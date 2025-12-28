السوداني يكشف عن مساع عراقية لإجراء لقاء ثنائي بين إيران وأمريكا في بغداد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251228/السوداني-يكشف-عن-مساع-عراقية-لإجراء-لقاء-ثنائي-بين-إيران-وأمريكا-في-بغداد-1108654687.html
السوداني يكشف عن مساع عراقية لإجراء لقاء ثنائي بين إيران وأمريكا في بغداد
السوداني يكشف عن مساع عراقية لإجراء لقاء ثنائي بين إيران وأمريكا في بغداد
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس السبت، أن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، تتضمن مجالات واسعة تتجاوز الجوانب الأمنية... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T06:57+0000
2025-12-28T06:57+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105329136_0:0:1937:1091_1920x0_80_0_0_4291d689f7399fce345fdec262c3aba8.jpg
وأشار السوداني، في لقاء مع قناة "الميادين"، إلى أن "علاقات العراق المتوازنة مع كل من إيران والولايات المتحدة تمنحه قدرة على أداء دور مهم في التقريب بين الجانبين".وأوضح أن "الحكومة العراقية مستمرة في مساعيها لترتيب لقاء ثنائي بين واشنطن وطهران في بغداد"، لافتًا إلى أن "مسؤولين في الإدارة الأمريكية أعلنوا قبولهم إجراء حوار مع إيران في بغداد، ولا سيما خلال زيارة المبعوث الأمريكي توم باراك، إلى سوريا والعراق".وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن بلاده "نصحت الجانب الأمريكي بضرورة التعامل مع إيران باحترام والابتعاد عن سياسة التهديد"، مؤكدًا أن "المفاوضات لا يمكن أن تنجح في ظل العدوان العسكري، بل تحتاج إلى الثقة المتبادلة".وبيّن أن "العراق شدد على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، بوصفها مبادرة حسن نية لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن"، مؤكدًا أن حكومته "عملت بهدوء في مختلف الملفات لاستعادة دور العراق الريادي في المنطقة، ليصبح اليوم جزءًا من الحل بعد أن كان ساحة للصراعات".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال إن بلاده "لن تقبل بالشروط التي تطرحها الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات"، واصفًا إياها بـ"المهينة"، مؤكدًا أنه "غير مستعد لقبولها تحت أي ظرف".وأضاف بزشكيان، في تصريحات له، أن "إيران تفاوضت سابقًا مع واشنطن وكانت مستعدة للتوصل إلى اتفاق، إلا أن الولايات المتحدة نسفت الاتفاق عبر الحرب"، مشددًا على أن "طهران لا تقبل الذل ولا بإيران ضعيفة أو ممزقة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".وكشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الآونة الأخيرة، حقيقة إرسال طهران رسائل إلى الإدارة الأمريكية، وما أثير بشأن المفاوضات بين طهران وواشنطن.ونقلت وكالة "إرنا"، عن عراقجي، أن "إيران لم تبعث أي رسالة إلى الجانب الأمريكي"، وهو ما صرح به خلال مؤتمر صحفي مشترك بين مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في ختام محادثات ثنائية في موسكو.وأكد عراقجي أن "إيران لم تغادر طاولة الدبلوماسية، بل الأمريكيون أنفسهم خانوا الدبلوماسية عندما شنوا عدوانا عسكريًا على إيران، وهم على طاولة المفاوضات".وقال متحدث باسم الوزارة، في تصريحات، إنه "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وقدمت الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) والولايات المتحدة، في وقت سابق، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصّب لديها.
https://sarabic.ae/20251227/خامنئي-إيران-حققت-مكانة-جديدة-على-الساحة-الدولية-بهزيمة-أمريكا-وإسرائيل-1108632821.html
https://sarabic.ae/20251217/عراقجي-يكشف-حقيقة-إرسال-إيران-رسائل-إلى-أمريكا-1108278016.html
https://sarabic.ae/20251223/ما-إمكانية-أن-تشن-إسرائيل-حربا-على-إيران-وما-موقف-أمريكا؟-1108504874.html
العراق
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1b/1105329136_148:0:1937:1342_1920x0_80_0_0_ca71c1adea2057b72a8dc658ca5277b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

السوداني يكشف عن مساع عراقية لإجراء لقاء ثنائي بين إيران وأمريكا في بغداد

06:57 GMT 28.12.2025
© AP Photo / Hadi Mizbanرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس السبت، أن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، تتضمن مجالات واسعة تتجاوز الجوانب الأمنية والعلاقات العسكرية".
وأشار السوداني، في لقاء مع قناة "الميادين"، إلى أن "علاقات العراق المتوازنة مع كل من إيران والولايات المتحدة تمنحه قدرة على أداء دور مهم في التقريب بين الجانبين".
وأوضح أن "الحكومة العراقية مستمرة في مساعيها لترتيب لقاء ثنائي بين واشنطن وطهران في بغداد"، لافتًا إلى أن "مسؤولين في الإدارة الأمريكية أعلنوا قبولهم إجراء حوار مع إيران في بغداد، ولا سيما خلال زيارة المبعوث الأمريكي توم باراك، إلى سوريا والعراق".
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
خامنئي: إيران حققت مكانة جديدة على الساحة الدولية بهزيمة أمريكا وإسرائيل
أمس, 10:08 GMT
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن بلاده "نصحت الجانب الأمريكي بضرورة التعامل مع إيران باحترام والابتعاد عن سياسة التهديد"، مؤكدًا أن "المفاوضات لا يمكن أن تنجح في ظل العدوان العسكري، بل تحتاج إلى الثقة المتبادلة".

وأضاف السوداني أن "إيران أبدت استعدادها لإجراء مفاوضات جادة دون إملاءات أو تهديد"، وهو ما وصفه بأنه "موقف منطقي".

وبيّن أن "العراق شدد على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، بوصفها مبادرة حسن نية لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن"، مؤكدًا أن حكومته "عملت بهدوء في مختلف الملفات لاستعادة دور العراق الريادي في المنطقة، ليصبح اليوم جزءًا من الحل بعد أن كان ساحة للصراعات".
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال إن بلاده "لن تقبل بالشروط التي تطرحها الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات"، واصفًا إياها بـ"المهينة"، مؤكدًا أنه "غير مستعد لقبولها تحت أي ظرف".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2025
عراقجي يكشف حقيقة إرسال إيران رسائل إلى أمريكا
17 ديسمبر, 16:32 GMT
وأضاف بزشكيان، في تصريحات له، أن "إيران تفاوضت سابقًا مع واشنطن وكانت مستعدة للتوصل إلى اتفاق، إلا أن الولايات المتحدة نسفت الاتفاق عبر الحرب"، مشددًا على أن "طهران لا تقبل الذل ولا بإيران ضعيفة أو ممزقة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".

وأكد أن طهران "لا تسعى إلى المواجهة، وقد أعلنت مرارًا أنها لا تهدف إلى تصنيع قنبلة نووية، مع إبداء الاستعداد لأي عملية تحقيق دولية في هذا الشأن".

وكشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الآونة الأخيرة، حقيقة إرسال طهران رسائل إلى الإدارة الأمريكية، وما أثير بشأن المفاوضات بين طهران وواشنطن.
ونقلت وكالة "إرنا"، عن عراقجي، أن "إيران لم تبعث أي رسالة إلى الجانب الأمريكي"، وهو ما صرح به خلال مؤتمر صحفي مشترك بين مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في ختام محادثات ثنائية في موسكو.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
ما إمكانية أن تشن إسرائيل حربا على إيران وما موقف أمريكا؟
23 ديسمبر, 20:22 GMT
وأكد عراقجي أن "إيران لم تغادر طاولة الدبلوماسية، بل الأمريكيون أنفسهم خانوا الدبلوماسية عندما شنوا عدوانا عسكريًا على إيران، وهم على طاولة المفاوضات".

وفي وقت سابق، نفت وزارة الخارجية الإيرانية، "وجود أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة في الوقت الراهن".

وقال متحدث باسم الوزارة، في تصريحات، إنه "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
وقدمت الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) والولايات المتحدة، في وقت سابق، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصّب لديها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала