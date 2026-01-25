https://sarabic.ae/20260125/العراق-يرد-على-أنباء-بشأن-آلية-جديدة-لنقل-عناصر-داعش-من-سوريا-1109605805.html

العراق يرد على أنباء بشأن آلية جديدة لنقل عناصر "داعش" من سوريا

سبوتنيك عربي

أصدرت السلطات العراقية، أمس السبت، توضيحًا بشأن أنباء متداولة حول وجود خطة جديدة لنقل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) من سوريا إلى... 25.01.2026, سبوتنيك عربي

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية أن "ما جرى تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريح منسوب لنائب قائد العمليات المشتركة قيس المحمداوي، حول وضع آلية جديدة لنقل عناصر التنظيم من سوريا، عارٍ عن الصحة".وأكدت الخلية، في بيان لها، أن "المحمداوي لم يُدلِ بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية أو منصة خبرية بشأن التطورات الأخيرة في سوريا"، مشددة على أن "الجهات القانونية المختصة في قيادة العمليات المشتركة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق مروجي هذه الشائعات"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).ودعت خلية الإعلام الأمني العراقية إلى "تحري الدقة في تداول المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية حصرا".وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى "نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية".ويأتي ذلك عقب انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من مخيم الهول شمال شرقي سوريا، بعد معارك مع الجيش السوري، الذي بسط سيطرته على المخيم ومحيطه في وقت لاحق.يشار إلى أن معتقلي "داعش" كانوا محتجزين في سجون تديرها "قسد"، قبل أن تتولى دمشق إدارة هذه المراكز عقب المعارك، ليُتخذ لاحقًا قرار بنقل عدد من المحتجزين إلى العراق، بالتنسيق بين أمريكا وسوريا والعراق.

