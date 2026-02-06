https://sarabic.ae/20260206/سوريا-ولبنان-يوقعان-اتفاقية-بشأن-نقل-المحكومين--1110041867.html

سوريا ولبنان يوقعان اتفاقية بشأن نقل المحكومين

سوريا ولبنان يوقعان اتفاقية بشأن نقل المحكومين

سبوتنيك عربي

يعتزم كل من سوريا ولبنان، اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية لنقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم. 06.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-06T04:44+0000

2026-02-06T04:44+0000

2026-02-06T04:44+0000

لبنان

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104885206_0:0:1222:688_1920x0_80_0_0_486e91a5a194eb5111509dce3e5c7215.jpg

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، يوم أمس الخميس، أن سوريا ولبنان سيوقّعان الاتفاقية اليوم الجمعة في العاصمة بيروت.وكان مجلس الوزراء اللبناني، أقر الشهر الماضي، الاتفاقية بين لبنان وسوريا، حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسيتهم.ووفق ما ذكرت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، يأتي هذا التوقيع "ثمرة لجهود الحكومة السورية بالتعاون مع الجهات المعنية اللبنانية، لمتابعة ملف المعتقلين السوريين لرفع الظلم عنهم، وتحقيق العدالة بما يصون كرامتهم وحقوقهم".رئيس الحكومة اللبنانية: اتفقنا مع "النقد الدولي" على إرسال خبراء إلى لبنان الشهر المقبلالرئيس اللبناني: نعمل على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة

https://sarabic.ae/20260201/العراق-يعلن-نقل-450-سجينا-من-عناصر-داعش-من-سوريا-بينهم-قادة-في-التنظيم-1109865030.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي