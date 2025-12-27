https://sarabic.ae/20251227/خامنئي-إيران-حققت-مكانة-جديدة-على-الساحة-الدولية-بهزيمة-أمريكا-وإسرائيل-1108632821.html

خامنئي: إيران حققت مكانة جديدة على الساحة الدولية بهزيمة أمريكا وإسرائيل

خامنئي: إيران حققت مكانة جديدة على الساحة الدولية بهزيمة أمريكا وإسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، أن ما يسبب قلق واضطراب ما وصفهم بـ"المتغطرسين والمفسدين"، لا يرتبط بالملف النووي الإيراني، وفق تعبيره. 27.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-27T10:08+0000

2025-12-27T10:08+0000

2025-12-27T10:08+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095151368_0:781:1668:1719_1920x0_80_0_0_05e8921072d2735f31eea56c25920c91.jpg

وقال خامنئي، في رسالة بعث بها إلى الاجتماع السنوي الـ59 لاتحاد الجمعيات الإسلامية للطلبة في أوروبا، نقلتها وكالة "تسنيم"، إن ذلك يأتي بسبب موقف إيران المعلن في مواجهة ما اعتبره "نظامًا عالميًا غير عادل وهيمنة منظومة الاستكبار، وسعيها لإرساء نظام عادل على المستويين الوطني والدولي يستند إلى القيم الإسلامية".وأشار خامنئي إلى أن "إيران تمكنت خلال العام الجاري، بفضل الإيمان والوحدة والثقة بالقدرات الذاتية، من تعزيز مكانتها وحضورها على الساحة الدولية"، مؤكدًا أن ما وصفه بـ"الهجوم العنيف للجيش الأمريكي وحلفائه في المنطقة، مُني بالفشل أمام مبادرة وشجاعة وتضحيات الشباب الإيراني".وأوضح أن "استشهاد عدد من العلماء والقادة وأبناء الشعب لم يثنِ الإيرانيين عن مواصلة مسيرتهم"، مشيرًا إلى أن "عائلات الشهداء كانت في مقدمة الداعمين لهذا النهج".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبررت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصر دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.

https://sarabic.ae/20251225/نتنياهو-حسابات-إسرائيل-مع-إيران-وأنصار-الله-لم-تحسم-بعد-1108542940.html

https://sarabic.ae/20251223/ما-إمكانية-أن-تشن-إسرائيل-حربا-على-إيران-وما-موقف-أمريكا؟-1108504874.html

https://sarabic.ae/20251221/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-إيران-كانت-وراء-خطط-تدمير-إسرائيل-1108418315.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم