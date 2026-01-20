https://sarabic.ae/20260120/ترامب-يقول-إنه-أوقف-عملية-هروب-إرهابيين-أوروبيين-كانوا-محتجزين-في-سوريا-1109446670.html
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه أوقف عملية هروب إرهابيين أوروبيين كانوا محتجزين في سوريا، يوم أمس الاثنين.
وقال ترامب خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "لقد قمنا بعمل جيد في سوريا. كان هناك هروب من السجن. سجناء أوروبيون كانوا يفرون، وتمكنت من إيقاف ذلك. حدث هذا بالأمس".وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أعلنت الرئاسة السورية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومواصلة التعاون في مكافحة تنظيم "داعش".وجاء في بيان الرئاسة السورية أن الطرفين اتفقا على "مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) وإنهاء تهديداته"، مضيفا: "كما عبر الرئيسان عن تطلع مشترك لرؤية سوريا قوية وموحدة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية".
وقال ترامب خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "لقد قمنا بعمل جيد في سوريا. كان هناك هروب من السجن. سجناء أوروبيون كانوا يفرون، وتمكنت من إيقاف ذلك. حدث هذا بالأمس".
وأضاف: "كان هناك إرهابيون أوروبيون في السجن. وحدثت عملية هروب من السجن. وبالتعاون مع الحكومة السورية والقائد الجديد لسوريا، تم القبض على جميع السجناء وإعادتهم إلى السجن، وهؤلاء كانوا من أخطر الإرهابيين في العالم، وكلهم من أوروبا".
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أعلنت الرئاسة السورية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومواصلة التعاون في مكافحة تنظيم "داعش".
وجاء في بيان الرئاسة السورية أن الطرفين اتفقا على "مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) وإنهاء تهديداته"، مضيفا: "كما عبر الرئيسان عن تطلع مشترك لرؤية سوريا قوية وموحدة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية".