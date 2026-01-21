https://sarabic.ae/20260121/الجيش-الأمريكي-ينقل-7-آلاف-من-معتقلي-داعش-في-سوريا-إلى-العراق-1109487623.html

الجيش الأمريكي ينقل 7 آلاف من معتقلي "داعش" في سوريا إلى العراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بدء مهمة جديدة تتضمن نقل نحو 7 آلاف من معتقلي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) من شمال شرقي سوريا إلى... 21.01.2026, سبوتنيك عربي

وذكرت القيادة في بيان نشرته على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، أن العملية انطلقت في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، بنقل دفعة أولى تضم 150 من عناصر التنظيم من محافظة الحسكة السورية إلى منشآت احتجاز تديرها السلطات العراقية.وأوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، أن العملية تنفذ بتنسيق وثيق مع الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم الحكومة العراقية.وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، فقد تمكنت القوات الأمريكية وشركاؤها خلال عام 2025 من اعتقال أكثر من 300 عنصر من تنظيم "داعش" في سوريا، إضافة إلى مقتل أكثر من 20 من عناصر التنظيم خلال عمليات أمنية متفرقة.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه أوقف عملية هروب إرهابيين أوروبيين كانوا محتجزين في سوريا، يوم الاثنين، مشيرا إلى أن ذلك "تم بالتعاون مع الحكومة السورية والقائد الجديد لسوريا".وخلال مباحثات هاتفية، يوم الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، حرص العراق وسوريا على أمن الحدود المشتركة بينهما.وشدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن استقرار سوريا ووحدتها وتعايش مكوناتها أولوية وطنية وإقليمية بالغة الأهمية، بينما أكد الشرع "حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين، مشيدا بجهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن، مشيرا إلى تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسوريا، لا سيما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول "داعش" الإرهابي إلى جانب تنسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين".

