لاريجاني: إيران تقبل المفاوضات الحقيقية المبنية على أسس واقعية دون إعلان مسبق عن نتائجها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
من الملعب
On air
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
بلا قيود
خبير: لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلا للمستشار البشري في الاستثمار
ملفات ساخنة
فرنسا على أبواب تعبئة جديدة.. هل أوروبا تدخل زمن ما قبل الحرب؟
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
من الملعب
On air
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
https://sarabic.ae/20251126/لاريجاني-إيران-تقبل-المفاوضات-الحقيقية-المبنية-على-أسس-واقعية-دون-إعلان-مسبق-عن-نتائجها-1107506713.html
لاريجاني: إيران تقبل المفاوضات الحقيقية المبنية على أسس واقعية دون إعلان مسبق عن نتائجها
لاريجاني: إيران تقبل المفاوضات الحقيقية المبنية على أسس واقعية دون إعلان مسبق عن نتائجها
سبوتنيك عربي
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، أن "إيران لا تُصرّ على المفاوضات النووية أو على عقد لقاء بين طهران وواشنطن".
لاريجاني: إيران تقبل المفاوضات الحقيقية المبنية على أسس واقعية دون إعلان مسبق عن نتائجها

10:09 GMT 26.11.2025
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، أن "إيران لا تُصرّ على المفاوضات النووية أو على عقد لقاء بين طهران وواشنطن".
وقال لاريجاني، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "طهران تقبل المفاوضات الحقيقية المبنية على أسس واقعية دون إعلان مسبق عن نتائجها"، مضيفًا أن "الشعب الإيراني أظهر قوة وإرادة في مواجهة الحرب، بينما إسرائيل تواجه اضطرابًا داخليًا وأزمة وجود".
يذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وافق الخميس الماضي، على قرار يلزم إيران بـ"الإبلاغ دون تأخير عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها النووية التي تعرضت للقصف".
ووفقا للقرار، الذي صوّت عليه 19 مؤيدا، و12 ممتنعا، و3 معارضين، طالبت الوكالة، إيران بـ"تعاون فوري وكامل بخصوص مواقعها النووية التي تعرضت للقصف، وبشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب".
واتهمت البعثة الدائمة الإيرانية في فيينا، في وقت سابق، بعض الدول الغربية بـ"ممارسة ضغوط سياسية" على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرةً أن هذه "الضغوط دفعت المجلس إلى التسييس".
وقدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار، هذا الأسبوع، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وفي ليلة 22 يونيو الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.
