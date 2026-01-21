عربي
بوتين: روسيا تلقت دعوة شخصية من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
الجيش العراقي يكشف عن 3 موانع تؤمن حدوده مع سوريا
الجيش العراقي يكشف عن 3 موانع تؤمن حدوده مع سوريا
كشف الجيش العراقي عن اعتماد منظومة أمنية متكاملة تضم 3 موانع رئيسية لتأمين الحدود مع سوريا، في إطار إجراءات مشددة تهدف إلى منع تسلل العناصر الإرهابية وتعزيز...
وأشار المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، إلى أن الحدود العراقية مع سوريا ودول الجوار مؤمّنة بالكامل، قائلا: "القوات الأمنية تعتمد على الطائرات المسيّرة في مراقبة الحدود ورصد أي تحركات مشبوهة، ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الحدودي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وختم مؤكدا "استمرار الجهود لتطوير القدرات الأمنية وضمان حماية السيادة الوطنية".وشدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن استقرار سوريا ووحدتها وتعايش مكوناتها أولوية وطنية وإقليمية بالغة الأهمية، بينما أكد الشرع "حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين، مشيدا بجهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن"، مشيرا إلى "تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسوريا، لا سيما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) إلى جانب تنسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين".
كشف الجيش العراقي عن اعتماد منظومة أمنية متكاملة تضم 3 موانع رئيسية لتأمين الحدود مع سوريا، في إطار إجراءات مشددة تهدف إلى منع تسلل العناصر الإرهابية وتعزيز السيطرة على الشريط الحدودي.
وأشار المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، إلى أن الحدود العراقية مع سوريا ودول الجوار مؤمّنة بالكامل، قائلا: "القوات الأمنية تعتمد على الطائرات المسيّرة في مراقبة الحدود ورصد أي تحركات مشبوهة، ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الحدودي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكمل: "الحدود العراقية تضم 3 موانع رئيسية لمنع تسلل العناصر الإرهابية، تتمثل بـ الجدار الكونكريتي، والخندق (النفق الشقي)، إضافة إلى منظومات المراقبة التي تشمل الكاميرات الحرارية والأسلاك الشائكة".

الجيش الأمريكي في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
الجيش الأمريكي ينقل 7 آلاف من معتقلي "داعش" في سوريا إلى العراق
18:17 GMT
وختم مؤكدا "استمرار الجهود لتطوير القدرات الأمنية وضمان حماية السيادة الوطنية".

وخلال مباحثات هاتفية، يوم أمس الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، حرص العراق وسوريا على أمن الحدود المشتركة بينهما.

وشدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن استقرار سوريا ووحدتها وتعايش مكوناتها أولوية وطنية وإقليمية بالغة الأهمية، بينما أكد الشرع "حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين، مشيدا بجهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن"، مشيرا إلى "تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسوريا، لا سيما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) إلى جانب تنسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين".
