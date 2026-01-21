https://sarabic.ae/20260121/الجيش-العراقي-يكشف-عن-3-موانع-تؤمن-حدوده-مع-سوريا-1109489171.html
الجيش العراقي يكشف عن 3 موانع تؤمن حدوده مع سوريا
سبوتنيك عربي
2026-01-21T19:16+0000
2026-01-21T19:16+0000
2026-01-21T19:16+0000
العراق
أخبار سوريا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095371013_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44468fc42d4a35a53b5aedc7d2bb2a40.jpg
وأشار المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، إلى أن الحدود العراقية مع سوريا ودول الجوار مؤمّنة بالكامل، قائلا: "القوات الأمنية تعتمد على الطائرات المسيّرة في مراقبة الحدود ورصد أي تحركات مشبوهة، ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الحدودي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وختم مؤكدا "استمرار الجهود لتطوير القدرات الأمنية وضمان حماية السيادة الوطنية".وشدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن استقرار سوريا ووحدتها وتعايش مكوناتها أولوية وطنية وإقليمية بالغة الأهمية، بينما أكد الشرع "حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة بين البلدين، مشيدا بجهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن"، مشيرا إلى "تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسوريا، لا سيما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) إلى جانب تنسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين".
العراق
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095371013_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a72f6c71ea8c4b9dfd2e79f659d678c2.jpg
العراق, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
كشف الجيش العراقي عن اعتماد منظومة أمنية متكاملة تضم 3 موانع رئيسية لتأمين الحدود مع سوريا، في إطار إجراءات مشددة تهدف إلى منع تسلل العناصر الإرهابية وتعزيز السيطرة على الشريط الحدودي.
وأشار المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، إلى أن الحدود العراقية مع سوريا ودول الجوار مؤمّنة بالكامل، قائلا: "القوات الأمنية تعتمد على الطائرات المسيّرة في مراقبة الحدود ورصد أي تحركات مشبوهة، ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الحدودي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأكمل: "الحدود العراقية تضم 3 موانع رئيسية لمنع تسلل العناصر الإرهابية، تتمثل بـ الجدار الكونكريتي، والخندق (النفق الشقي)، إضافة إلى منظومات المراقبة التي تشمل الكاميرات الحرارية والأسلاك الشائكة".
وختم مؤكدا "استمرار الجهود لتطوير القدرات الأمنية وضمان حماية السيادة الوطنية".
وخلال مباحثات هاتفية، يوم أمس الثلاثاء، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، حرص العراق وسوريا على أمن الحدود المشتركة بينهما.
وشدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أن استقرار سوريا ووحدتها وتعايش مكوناتها أولوية وطنية وإقليمية بالغة الأهمية، بينما أكد الشرع "حرص بلاده على أمن الحدود المشتركة
بين البلدين، مشيدا بجهود الحكومة العراقية وإجراءاتها في هذا الشأن"، مشيرا إلى "تعزيز التنسيق الثنائي بين العراق وسوريا، لا سيما في المجال الأمني لحماية الحدود وملاحقة بقايا فلول "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) إلى جانب تنسيق الجهود لفتح المعابر الحدودية بين البلدين".