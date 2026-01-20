‌‏السوداني: استقرار سوريا أولوية وطنية وإقليمية بالغة الأهمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260120/السوداني-استقرار-سوريا-أولوية-وطنية-وإقليمية-بالغة-الأهمية-1109443559.html
‌‏السوداني: استقرار سوريا أولوية وطنية وإقليمية بالغة الأهمية
‌‏السوداني: استقرار سوريا أولوية وطنية وإقليمية بالغة الأهمية
سبوتنيك عربي
شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على أن استقرار سوريا ووحدتها وتعايش مكوناتها أولوية وطنية وإقليمية بالغة الأهمية. 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T15:29+0000
2026-01-20T15:29+0000
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/18/1100924505_0:400:853:880_1920x0_80_0_0_d1c4d0965dd4c28e5272a36322529c72.jpg
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات السوداني جاءت خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في بغداد، حيث استعرض رؤية الحكومة العراقية إزاء التحديات الداخلية والإقليمية، وأهمية دعم جهود الاستقرار والأمن في المنطقة.أعرب السوداني عن قلق العراق من تصاعد نشاط عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) والمجموعات المتطرفة داخل السجون السورية، داعيا إلى عملية سياسية شفافة تشمل جميع المكونات السورية وضمانة أساسية لأمن المنطقة بأسرها.وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "المجتمع العراقي متماسك"، و"القوات الأمنية تمتلك الجاهزية الكاملة لفرض الأمن وتأمين الحدود"، مؤكدا أن "إجراءات تأمين الحدود اتخذت منذ عامين بناء على قراءة استباقية للأحداث في سوريا".وكان نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، قد أكد، أمس الاثنين، أن الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة بالكامل، حيث نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المحمداوي أن "قطعاتنا العسكرية جاهزة لأي تسلل أو تقرب للعصابات الإرهابية من الحدود العراقية السورية".وأشار القائد العسكري العراقي إلى أنه "نطمئن مواطنينا بأن الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة بالكامل"، متابعا: "اعتمدنا كاميرات حرارية وطائرات مسيرة لمراقبة الحدود".وشدد نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، على أن "طيران الجيش وجميع القطعات تراقب الحدود مع سوريا بشكل مستمر ودوري".وفي السياق ذاته، أشارت اللجنة العسكرية العراقية العليا في بيانها، إلى انطلاق المرحلة الثانية من مهمة التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في سوريا، مع استمرار التنسيق لمنع تأثير بؤر التنظيم على الأمن القومي العراقي.ولفتت في بيان لها إلى أن "دور التحالف في العراق سيقتصر على تقديم الدعم اللوجستي العابر لعملياته في سوريا عبر تواجده في قاعدة جوية بأربيل، مع إمكانية تنفيذ عمليات مشتركة عند الضرورة انطلاقا من قاعدة "عين الأسد".وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد أن "قوة العراق العسكرية تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة، وأن العراق ماض في حماية سيادته وبناء شراكات أمنية متكافئة تحترم قراره الوطني المستقل وتسهم في حفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين".يشار إلى ان بغداد وواشنطن أبرمتا، في أواخر سبتمبر/ أيلول 2024، اتفاقا يقضي بتحديد نهاية عام 2026 موعدا رسميا لإنهاء مهام التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، عقب سلسلة من جولات الحوار بين الطرفين.وفي أغسطس/ آب 2025، سجلت أولى الخطوات العملية ضمن خطة الانسحاب التدريجي، مع مغادرة أرتال عسكرية أمريكية لقاعدة عين الأسد غرب محافظة الأنبار، وأفادت مصادر أمنية في بغداد والأنبار بأن بعض هذه الأرتال ضمّت معدات عسكرية ثقيلة، في دلالة على أن ما جرى يمثل انسحابا فعليا وليس مجرد إعادة انتشار.
https://sarabic.ae/20260120/تعزيزات-أمنية-على-الحدود-العراقية-مع-تصاعد-حدة-الاشتباكات-في-سوريا--1109401582.html
https://sarabic.ae/20260120/تعزيزات-أمنية-على-الحدود-العراقية-مع-تصاعد-حدة-الاشتباكات-في-سوريا--1109401582.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/18/1100924505_0:320:853:960_1920x0_80_0_0_0423a54b3c2d096d53869bb7c7d5e1a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم

‌‏السوداني: استقرار سوريا أولوية وطنية وإقليمية بالغة الأهمية

15:29 GMT 20.01.2026
© Photo / IraqiPmoرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
© Photo / IraqiPmo
تابعنا عبر
شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على أن استقرار سوريا ووحدتها وتعايش مكوناتها أولوية وطنية وإقليمية بالغة الأهمية.
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات السوداني جاءت خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في بغداد، حيث استعرض رؤية الحكومة العراقية إزاء التحديات الداخلية والإقليمية، وأهمية دعم جهود الاستقرار والأمن في المنطقة.
أعرب السوداني عن قلق العراق من تصاعد نشاط عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) والمجموعات المتطرفة داخل السجون السورية، داعيا إلى عملية سياسية شفافة تشمل جميع المكونات السورية وضمانة أساسية لأمن المنطقة بأسرها.
الحدود السورية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
تعزيزات أمنية على الحدود العراقية مع تصاعد حدة الاشتباكات في سوريا
11:00 GMT
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "المجتمع العراقي متماسك"، و"القوات الأمنية تمتلك الجاهزية الكاملة لفرض الأمن وتأمين الحدود"، مؤكدا أن "إجراءات تأمين الحدود اتخذت منذ عامين بناء على قراءة استباقية للأحداث في سوريا".
فيما دعا شياع السوداني إلى "مسؤولية جماعية وتعاون دولي حقيقي" لضمان الأمن في سوريا.
وكان نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، قد أكد، أمس الاثنين، أن الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة بالكامل، حيث نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المحمداوي أن "قطعاتنا العسكرية جاهزة لأي تسلل أو تقرب للعصابات الإرهابية من الحدود العراقية السورية".
وأشار القائد العسكري العراقي إلى أنه "نطمئن مواطنينا بأن الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة بالكامل"، متابعا: "اعتمدنا كاميرات حرارية وطائرات مسيرة لمراقبة الحدود".
وشدد نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، على أن "طيران الجيش وجميع القطعات تراقب الحدود مع سوريا بشكل مستمر ودوري".
وفي السياق ذاته، أشارت اللجنة العسكرية العراقية العليا في بيانها، إلى انطلاق المرحلة الثانية من مهمة التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في سوريا، مع استمرار التنسيق لمنع تأثير بؤر التنظيم على الأمن القومي العراقي.
ولفتت في بيان لها إلى أن "دور التحالف في العراق سيقتصر على تقديم الدعم اللوجستي العابر لعملياته في سوريا عبر تواجده في قاعدة جوية بأربيل، مع إمكانية تنفيذ عمليات مشتركة عند الضرورة انطلاقا من قاعدة "عين الأسد".
الحدود السورية العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
تعزيزات أمنية على الحدود العراقية مع تصاعد حدة الاشتباكات في سوريا
11:00 GMT
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد أن "قوة العراق العسكرية تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المنطقة، وأن العراق ماض في حماية سيادته وبناء شراكات أمنية متكافئة تحترم قراره الوطني المستقل وتسهم في حفظ السلم والأمن الإقليميين والدوليين".
يشار إلى ان بغداد وواشنطن أبرمتا، في أواخر سبتمبر/ أيلول 2024، اتفاقا يقضي بتحديد نهاية عام 2026 موعدا رسميا لإنهاء مهام التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، عقب سلسلة من جولات الحوار بين الطرفين.
وفي أغسطس/ آب 2025، سجلت أولى الخطوات العملية ضمن خطة الانسحاب التدريجي، مع مغادرة أرتال عسكرية أمريكية لقاعدة عين الأسد غرب محافظة الأنبار، وأفادت مصادر أمنية في بغداد والأنبار بأن بعض هذه الأرتال ضمّت معدات عسكرية ثقيلة، في دلالة على أن ما جرى يمثل انسحابا فعليا وليس مجرد إعادة انتشار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала