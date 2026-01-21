https://sarabic.ae/20260121/العراق-يوافق-على-استلام-عناصر-داعش-المعتقلين-في-سجون-كانت-تحت-سيطرة-قسد-1109491261.html

العراق يوافق على استلام عناصر "داعش" المعتقلين في سجون كانت تحت سيطرة "قسد"

أعلنت القيادة العامة لللقوات المسلحة العراقية أن الحكومة العراقية الموافقة على استلام عناصر تنظيم "داعش"(الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا) الذين كانوا معتقلين... 21.01.2026, سبوتنيك عربي

العراق

أخبار العراق اليوم

تنظيم داعش الإرهابي

أخبار سوريا اليوم

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان في بيان، اليوم الأربعاء: "متابعةً من الحكومة العراقية للتطورات الأمنية الحاصلة في الجمهورية العربية السورية، ومفرزات التغيرات الأمنية في الميدان، في ما يتعلق بالسيطرة على المعتقلين من إرهابيي داعش، وافق المجلس الوزاري للأمن الوطني، في اجتماعه الطارئ الأخير، وبالتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة داعش، على استلام العراق للإرهابيين من الجنسية العراقية ومن الجنسيات الأخرى، المعتقلين في السجون، التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وإيداعهم المؤسسات الإصلاحية الحكومية".وتابع: "سيجري لاحقاً تحديد أعداد الوجبات الأخرى، وفق تقدير الموقف الأمني والميداني، لتطويق خطر انتشار هؤلاء الذين يُعدون من قيادات المستوى الأول في العصابات الإرهابية".وذكرت القيادة في بيان نشرته على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الأربعاء، أن العملية انطلقت في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، بنقل دفعة أولى تضم 150 من عناصر التنظيم من محافظة الحسكة السورية إلى منشآت احتجاز تديرها السلطات العراقية.وأوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، أن العملية تنفذ بتنسيق وثيق مع الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم الحكومة العراقية.وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، فقد تمكنت القوات الأمريكية وشركاؤها خلال عام 2025 من اعتقال أكثر من 300 عنصر من تنظيم "داعش" في سوريا، إضافة إلى مقتل أكثر من 20 من عناصر التنظيم خلال عمليات أمنية متفرقة.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه أوقف عملية هروب إرهابيين أوروبيين كانوا محتجزين في سوريا، يوم الاثنين، مشيرا إلى أن ذلك "تم بالتعاون مع الحكومة السورية والقائد الجديد لسوريا".

العراق

