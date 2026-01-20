عربي
أمساليوم
بث مباشر
وزارة الدفاع السورية: مستعدون لتسلم سجون عناصر "داعش" ونؤكد التزامنا بمحاربة التنظيم الإرهابي
وأوضح المتحدث، أن "على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الالتزام ببنود اتفاق 18 يناير/ كانون الثاني ضمن المدة الزمنية المحددة، مؤكدًا أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.وأشار إلى أن "وزارة الدفاع السورية جاهزة لتسلّم السجون التي تضم عناصر تنظيم داعش، وتسليمها بشكل كامل إلى الجهات المختصة في الأمن السوري، بما يضمن التعامل القانوني والأمني مع هؤلاء العناصر وفق الأطر المعتمدة".وأكد المتحدث، أن "الدولة السورية مستمرة في جهودها لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وبما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها وأمن مواطنيها".وفي وقت سابق، أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، استمرار عملية الانتشار في منطقة الجزيرة العربية، داعيةً قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية، في إطار الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، أمس الأحد، لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل لـ"قسد" في الجيش السوري.وجاء الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد"، بعد تطورات أمنية وعسكرية دراماتيكية خلال الأيام القليلة الماضية، متضمنًا مجموعة من البنود.ومن بين تلك البنود، دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، ضمن مؤسسات الدولة وهياكلها، على أن تلتزم "قسد" بتزويد دمشق بأسماء ضباط الجيش السابق إبان حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، شمال شرقي سوريا.ووفقا لنص الاتفاق، تلتزم قيادة "قسد" بالامتناع عن دمج عناصر الجيش السابق في صفوفها، مع تسليم محافظتي الرقة ودير الزور إداريا وعسكريا للحكومة السورية بشكل فوري، فضلا عن انسحاب "قسد" إلى شرق نهر الفرات، تمهيدا لإعادة الانتشار.وشمل الاتفاق وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات وخطوط التماس، مع دمج أفراد "قسد" ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، واستلام الحكومة كل المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة.وينص الاتفاق على إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لتولي منصب محافظ الحسكة ضمانة للتمثيل المحلي، وإزالة الوجود العسكري الثقيل من مدينة عين العرب كوباني، وتشكيل قوة أمنية فيها من سكان المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية ترتبط إداريا بوزارة الداخلية.وتضمنت بنود الاتفاق "دمج الجهة المسؤولة عن سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودوليا) والمخيمات ضمن الحكومة، مع اعتماد مرشحين من قوات "قسد" لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة ضمن هيكل الدولة، مع التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب كعضو بالتحالف الدولي وبالتنسيق مع واشنطن".ويأتي هذا التطور، في وقت أوضح فيه قائد قوات "قسد"، مظلوم عبدي، أنه سيزور دمشق اليوم الاثنين، للقاء الشرع، مضيفًا أنه "سيوضح بنود الاتفاق في الأيام المقبلة".
الأخبار
23:05 GMT 20.01.2026 (تم التحديث: 23:06 GMT 20.01.2026)
© REUTERS / Mahmoud Hassanoالجيش السوري يدخل منطقة المسكنة بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد)
الجيش السوري يدخل منطقة المسكنة بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
© REUTERS / Mahmoud Hassano
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، أن "الدولة السورية كانت وما تزال في مواجهة مباشرة مع تنظيم داعش "الإرهابي"، مشددًا على أن مكافحة الإرهاب تمثل أولوية وطنية ثابتة لمؤسسات الدولة.
وأوضح المتحدث، أن "على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الالتزام ببنود اتفاق 18 يناير/ كانون الثاني ضمن المدة الزمنية المحددة، مؤكدًا أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.
وأشار إلى أن "وزارة الدفاع السورية جاهزة لتسلّم السجون التي تضم عناصر تنظيم داعش، وتسليمها بشكل كامل إلى الجهات المختصة في الأمن السوري، بما يضمن التعامل القانوني والأمني مع هؤلاء العناصر وفق الأطر المعتمدة".
جنود الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
السوداني والشرع يؤكدان هاتفيا حرص العراق وسوريا على أمن الحدود المشتركة
20:26 GMT
وأكد المتحدث، أن "الدولة السورية مستمرة في جهودها لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وبما يحفظ وحدة البلاد وسيادتها وأمن مواطنيها".
وفي وقت سابق، أكدت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، استمرار عملية الانتشار في منطقة الجزيرة العربية، داعيةً قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية، في إطار الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، أمس الأحد، لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل لـ"قسد" في الجيش السوري.
وجاء الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد"، بعد تطورات أمنية وعسكرية دراماتيكية خلال الأيام القليلة الماضية، متضمنًا مجموعة من البنود.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
ترامب يقول إنه أوقف عملية هروب إرهابيين أوروبيين كانوا محتجزين في سوريا
17:08 GMT
ومن بين تلك البنود، دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، ضمن مؤسسات الدولة وهياكلها، على أن تلتزم "قسد" بتزويد دمشق بأسماء ضباط الجيش السابق إبان حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، شمال شرقي سوريا.
ووفقا لنص الاتفاق، تلتزم قيادة "قسد" بالامتناع عن دمج عناصر الجيش السابق في صفوفها، مع تسليم محافظتي الرقة ودير الزور إداريا وعسكريا للحكومة السورية بشكل فوري، فضلا عن انسحاب "قسد" إلى شرق نهر الفرات، تمهيدا لإعادة الانتشار.
وشمل الاتفاق وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات وخطوط التماس، مع دمج أفراد "قسد" ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، واستلام الحكومة كل المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة.
عناصر قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
"قسد" توضح سبب الانسحاب من مخيم الهول وإعادة التمركز حول مدن شمال سوريا
14:03 GMT
وينص الاتفاق على إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لتولي منصب محافظ الحسكة ضمانة للتمثيل المحلي، وإزالة الوجود العسكري الثقيل من مدينة عين العرب كوباني، وتشكيل قوة أمنية فيها من سكان المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية ترتبط إداريا بوزارة الداخلية.
وتضمنت بنود الاتفاق "دمج الجهة المسؤولة عن سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودوليا) والمخيمات ضمن الحكومة، مع اعتماد مرشحين من قوات "قسد" لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة ضمن هيكل الدولة، مع التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب كعضو بالتحالف الدولي وبالتنسيق مع واشنطن".
ويأتي هذا التطور، في وقت أوضح فيه قائد قوات "قسد"، مظلوم عبدي، أنه سيزور دمشق اليوم الاثنين، للقاء الشرع، مضيفًا أنه "سيوضح بنود الاتفاق في الأيام المقبلة".
