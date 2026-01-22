https://sarabic.ae/20260122/واشنطن-تعلق-على-مبادرة-العراق-لاحتجاز-عناصر-داعش-في-منشآت-آمنة-على-أراضيه-1109538759.html
واشنطن تعلق على مبادرة العراق لاحتجاز عناصر "داعش" في منشآت آمنة على أراضيه
واشنطن تعلق على مبادرة العراق لاحتجاز عناصر "داعش" في منشآت آمنة على أراضيه
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، ترحيب واشنطن بمبادرة العراق القاضية باحتجاز عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في منشآت آمنة داخل أراضيه. 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T20:36+0000
2026-01-22T20:36+0000
2026-01-22T20:36+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bfabebe1eed74e19860f91a2f8ea404.jpg
ونقلت وسائل إعلام غربية عن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تأكيده دعم هذه الخطوة، مشيرا إلى أن "المقاتلين الأجانب غير العراقيين سيبقون في العراق بشكل مؤقت".ودعا روبيو في الوقت نفسه الدول المعنية إلى "تحمّل مسؤولياتها، وإعادة مواطنيها المحتجزين في سجون "داعش" تمهيدا لمحاكمتهم"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).كما شدد روبيو على أن "العراق يقف في الخطوط الأمامية لمواجهة تهديد داعش".وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية موافقة الحكومة على تسلّم عناصر تنظيم "داعش"، الذين كانوا محتجزين في سجون خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ونقلهم إلى مؤسسات إصلاحية حكومية داخل العراق.وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن القرار جاء في إطار متابعة الحكومة للتطورات الأمنية في سوريا، ولا سيما ما يتعلق بمصير معتقلي تنظيم داعش، وبناءً على مخرجات اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وبالتنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة التنظيم.وأشار النعمان إلى أن العراق سيستلم المعتقلين من حاملي الجنسية العراقية ومن جنسيات أخرى، مؤكدا أنه تم بالفعل تسلّم الدفعة الأولى التي تضم 150 عنصرا من العراقيين والأجانب المتورطين في جرائم إرهابية بحق المدنيين.وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في وقت سابق أمس الأربعاء، إطلاق مهمة جديدة لنقل نحو 7 آلاف من معتقلي تنظيم "داعش" من شمال شرق سوريا إلى العراق، بهدف ضمان استمرار احتجازهم في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة.وأوضحت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن العملية بدأت في 21 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث جرى نقل الدفعة الأولى التي تضم 150 عنصراً من التنظيم من محافظة الحسكة السورية إلى منشآت احتجاز تشرف عليها السلطات العراقية.
https://sarabic.ae/20260122/الحكومة-العراقية-نقل-إرهابيي-داعش-من-سوريا-خطوة-استباقية-لحماية-أمننا-القومي-1109522405.html
https://sarabic.ae/20260121/العراق-يوافق-على-استلام-عناصر-داعش-المعتقلين-في-سجون-كانت-تحت-سيطرة-قسد-1109491261.html
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098541584_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c67b5d58dba01553b6491c8a1920ef95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
واشنطن تعلق على مبادرة العراق لاحتجاز عناصر "داعش" في منشآت آمنة على أراضيه
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، ترحيب واشنطن بمبادرة العراق القاضية باحتجاز عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في منشآت آمنة داخل أراضيه.
ونقلت وسائل إعلام غربية عن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تأكيده دعم هذه الخطوة، مشيرا إلى أن "المقاتلين الأجانب غير العراقيين سيبقون في العراق بشكل مؤقت".
ودعا روبيو في الوقت نفسه الدول المعنية إلى "تحمّل مسؤولياتها، وإعادة مواطنيها المحتجزين في سجون "داعش" تمهيدا لمحاكمتهم"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
كما شدد روبيو على أن "العراق يقف في الخطوط الأمامية لمواجهة تهديد داعش".
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية موافقة الحكومة على تسلّم عناصر تنظيم "داعش"، الذين كانوا محتجزين في سجون خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ونقلهم إلى مؤسسات إصلاحية حكومية داخل العراق.
وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن القرار جاء في إطار متابعة الحكومة للتطورات الأمنية في سوريا، ولا سيما ما يتعلق بمصير معتقلي تنظيم داعش، وبناءً على مخرجات اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وبالتنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة التنظيم.
وأشار النعمان إلى أن العراق سيستلم المعتقلين من حاملي الجنسية العراقية ومن جنسيات أخرى، مؤكدا أنه تم بالفعل تسلّم الدفعة الأولى التي تضم 150 عنصرا من العراقيين والأجانب المتورطين في جرائم إرهابية بحق المدنيين.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في وقت سابق أمس الأربعاء، إطلاق مهمة جديدة لنقل نحو 7 آلاف من معتقلي تنظيم "داعش" من شمال شرق سوريا إلى العراق، بهدف ضمان استمرار احتجازهم في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة.
وأوضحت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن العملية بدأت في 21 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث جرى نقل الدفعة الأولى التي تضم 150 عنصراً من التنظيم من محافظة الحسكة السورية إلى منشآت احتجاز تشرف عليها السلطات العراقية.