الجيش العراقي يكشف عن 3 موانع تؤمن حدوده مع سوريا

الجيش العراقي يكشف عن 3 موانع تؤمن حدوده مع سوريا

سبوتنيك عربي

كشف الجيش العراقي عن اعتماد منظومة أمنية متكاملة تضم 3 موانع رئيسية لتأمين الحدود مع سوريا، في إطار إجراءات مشددة تهدف إلى منع تسلل العناصر الإرهابية وتعزيز... 21.01.2026

وأشار المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، إلى أن الحدود العراقية مع سوريا ودول الجوار مؤمّنة بالكامل، قائلا: "القوات الأمنية تعتمد على الطائرات المسيّرة في مراقبة الحدود ورصد أي تحركات مشبوهة، ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الحدودي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وختم مؤكدا "استمرار الجهود لتطوير القدرات الأمنية وضمان حماية السيادة الوطنية".وشدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن استقرار سوريا ووحدتها وتعايش مكوناتها أولوية وطنية وإقليمية بالغة الأهمية، بينما أكد الشرع "حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين، مشيدا بجهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن"، مشيرا إلى "تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسوريا، لا سيما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) إلى جانب تنسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين".

