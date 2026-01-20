https://sarabic.ae/20260120/السوداني-والشرع-يؤكدان-هاتفيا-حرص-العراق-وسوريا-على-أمن-الحدود-المشتركة-1109456151.html
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي، حرص العراق وسوريا على أمن الحدود المشتركة بينهما. 20.01.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي: "تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع".وفي السياق ذاته، أكد الشرع بحسب البيان، "حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين، مشيدا بجهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن، مشيرا إلى تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسوريا، ولا سيما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) إلى جانب تنسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين".وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات السوداني جاءت خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في بغداد، حيث استعرض رؤية الحكومة العراقية إزاء التحديات الداخلية والإقليمية، وأهمية دعم جهود الاستقرار والأمن في المنطقة.
وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي: "تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع".
وتابع البيان: "جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها، حيث أكد السوداني حرص العراق على حفظ أمن سوريا واستقرارها، مشدداً على أهمية اعتماد الحوار في حل الأزمات، وضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة السورية عليها".
وفي السياق ذاته، أكد الشرع بحسب البيان، "حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين، مشيدا بجهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن، مشيرا إلى تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسوريا، ولا سيما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) إلى جانب تنسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين".
وفي وقت سابق من اليوم، شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن استقرار سوريا ووحدتها وتعايش مكوناتها أولوية وطنية وإقليمية بالغة الأهمية.
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات السوداني جاءت خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في بغداد، حيث استعرض رؤية الحكومة العراقية إزاء التحديات الداخلية والإقليمية، وأهمية دعم جهود الاستقرار والأمن في المنطقة.