"قسد" توضح سبب الانسحاب من مخيم الهول وإعادة التمركز حول مدن شمال سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260120/قسد-توضح-سبب-الانسحاب-من-مخيم-الهول-وإعادة-التمركز-حول-مدن-شمال-سوريا-1109439088.html
"قسد" توضح سبب الانسحاب من مخيم الهول وإعادة التمركز حول مدن شمال سوريا
"قسد" توضح سبب الانسحاب من مخيم الهول وإعادة التمركز حول مدن شمال سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الثلاثاء، انسحابها من مخيم الهول، وإعادة تمركز قواتها في محيط مدن شمالي سوريا. 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T14:03+0000
2026-01-20T14:03+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
قسد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/04/1048007892_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d61ef1dee926a5066ef8badbfdb5b5e.jpg
وقالت "قسد"، في بيان لها: "بسبب الموقف الدولي اللامبالي تجاه ملف تنظيم داعش وعدم تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في معالجة هذا الملف الخطير، اضطرت قواتنا إلى الانسحاب من مخيم الهول وإعادة التموضع في محيط مدن شمالي سوريا التي تتعرض لمخاطر وتهديدات متزايدة".وكان فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، قد صرح في وقت سابق، بأن "فصائل تابعة للحكومة السورية، سيطرت على سجن الشدادي جنوبي محافظة الحسكة (شمال شرقي البلاد)"، على حد قوله.وفيما يخص الوضع الميداني في محافظة الحسكة، أكد شامي أن "تل تمر ما تزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "فصائل الحكومة السورية تتمركز على مسافة تزيد عن 40 كيلومترا من مدينة الحسكة"، لكنه حذر في الوقت ذاته من "وجود نية لمهاجمة المدينة من خمسة محاور".وبدورها، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري أن وحدات الجيش ستقوم بتأمين سجن الشدادي ومحيطه، بالإضافة لتمشيط مدينة الشدادي جنوب الحسكة وما حولها بهدف إلقاء القبض على السجناء الذين أطلقت "قسد" سراحهم والذين ينتمون لتنظيم "داعش"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".وأوضحت أنه سيتم تسليم سجن الشدادي والمرافق الأمنية في مدينة الشدادي لوزارة الداخلية فورا، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التأمين والتمشيط، مشيرة إلى أن قيادة الجيش تواصلت مع الوسطاء وقادة "قسد"، وذلك بهدف تسليم سجن الشدادي للأمن الداخلي بهدف تأمينه وتأمين محيطه، ولكن رفضت قيادة "قسد" ذلك وما زالت ترفض حتى هذه اللحظة، بحسب "سانا".وتابعت: "نحمل قسد كامل المسؤولية عن إطلاقهم لسراح عناصر تنظيم "داعش" من سجن الشدادي، وسنقوم بما يلزم لإعادة ضبط المنطقة".
https://sarabic.ae/20260119/قسد-تعلن-فقدان-السيطرة-على-سجن-يضم-آلاف-السجناء-من-داعش-وتؤكد-عدم-تدخل-التحالف-1109398782.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/04/1048007892_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_10c80f843d71218591509772bd8d68e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, قسد
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, قسد

"قسد" توضح سبب الانسحاب من مخيم الهول وإعادة التمركز حول مدن شمال سوريا

14:03 GMT 20.01.2026
© AP Photo / Maya Alleruzzoعناصر قوات "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019
عناصر قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبر
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الثلاثاء، انسحابها من مخيم الهول، وإعادة تمركز قواتها في محيط مدن شمالي سوريا.
وقالت "قسد"، في بيان لها: "بسبب الموقف الدولي اللامبالي تجاه ملف تنظيم داعش وعدم تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في معالجة هذا الملف الخطير، اضطرت قواتنا إلى الانسحاب من مخيم الهول وإعادة التموضع في محيط مدن شمالي سوريا التي تتعرض لمخاطر وتهديدات متزايدة".
قوات الحكومة السورية وأنصارها المحليون في وسط الرقة احتفالا باستعادة السيطرة على المدينة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
"قسد" تعلن فقدان السيطرة على سجن يضم آلاف السجناء من "داعش"... والجيش السوري يعلق
أمس, 14:49 GMT
وكان فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، قد صرح في وقت سابق، بأن "فصائل تابعة للحكومة السورية، سيطرت على سجن الشدادي جنوبي محافظة الحسكة (شمال شرقي البلاد)"، على حد قوله.

وأوضح شامي، في تصريح لشبكة "رووداو"، أن "الفصائل التابعة للحكومة السورية، أقدمت على إطلاق سراح جميع عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة) المحتجزين فيه، والبالغ عددهم نحو 1500 سجين"، مؤكدا أن قوات "قسد" انسحبت من كامل منطقة الشدادي، على حد قوله.

وفيما يخص الوضع الميداني في محافظة الحسكة، أكد شامي أن "تل تمر ما تزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "فصائل الحكومة السورية تتمركز على مسافة تزيد عن 40 كيلومترا من مدينة الحسكة"، لكنه حذر في الوقت ذاته من "وجود نية لمهاجمة المدينة من خمسة محاور".
وبدورها، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري أن وحدات الجيش ستقوم بتأمين سجن الشدادي ومحيطه، بالإضافة لتمشيط مدينة الشدادي جنوب الحسكة وما حولها بهدف إلقاء القبض على السجناء الذين أطلقت "قسد" سراحهم والذين ينتمون لتنظيم "داعش"، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأوضحت أنه سيتم تسليم سجن الشدادي والمرافق الأمنية في مدينة الشدادي لوزارة الداخلية فورا، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التأمين والتمشيط، مشيرة إلى أن قيادة الجيش تواصلت مع الوسطاء وقادة "قسد"، وذلك بهدف تسليم سجن الشدادي للأمن الداخلي بهدف تأمينه وتأمين محيطه، ولكن رفضت قيادة "قسد" ذلك وما زالت ترفض حتى هذه اللحظة، بحسب "سانا".
وتابعت: "نحمل قسد كامل المسؤولية عن إطلاقهم لسراح عناصر تنظيم "داعش" من سجن الشدادي، وسنقوم بما يلزم لإعادة ضبط المنطقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала