https://sarabic.ae/20251121/عراقجي-يلوم-الجهات-المسؤولة-عن-القضاء-على-اتفاقية-القاهرة-1107375330.html

عراقجي يلوم الجهات المسؤولة عن "القضاء على اتفاقية القاهرة"

عراقجي يلوم الجهات المسؤولة عن "القضاء على اتفاقية القاهرة"

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن "اتفاقية القاهرة" تم القضاء عليها من قبل أمريكا و3 دول أوروبية، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الإيرانية... 21.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-21T15:26+0000

2025-11-21T15:26+0000

2025-11-21T15:26+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

الاتفاق النووي الإيراني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100358410_0:40:1562:919_1920x0_80_0_0_b0b87904586fced64b3fecd4362e6f96.jpg

وأوضح عراقجي عبر منصة "إكس"، أن التطورات التي قادت إلى هذه المرحلة جاءت وفق التسلسل التالي:وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في منشوره أن "إيران ليست الطرف الساعي إلى خلق أزمة جديدة"، مشددا على أن "قرار إنهاء اتفاق القاهرة رسميا جاء نتيجة مباشرة للاستفزازات الأمريكية والأوروبية، وأن تلك الدول تتعمد تأجيج التوتر ولا تُقدّر النوايا الإيجابية لطهران".وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده "ألغت اتفاق التعاون"، الذي وقّعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، في سبتمبر/ أيلول 2025.ويذكر أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وافق أمس الخميس، على "قرار يلزم إيران بالإبلاغ دون تأخير عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها النووية التي تعرضت للقصف".ووفقا للقرار، الذي صوّت عليه 19 مؤيدا، و12 ممتنعا، و3 معارضين، طالبت الوكالة، إيران بـ"تعاون فوري وكامل بخصوص مواقعها النووية التي تعرضت للقصف، وبشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب".واتهمت البعثة الدائمة الإيرانية في فيينا، في وقت سابق، بعض الدول الغربية بـ"ممارسة ضغوط سياسية" على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرةً أن هذه "الضغوط دفعت المجلس إلى التسييس".وقدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار، هذا الأسبوع، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وفي ليلة 22 يونيو الماضي، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية، ضربات على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل، في ليلة الـ13 من الشهر ذاته، عملية عسكرية متهمة إيران بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، إذ استهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين إيرانيين.

https://sarabic.ae/20251121/الخارجية-الإيرانية-إلغاء-اتفاق-القاهرة-وطهران-سترد-على-قرار-الوكالة-الذرية-1107365481.html

https://sarabic.ae/20251005/إيران-اتفاق-القاهرة-بين-طهران-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لم-یعد-ساریا-1105635802.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الاتفاق النووي الإيراني