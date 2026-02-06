https://sarabic.ae/20260206/سوريا-ولبنان-يوقعان-اتفاقية-بشأن-نقل-المحكومين--1110041867.html
سوريا ولبنان يوقعان اتفاقية بشأن نقل المحكومين
يعتزم كل من سوريا ولبنان، اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية لنقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم. 06.02.2026, سبوتنيك عربي
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، يوم أمس الخميس، أن سوريا ولبنان سيوقّعان الاتفاقية اليوم الجمعة في العاصمة بيروت.وكان مجلس الوزراء اللبناني، أقر الشهر الماضي، الاتفاقية بين لبنان وسوريا، حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسيتهم.ووفق ما ذكرت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، يأتي هذا التوقيع "ثمرة لجهود الحكومة السورية بالتعاون مع الجهات المعنية اللبنانية، لمتابعة ملف المعتقلين السوريين لرفع الظلم عنهم، وتحقيق العدالة بما يصون كرامتهم وحقوقهم".رئيس الحكومة اللبنانية: اتفقنا مع "النقد الدولي" على إرسال خبراء إلى لبنان الشهر المقبلالرئيس اللبناني: نعمل على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، يوم أمس الخميس، أن سوريا ولبنان سيوقّعان الاتفاقية اليوم الجمعة في العاصمة بيروت.
وذكرت رئاسة المجلس في بيان عبر منصة "إكس": "سيحضر مراسم التوقيع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، ونائب رئيس المجلس طارق متري، ووزير العدل عادل نصار، إلى جانب وفد رسمي سوري برئاسة وزير العدل مظهر الويس".
وكان مجلس الوزراء اللبناني، أقر الشهر الماضي، الاتفاقية بين لبنان وسوريا، حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسيتهم.
ووفق ما ذكرت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، يأتي هذا التوقيع "ثمرة لجهود الحكومة السورية بالتعاون مع الجهات المعنية اللبنانية، لمتابعة ملف المعتقلين السوريين لرفع الظلم عنهم، وتحقيق العدالة بما يصون كرامتهم وحقوقهم".