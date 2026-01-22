عربي
عباس لبوتين: روسيا صديقنا الكبير الذي نعتمد عليه في جميع المجالات
سلام: ما نشهده اليوم في جنوب لبنان حرب استنزاف من طرف واحد
سلام: ما نشهده اليوم في جنوب لبنان حرب استنزاف من طرف واحد
22.01.2026, سبوتنيك عربي
وفي تصريحات لـوكالة "بلومبرغ"، أوضح سلام، أن "ما يشهده جنوب لبنان حاليًا “إن لم يكن حربًا شاملة، فهو حرب استنزاف من طرف واحد"، في إشارة إلى استمرار التوترات والاعتداءات. وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، أن "لبنان يعمل على حشد الدعم الدولي، مستخدمًا كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بما وافقت عليه في إعلان وقف الأعمال العدائية، والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية". وفي ما يتعلق بالعلاقة بين حزب الله وإيران، قال سلام: "لا أظن أن هذه العلاقة قد ضعفت"، مشيرًا إلى أن رسالته الدائمة إلى حزب الله هي "أن يتصرّف كحزب لبناني، وأن يعطي الأولوية لدوره الوطني على أي أجندة إقليمية أخرى".وشن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات، أمس الأربعاء، استهدفت عددا من المباني في جنوبي لبنان، مما أدى إلى أضرار كبيرة.وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت عدة مبان في بلدة قناريت جنوبي لبنان، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة"، كما استهدفت الغارات منزلا في بلدة الكفور في قضاء النبطية.ونتيجة الغارات على بلدة قناريت، أُصيب عدد من الصحفيين، إصابات طفيفة، خلال تغطيتهم للهجوم، في محيط مكان الاستهداف.وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن ما أنجزته حكومة بلاده خلال الفترة بين 5 أغسطس/ آب و5 سبتمبر/ أيلول 2025، "في ملف حصر السلاح بيد الدولة، يُعدّ خطوة غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث".وأوضح عون، خلال لقائه مع أعضاء السلك الدبلوماسي وممثّلي المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، أن "الجيش اللبناني تمكّن منذ أكثر من 10 أشهر من بسط سيطرته الكاملة على جنوب الليطاني وتنظيفه من السلاح غير الشرعي".وشدد الرئيس اللبناني على أن "الدولة ستواصل أداء واجبها رغم حملات الاستفزاز والتخوين"، مؤكدًا التمسك بـ"مسار استعادة السيادة الكاملة ومنع زج لبنان في صراعات الآخرين، والعمل على أن تكون جميع الحدود، وفي مقدّمها الجنوب، تحت سلطة القوات المسلحة حصرًا".يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام الفائت.
سلام: ما نشهده اليوم في جنوب لبنان حرب استنزاف من طرف واحد

10:00 GMT 22.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayنواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إن لبنان بدأ يستعيد تدريجيًا وبثبات ثقة المجتمع الدولي وشركائه، مؤكدًا أن سياسة حكومته تقوم على ركيزتين أساسيتين: إعادة بناء مؤسسات الدولة عبر الإصلاحات، واستعادة احتكار الدولة للسلاح.
وفي تصريحات لـوكالة "بلومبرغ"، أوضح سلام، أن "ما يشهده جنوب لبنان حاليًا “إن لم يكن حربًا شاملة، فهو حرب استنزاف من طرف واحد"، في إشارة إلى استمرار التوترات والاعتداءات.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، أن "لبنان يعمل على حشد الدعم الدولي، مستخدمًا كل الوسائل الدبلوماسية والسياسية للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بما وافقت عليه في إعلان وقف الأعمال العدائية، والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية".
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
إسرائيل تعلن قصف 4 معابر حدودية بين سوريا ولبنان "يستخدمها حزب الله"
أمس, 21:16 GMT
وفي ما يتعلق بالعلاقة بين حزب الله وإيران، قال سلام: "لا أظن أن هذه العلاقة قد ضعفت"، مشيرًا إلى أن رسالته الدائمة إلى حزب الله هي "أن يتصرّف كحزب لبناني، وأن يعطي الأولوية لدوره الوطني على أي أجندة إقليمية أخرى".
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات، أمس الأربعاء، استهدفت عددا من المباني في جنوبي لبنان، مما أدى إلى أضرار كبيرة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت عدة مبان في بلدة قناريت جنوبي لبنان، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة"، كما استهدفت الغارات منزلا في بلدة الكفور في قضاء النبطية.
ونتيجة الغارات على بلدة قناريت، أُصيب عدد من الصحفيين، إصابات طفيفة، خلال تغطيتهم للهجوم، في محيط مكان الاستهداف.
اليونيفيل لـسبوتنيك: التخفيضات في ميزانية الأمم المتحدة كبيرة وستؤثر على عملياتنا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
اليونيفيل: دبابة إسرائيلية أطلقت نحو 30 رصاصة نحو موقعنا قرب كفرشوبا جنوبي لبنان
16 يناير, 17:01 GMT
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن ما أنجزته حكومة بلاده خلال الفترة بين 5 أغسطس/ آب و5 سبتمبر/ أيلول 2025، "في ملف حصر السلاح بيد الدولة، يُعدّ خطوة غير مسبوقة في تاريخ لبنان الحديث".
وأوضح عون، خلال لقائه مع أعضاء السلك الدبلوماسي وممثّلي المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، أن "الجيش اللبناني تمكّن منذ أكثر من 10 أشهر من بسط سيطرته الكاملة على جنوب الليطاني وتنظيفه من السلاح غير الشرعي".
وشدد الرئيس اللبناني على أن "الدولة ستواصل أداء واجبها رغم حملات الاستفزاز والتخوين"، مؤكدًا التمسك بـ"مسار استعادة السيادة الكاملة ومنع زج لبنان في صراعات الآخرين، والعمل على أن تكون جميع الحدود، وفي مقدّمها الجنوب، تحت سلطة القوات المسلحة حصرًا".
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2026
إسرائيل ترد على بيان الجيش اللبناني بشأن حصر سلاح "حزب الله"
8 يناير, 08:19 GMT
يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام الفائت.
