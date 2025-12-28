https://sarabic.ae/20251228/السوداني-يكشف-عن-مساع-عراقية-لإجراء-لقاء-ثنائي-بين-إيران-وأمريكا-في-بغداد-1108654687.html

السوداني يكشف عن مساع عراقية لإجراء لقاء ثنائي بين إيران وأمريكا في بغداد

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس السبت، أن "اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، تتضمن مجالات واسعة تتجاوز الجوانب الأمنية... 28.12.2025, سبوتنيك عربي

وأشار السوداني، في لقاء مع قناة "الميادين"، إلى أن "علاقات العراق المتوازنة مع كل من إيران والولايات المتحدة تمنحه قدرة على أداء دور مهم في التقريب بين الجانبين".وأوضح أن "الحكومة العراقية مستمرة في مساعيها لترتيب لقاء ثنائي بين واشنطن وطهران في بغداد"، لافتًا إلى أن "مسؤولين في الإدارة الأمريكية أعلنوا قبولهم إجراء حوار مع إيران في بغداد، ولا سيما خلال زيارة المبعوث الأمريكي توم باراك، إلى سوريا والعراق".وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن بلاده "نصحت الجانب الأمريكي بضرورة التعامل مع إيران باحترام والابتعاد عن سياسة التهديد"، مؤكدًا أن "المفاوضات لا يمكن أن تنجح في ظل العدوان العسكري، بل تحتاج إلى الثقة المتبادلة".وبيّن أن "العراق شدد على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، بوصفها مبادرة حسن نية لاستئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن"، مؤكدًا أن حكومته "عملت بهدوء في مختلف الملفات لاستعادة دور العراق الريادي في المنطقة، ليصبح اليوم جزءًا من الحل بعد أن كان ساحة للصراعات".وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال إن بلاده "لن تقبل بالشروط التي تطرحها الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات"، واصفًا إياها بـ"المهينة"، مؤكدًا أنه "غير مستعد لقبولها تحت أي ظرف".وأضاف بزشكيان، في تصريحات له، أن "إيران تفاوضت سابقًا مع واشنطن وكانت مستعدة للتوصل إلى اتفاق، إلا أن الولايات المتحدة نسفت الاتفاق عبر الحرب"، مشددًا على أن "طهران لا تقبل الذل ولا بإيران ضعيفة أو ممزقة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".وكشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في الآونة الأخيرة، حقيقة إرسال طهران رسائل إلى الإدارة الأمريكية، وما أثير بشأن المفاوضات بين طهران وواشنطن.ونقلت وكالة "إرنا"، عن عراقجي، أن "إيران لم تبعث أي رسالة إلى الجانب الأمريكي"، وهو ما صرح به خلال مؤتمر صحفي مشترك بين مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في ختام محادثات ثنائية في موسكو.وأكد عراقجي أن "إيران لم تغادر طاولة الدبلوماسية، بل الأمريكيون أنفسهم خانوا الدبلوماسية عندما شنوا عدوانا عسكريًا على إيران، وهم على طاولة المفاوضات".وقال متحدث باسم الوزارة، في تصريحات، إنه "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وقدمت الـ"ترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) والولايات المتحدة، في وقت سابق، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصّب لديها.

