددا على أن العمل جار على مسارين متوازيين "استمرار الإغاثة من جهة، وإطلاق عملية الإعمار من جهة ثانية".وأضاف: "إذا لم تكن الدولة موجودة لدعم أهلنا الصامدين في الجنوب، فلا يمكن تأمين الديمومة"، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على تأمين شبكات كهرباء جديدة ومضخة مياه، إضافة إلى إعادة تأهيل ثلاث مدارس، تحت إشراف وزيرة التربية والتعليم العالي".من جهته، قال النائب حسن فضل الله إن "المسؤولية تقع في الأساس على الدولة، فهي المعنية بإعادة الإعمار وستجد منا كل تعاون في هذا المجال"، متناولا واقع الجنوب والاعتداءات المستمرة، ومؤكدا أن "الاحتلال هو المشكلة للشعب وللحكومة معا، ولا يجوز على الإطلاق نقلها لتكون بين اللبنانيين".وختم سلام جولته بزيارة بلدات عيترون وعين ابل ورميش.
وقال الرئيس سلام في طير حرفا: "طير حرفا هي واحدة من البلدات التي دفعت أثمانا كبيرة، وسنبدأ فيها تنفيذ عدد من المشاريع الأساسية تشمل إعادة تأهيل الطرقات، إعادة مد شبكات الاتصالات، إعادة مد شبكة المياه بما فيها المضخات وتأمين الطاقة الشمسية لها والخزان والإمدادات، إعادة بناء متوسطة طير حرفا، ودعم الخيم الزراعية".
وأضاف: "إن وجود الدولة اليوم هنا هو رسالة في مواجهة هذا الدمار الهائل الذي لن نستسلم له أبدا. فبسط سلطة الدولة لا يكتمل إلا بالمدرسة، والمركز الصحي، والمياه والكهرباء والاتصالات، والطرق سالكة. وبالروح نفسها التي أعلناها في صور، فإن مسار التعافي وإعادة الإعمار هو إطار عمل متكامل يقوم على ثلاثة محاور الإغاثة، والإعمار، والإنماء الاقتصادي والاجتماعي. إنه مسار واحد مترابط، وليس خطوات متفرقة. واليوم، في طير حرفا، الرسالة واضحة الدولة موجودة لتبقى، لا لتزور وترحل".
يارين: الدولة لا تنسى أحدا
ومن بعدها انتقل إلى بلدة يارين التي تعرضت لدمار واسع وتقع بالقرب من بلدة الضهيرة التي دمرها الجيش الإسرائيلي بشكل كامل، وقال:

"لست غريبا عن يارين وأهلها الصامدين. ليارين مكانة خاصة في قلبي، إذ تربط عائلتي بها علاقة تاريخية، وقد زرتها مرات عديدة مع والدي وأعمامي، ثم عدت إليها مرارا في شبابي، وأفخر اليوم بعشائرها وبعروبتهم الأصيلة. إن زيارتي اليوم إلى يارين هي رسالة واضحة بأن الدولة لا تنسى أحدا".

وأضاف: "أعرف وجع يارين كما أعرف وجع الزلوطية والبستان ومروحين والضهيرة، وكما رأيت وجع جارتكم طير حرفا. هذه البلدات تعرضت لنكبة حقيقية، وبعضها عانى سنوات طويلة من الإهمال والتهميش. لكنني جئت اليوم لأقول أمرا أساسيا إن دولتنا لا تنظر إلى أبناء هذه المنطقة كأطراف، بل كأهلها وأبنائها. والدولة الحديثة التي نطمح إليها لا تميز بين ابن يارين وابن طير حرفا، ولا بين ابن مروحين وابن بيروت، فالمواطنة واحدة، والحقوق واحدة، والكرامة لا تتجزأ".
وتابع: "أعلم أيضا أن الاعتداءات ما زالت مستمرة، وأن كثيرا من الناس يعيشون قلقا يوميا، لكنني أعرف أمرا أكبر. أعرف الجنوبيين بكل انتماءاتهم، وأعرف تمسكهم بأرضهم. إن صمودكم هو الأولوية، والدولة ستكون إلى جانبكم لتبقوا في أرضكم وتستمروا فيها".
وأضاف: "بسط سلطة الدولة لا يكتمل إلا بإعادة الإعمار وعودة الخدمات، ومن هنا نبدأ بتنفيذ مجموعة من المشاريع في يارين تشمل إعادة تأهيل الطرقات، إعادة مد شبكات الاتصالات، إعادة مد شبكة المياه بما فيها الخزان والإمدادات، إعادة بناء متوسطة يارين، ودعم الخيم الزراعية".
مبالغ من قرض البنك الدولي لصالح قضاء بنت جبيل
وانطلق بعدها مع الوفد الوزاري المرافق إلى مدينة بنت جبيل حيث كان في استقباله في سرايا المدينة النواب حسن فضل الله وأشرف بيضون وأيوب حميد والياس جرادي.
وقال سلام إن الحكومة ستخصص مبالغ من قرض البنك الدولي لصالح قضاء بنت جبيل لترميم الطرقات وإعادة تأهيل جزء من البنى التحتية والمحولات الكهربائية، إضافة إلى تأمين محطة لضخ المياه، مضيفا:
"جئت اليوم بمشاريع حقيقية تدعم صمود أهالي الجنوب"، مشددا على أن العمل جار على مسارين متوازيين "استمرار الإغاثة من جهة، وإطلاق عملية الإعمار من جهة ثانية".
وأضاف: "إذا لم تكن الدولة موجودة لدعم أهلنا الصامدين في الجنوب، فلا يمكن تأمين الديمومة"، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على تأمين شبكات كهرباء جديدة ومضخة مياه، إضافة إلى إعادة تأهيل ثلاث مدارس، تحت إشراف وزيرة التربية والتعليم العالي".
من جهته، قال النائب حسن فضل الله إن "المسؤولية تقع في الأساس على الدولة، فهي المعنية بإعادة الإعمار وستجد منا كل تعاون في هذا المجال"، متناولا واقع الجنوب والاعتداءات المستمرة، ومؤكدا أن "الاحتلال هو المشكلة للشعب وللحكومة معا، ولا يجوز على الإطلاق نقلها لتكون بين اللبنانيين".
وختم سلام جولته بزيارة بلدات عيترون وعين ابل ورميش.
