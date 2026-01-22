https://sarabic.ae/20260122/رئيس-الحكومة-اللبنانية-اتفقنا-مع-النقد-الدولي-على-إرسال-خبراء-إلى-لبنان-الشهر-المقبل-1109540351.html
رئيس الحكومة اللبنانية: اتفقنا مع "النقد الدولي" على إرسال خبراء إلى لبنان الشهر المقبل
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على إرسال بعثة من الخبراء إلى لبنان الشهر المقبل، لافتا إلى أن الاجتماع مع مديرة... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
وقالت رئاسة الوزراء اللبنانية، اليوم الخميس: "إن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتمع على هامش مشاركته في مؤتمر دافوس، بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، واتفق الجانبان على إرسال بعثة من خبراء الصندوق النقد الدولي إلى لبنان خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 شباط/ فبراير، لاستكمال النقاشات التقنية، سعياً للتوصل إلى اتفاق بين لبنان والصندوق".من جهتها، أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بأداء الحكومة وأثنت على التزامها الواضح بإنجاز الإصلاحات الضرورية التي تضع الاقتصاد على طريق التعافي.ويعاني لبنان منذ العام 2019 من أزمة مالية ونقدية ومصرفية أدت إلى إجراءات تعسفية بحق المودعين في المصارف التجارية، أبرزها حجز الودائع، كما تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين وانهار القيمة الشرائية لرواتب الموظفين في القطاع العام والخاص والأسلاك العسكرية.
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على إرسال بعثة من الخبراء إلى لبنان الشهر المقبل، لافتا إلى أن الاجتماع مع مديرة الصندوق في دافوس كان "إيجابيا".
وقالت رئاسة الوزراء اللبنانية، اليوم الخميس: "إن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتمع على هامش مشاركته في مؤتمر دافوس، بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، واتفق الجانبان على إرسال بعثة من خبراء الصندوق النقد الدولي إلى لبنان خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 شباط/ فبراير، لاستكمال النقاشات التقنية، سعياً للتوصل إلى اتفاق بين لبنان والصندوق".
وأشارت إلى أن الاجتماع بين الطرفين اتسم بكثير من الإيجابية والنقاش البنّاء، حيث عرض الرئيس سلام المسار الإصلاحي الذي باشرت به الحكومة منذ توليها مهامها، على المستويات الإدارية والقضائية والاقتصادية، مع تركيز خاص على الإصلاحات المالية والمصرفية.
من جهتها، أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بأداء الحكومة وأثنت على التزامها الواضح بإنجاز الإصلاحات الضرورية
التي تضع الاقتصاد على طريق التعافي.
ويعد منتدى دافوس هو منتدى اقتصادي عالمي عقد هذا العام تحت شعار "روح الحوار"، في الفترة من 19 إلى 23 يناير/كانون الثاني 2026، ويضم مختلف القطاعات والمناطق، بدءاً من رؤساء الدول والرؤساء التنفيذيين.
ويعاني لبنان منذ العام 2019 من أزمة مالية ونقدية ومصرفية
أدت إلى إجراءات تعسفية بحق المودعين في المصارف التجارية، أبرزها حجز الودائع، كما تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين وانهار القيمة الشرائية لرواتب الموظفين في القطاع العام والخاص والأسلاك العسكرية.