الرئيس الإيراني يرفض "الشروط الأمريكية المهينة" لاستئناف المفاوضات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده "لن تقبل بالشروط التي تطرحها الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات"، واصفًا إياها بـ“المهينة”، ومؤكدًا أنه غير مستعد... 17.12.2025, سبوتنيك عربي

إيران

وأضاف بزشكيان، في تصريحات له، أن "إيران تفاوضت سابقًا مع واشنطن وكانت مستعدة للتوصل إلى اتفاق، إلا أن الولايات المتحدة نسفت الاتفاق عبر الحرب"، مشددًا على أن طهران لا تقبل "الذل" ولا بإيران ضعيفة أو ممزقة، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وأكد أن طهران "لا تسعى إلى المواجهة، وقد أعلنت مرارا أنها لا تهدف إلى تصنيع قنبلة نووية، مع إبداء الاستعداد لأي عملية تحقق دولية في هذا الشأن".وأشار الرئيس الإيراني، إلى أن "الطرف الآخر يسعى إلى تجريد إيران من جميع عناصر قوتها وإضعافها في مواجهة الكيان الصهيوني"، موضحًا أن "إيران تريد السلام، لكنها ترفض البلطجة وفرض الإملاءات".وكشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الأربعاء، حقيقة إرسال طهران رسائل إلى الإدارة الأمريكية، وما أثير بشأن المفاوضات بين طهران وواشنطن.ونقلت وكالة إرنا، عن عراقجي، أن إيران لم تبعث أي رسالة إلى الجانب الأمريكي، وهو ما صرح به خلال مؤتمر صحفي مشترك بين مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في ختام المفاوضات الثنائية في موسكو.وأكد عراقجي أن "إيران لم تغادر طاولة الدبلوماسية، بل الأمريكيون أنفسهم خانوا الدبلوماسية عندما شنوا عدوانا عسكريا على إيران وهم على طاولة المفاوضات".وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية ستعيد النظر في هذا الملف، إذا ما صححت أمريكا نهجها وأبدت استعدادها للتفاوض من موقع الندية والاحترام المتبادل وعلى أساس المصالح المشتركة وطهران لم تقتنع بعد، بوجود مثل هذه الجاهزية لدى الجانب الأمريكي".وصرح وزير الخارجية الإيراني، أنه "بناء على التجربة التي اكتسبتها إيران خلال العام الماضي، فإن ما تقصده واشنطن بالتفاوض هو فرض الإملاءات، بينما التفاوض الحقيقي لا يمكن أن يتم إلا عندما تقوم أمريكا بتعديل سلوكها والاستعداد لمفاوضات عادلة تهدف إلى تحقيق المصالح المتبادلة".وشدد عباس عراقجي على أن "ما عجز الأمريكيون عن تحقيقه عبر العمل العسكري لن يتمكنوا من تحقيقه على طاولة المفاوضات أيضا"، مؤكدا بأن "طاولة التفاوض يجب أن تقوم على التوازن والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".وفي وقت سابق، نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة في الوقت الراهن.وقال المتحدث باسم وزارة الإيرانية، في تصريحات له، إنه "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.وقدمت الـ"ترويكا" الأوروبية والولايات المتحدة، في وقت سابق، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب لديها.

