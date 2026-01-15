عربي
العراق يرفض استخدام أراضيه أو أجوائه لأعمال عسكرية ضد أي دولة
العراق يرفض استخدام أراضيه أو أجوائه لأعمال عسكرية ضد أي دولة
العراق يرفض استخدام أراضيه أو أجوائه لأعمال عسكرية ضد أي دولة
سبوتنيك عربي
أكد صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية تدعو جميع الأطراف... 15.01.2026
2026-01-15T16:29+0000
2026-01-15T16:29+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101348/13/1013481316_0:0:4672:2629_1920x0_80_0_0_74c8fcea56ea5b2f743c567670e9f156.jpg
وقال النعمان إن "العراق يرفض بشكل مطلق استخدام أراضيه أو أجوائه أو مياهه الإقليمية لأي أعمال عسكرية تستهدف دولا أخرى"، مشددا على أن "موقف البلاد يستند إلى الدستور والسياسة الحكومية القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وأضاف أن "العراق ملتزم بعدم السماح بتحويل أراضيه إلى ساحة تهديد لأمن واستقرار دول الجوار، أو الزج به في صراعات لا تخدم مصالح شعبه"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأكد البيان أن "الحكومة العراقية تجدد دعوتها لجميع الأطراف لتسوية الخلافات بالوسائل السلمية والدبلوماسية، وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لتجنب مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".وشدد كل من مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، على منع أي محاولات تسلل لمجموعات إرهابية بين البلدين.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء الثلاثاء الماضي، عن المكتب الاعلامي لمستشارية الأمن القومي العراقي في بغداد، تلقي قاسم الأعرجي، اتصالا هاتفيا من علي لاريجاني، استعرضا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة.وأضاف بيان المكتب الإعلامي أن "الجانبين أكدا على أهمية ضبط الحدود المشتركة وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمنع أي محاولات تسلل لمجموعات إرهابية بين البلدين".وجاء الاتصال الهاتفي بين مستشار الأمن القومي العراقي، والأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت في إيران، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة التومان الإيراني، والتي تركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.ولاحقا، تحولت الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعا سياسيا، موجهة سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.
أكد صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية تدعو جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار لتجنب أي تصعيد.
وقال النعمان إن "العراق يرفض بشكل مطلق استخدام أراضيه أو أجوائه أو مياهه الإقليمية لأي أعمال عسكرية تستهدف دولا أخرى"، مشددا على أن "موقف البلاد يستند إلى الدستور والسياسة الحكومية القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وأضاف أن "العراق ملتزم بعدم السماح بتحويل أراضيه إلى ساحة تهديد لأمن واستقرار دول الجوار، أو الزج به في صراعات لا تخدم مصالح شعبه"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأكد البيان أن "الحكومة العراقية تجدد دعوتها لجميع الأطراف لتسوية الخلافات بالوسائل السلمية والدبلوماسية، وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لتجنب مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
السوداني يكشف عن مساع عراقية لإجراء لقاء ثنائي بين إيران وأمريكا في بغداد
28 ديسمبر 2025, 06:57 GMT
وشدد كل من مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، على منع أي محاولات تسلل لمجموعات إرهابية بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء الثلاثاء الماضي، عن المكتب الاعلامي لمستشارية الأمن القومي العراقي في بغداد، تلقي قاسم الأعرجي، اتصالا هاتفيا من علي لاريجاني، استعرضا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة.
وأضاف بيان المكتب الإعلامي أن "الجانبين أكدا على أهمية ضبط الحدود المشتركة وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمنع أي محاولات تسلل لمجموعات إرهابية بين البلدين".
الحدود العراقية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا لتهديد إيران وملتزمون بالاستقرار الإقليمي
20 أكتوبر 2025, 16:42 GMT
وجاء الاتصال الهاتفي بين مستشار الأمن القومي العراقي، والأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت في إيران، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة التومان الإيراني، والتي تركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.
ولاحقا، تحولت الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعا سياسيا، موجهة سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.
