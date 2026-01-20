ترامب يقول إنه أوقف عملية هروب إرهابيين أوروبيين كانوا محتجزين في سوريا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يقول إنه أوقف عملية هروب إرهابيين أوروبيين كانوا محتجزين في سوريا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه أوقف عملية هروب إرهابيين أوروبيين كانوا محتجزين في سوريا، يوم أمس الاثنين.
وقال ترامب خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "لقد قمنا بعمل جيد في سوريا. كان هناك هروب من السجن. سجناء أوروبيون كانوا يفرون، وتمكنت من إيقاف ذلك. حدث هذا بالأمس".وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أعلنت الرئاسة السورية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومواصلة التعاون في مكافحة تنظيم "داعش".وجاء في بيان الرئاسة السورية أن الطرفين اتفقا على "مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) وإنهاء تهديداته"، مضيفا: "كما عبر الرئيسان عن تطلع مشترك لرؤية سوريا قوية وموحدة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية".ماكرون للشرع: يجب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في سورياأردوغان: الالتزام باتفاق اندماج "قسد" ضرورة لحماية وحدة سوريا
ترامب يقول إنه أوقف عملية هروب إرهابيين أوروبيين كانوا محتجزين في سوريا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه أوقف عملية هروب إرهابيين أوروبيين كانوا محتجزين في سوريا، يوم أمس الاثنين.
وقال ترامب خلال مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية: "لقد قمنا بعمل جيد في سوريا. كان هناك هروب من السجن. سجناء أوروبيون كانوا يفرون، وتمكنت من إيقاف ذلك. حدث هذا بالأمس".

وأضاف: "كان هناك إرهابيون أوروبيون في السجن. وحدثت عملية هروب من السجن. وبالتعاون مع الحكومة السورية والقائد الجديد لسوريا، تم القبض على جميع السجناء وإعادتهم إلى السجن، وهؤلاء كانوا من أخطر الإرهابيين في العالم، وكلهم من أوروبا".

لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
الشرع وترامب يؤكدان هاتفيا أهمية الحفاظ على وحدة سوريا
أمس, 20:09 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أعلنت الرئاسة السورية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومواصلة التعاون في مكافحة تنظيم "داعش".
وجاء في بيان الرئاسة السورية أن الطرفين اتفقا على "مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) وإنهاء تهديداته"، مضيفا: "كما عبر الرئيسان عن تطلع مشترك لرؤية سوريا قوية وموحدة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية".
ماكرون للشرع: يجب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في سوريا
أردوغان: الالتزام باتفاق اندماج "قسد" ضرورة لحماية وحدة سوريا
