رئيس الحكومة اللبنانية: اتفقنا مع "النقد الدولي" على إرسال خبراء إلى لبنان الشهر المقبل

رئيس الحكومة اللبنانية: اتفقنا مع "النقد الدولي" على إرسال خبراء إلى لبنان الشهر المقبل

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على إرسال بعثة من الخبراء إلى لبنان الشهر المقبل، لافتا إلى أن الاجتماع مع مديرة...

وقالت رئاسة الوزراء اللبنانية، اليوم الخميس: "إن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتمع على هامش مشاركته في مؤتمر دافوس، بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، واتفق الجانبان على إرسال بعثة من خبراء الصندوق النقد الدولي إلى لبنان خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 13 شباط/ فبراير، لاستكمال النقاشات التقنية، سعياً للتوصل إلى اتفاق بين لبنان والصندوق".من جهتها، أشادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بأداء الحكومة وأثنت على التزامها الواضح بإنجاز الإصلاحات الضرورية التي تضع الاقتصاد على طريق التعافي.ويعاني لبنان منذ العام 2019 من أزمة مالية ونقدية ومصرفية أدت إلى إجراءات تعسفية بحق المودعين في المصارف التجارية، أبرزها حجز الودائع، كما تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين وانهار القيمة الشرائية لرواتب الموظفين في القطاع العام والخاص والأسلاك العسكرية.

