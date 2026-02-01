https://sarabic.ae/20260201/العراق-يعلن-نقل-450-سجينا-من-عناصر-داعش-من-سوريا-بينهم-قادة-في-التنظيم-1109865030.html

العراق يعلن نقل 450 سجينا من عناصر "داعش" من سوريا بينهم قادة في التنظيم

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، أن عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) المعتقلين شمال شرقي سوريا، والذين تم نقلهم إلى العراق... 01.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-01T09:17+0000

2026-02-01T09:17+0000

2026-02-01T09:17+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

تنظيم داعش الإرهابي

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104132374_0:0:1040:585_1920x0_80_0_0_e2a493a2aeb22f10215baf8767c96e75.jpg

وقال وكيل الوزارة هشام العلوي، إن "عدد الدواعش المنقولين محدود للغاية، إذ تم نقل نحو 450 عنصرا من أصل 7 آلاف موجودين في سوريا، بينهم قيادات في التنظيم، بينما بقيت الأغلبية العظمى في سجون سوريا"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأضاف أن "بعض المنقولين عراقيين، وتم تسريع إجراءات نقلهم"، مشيرًا إلى أن "من ارتكب جرائم تتم محاكمته وفق القوانين العراقية، بينما يُعامل الباقون في مراكز التأهيل".وأشار وكيل وزارة الخارجية العراقية إلى أن "العراق سبق وأن أعاد نحو 2000 عراقي من بين الدواعش في سوريا، وأن الموقف الرسمي كان دائما أن الدول الأخرى يجب أن تتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها قبل أي نقل إضافي".وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى "نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية".وأضافت "سنتكوم" أن قائدها براد كوبر، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، هاتفيًا، بخطة لنقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل من التنظيم بشكل "منظم وآمن"، مع التأكيد على "ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي خطوات قد تعرقل العملية".يشار إلى أن معتقلي "داعش" كانوا محتجزين في سجون تديرها "قسد"، قبل أن تتولى دمشق إدارة هذه المراكز عقب المعارك، ليُتخذ لاحقًا قرار بنقل عدد من المحتجزين إلى العراق، بالتنسيق بين أمريكا وسوريا والعراق.

العراق

العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم