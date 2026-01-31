https://sarabic.ae/20260131/تحركات-أمنية-عراقية-تحسبا-لتداعيات-نقل-عناصر-داعش-صور--1109855572.html

تحركات أمنية عراقية تحسبا لتداعيات نقل عناصر "داعش".. صور

تحركات أمنية عراقية تحسبا لتداعيات نقل عناصر "داعش".. صور

يعمل العراق على تنفيذ حزمة من التدابير الاحترازية لمواكبة التطورات الأمنية والسياسية المتسارعة في الساحة السورية وخصوصاً فيما يتعلق بالحدود المشتركة بين... 31.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال مراسل "سبوتنيك"، إن الجهات الحكومية العراقية المختصة اتخذت مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة، في إطار حماية الأمن الوطني ومنع انعكاس أي تداعيات محتملة على الداخل العراقي، لا سيما ما يتعلق بأمن الحدود ومواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب، بالتزامن مع عمليات نقل عناصر "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) من السجون السورية إلى العراق.وأشار مراسلنا، إلى أن بغداد تؤكد في اتصالاتها مع المجتمع الدولي ضرورة تقاسم الأعباء القانونية والإنسانية المرتبطة بملف معتقلي التنظيم الإرهابي، وبما ينسجم مع القوانين الدولية ويحفظ سيادة العراق واستقراره.العراق يستكمل سحب عائلات "داعش"في غضون ذلك، كشف الخبير العسكري صفاء الأعسم، عن سعي العراق لنحو 7 آلاف من عناصر عوائل تنظيم "داعش" الإرهابي، من أصل 11 ألفاً، مشيراً إلى أن عدد الواصلين حتى الآن بلغ 1150 شخصاً، فيما من المقرر استكمال عمليات الاستلام خلال الأسبوع الجاري.ووفقاً للأعسم، فإن أي شخص يثبت تورطه أو تلطخت يده بدماء العراقيين، حتى وإن كان يحمل جنسية غير عراقية، سيخضع للمحاسبة القانونية داخل العراق، وسيتم تنفيذ الأحكام القضائية بحقه وفق القوانين النافذة. أما من لم يثبت تورطه بأي أعمال إجرامية، فسيتم التعامل معه وفق الأطر القانونية، بما في ذلك إمكانية عودته إلى مكان سكنه.كما أكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة العراقية بفرض سيادة القانون، وتحقيق العدالة، وضمان عدم إفلات أي متورط بجرائم إرهابية من العقاب.يذكر أن السلطات العراقية أعلنت، الأربعاء 21 كانون الثاني/يناير 2026، تسلّمها الدفعة الأولى من عناصر تنظيم "داعش" القادمين من الأراضي السورية، والتي تضم 150 معتقلاً، ضمن خطة أوسع تشمل نقل نحو 7 آلاف سجين من التنظيم إلى العراق.العراق مطالب بـ"التأقلم" مع الحكومة السورية الجديدةإلى ذلك، أكد صباح زنكنة، رئيس مركز الخبراء للدراسات الاستراتيجية، أن العراق يجب أن يتعامل مع الواقع الجديد في المنطقة برؤية متوازنة ومرنة، مشيراً إلى أن تغيّر الحكومة السورية يفرض على بغداد إعادة ترتيب أولوياتها بما يخدم مصالح الطرفين.وأضاف أن حكومة سوريا الحالية تقارب المساحات العسكرية والسياسية لكل من الشرق والغرب، بما يشمل الولايات المتحدة وروسيا، فيما يمكن للعراق أيضاً أن يعزز موقعه ضمن هذه المساحات، وربما يفتح آفاق تعاون مع الفضاء الأوروبي.وتابع زنكنة أن "الحكومة السورية تعتبر تنظيم داعش الإرهابي أحد أبرز أعدائها، بالإضافة إلى وجود خصومات مستمرة مع جماعات مثل جبهة النصرة، ما يستدعي تنسيقاً استراتيجياً دقيقاً بين بغداد ودمشق في محاربة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي".ويأتي ذلك في أعقاب إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ مهمة جديدة تهدف إلى نقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من مناطق شمال شرقي سوريا إلى الأراضي العراقية، حيث انطلقت المرحلة الأولى من العملية بنقل 150 عنصراً كانوا محتجزين في محافظة الحسكة السورية.ووفقاً للقيادة الأمريكية، فإن هذه العملية تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى نقل ما يقارب 7 آلاف من عناصر التنظيم، في إطار ترتيبات أمنية ولوجستية مشتركة بين الجانبين.

