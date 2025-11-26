https://sarabic.ae/20251126/لاريجاني-إيران-تقبل-المفاوضات-الحقيقية-المبنية-على-أسس-واقعية-دون-إعلان-مسبق-عن-نتائجها-1107506713.html

لاريجاني: إيران تقبل المفاوضات الحقيقية المبنية على أسس واقعية دون إعلان مسبق عن نتائجها

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، أن "إيران لا تُصرّ على المفاوضات النووية أو على عقد لقاء بين طهران وواشنطن". 26.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال لاريجاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "طهران تقبل المفاوضات الحقيقية المبنية على أسس واقعية دون إعلان مسبق عن نتائجها"، مضيفًا أن "الشعب الإيراني أظهر قوة وإرادة في مواجهة الحرب، بينما إسرائيل تواجه اضطرابًا داخليًا وأزمة وجود".يذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وافق الخميس الماضي، على قرار يلزم إيران بـ"الإبلاغ دون تأخير عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها النووية التي تعرضت للقصف".واتهمت البعثة الدائمة الإيرانية في فيينا، في وقت سابق، بعض الدول الغربية بـ"ممارسة ضغوط سياسية" على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرةً أن هذه "الضغوط دفعت المجلس إلى التسييس".وقدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار، هذا الأسبوع، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وفي ليلة 22 يونيو الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.

