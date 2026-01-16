https://sarabic.ae/20260116/اليونيفيل-دبابة-إسرائيلية-أطلقت-نحو-30-رصاصة-نحو-موقعنا-قرب-كفرشوبا-جنوبي-لبنان-1109315662.html

اليونيفيل: دبابة إسرائيلية أطلقت نحو 30 رصاصة نحو موقعنا قرب كفرشوبا جنوبي لبنان

اليونيفيل: دبابة إسرائيلية أطلقت نحو 30 رصاصة نحو موقعنا قرب كفرشوبا جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عبر حسابها عل "إكس" بأن دبابة "ميركافا" تابعة للجيش الإسرائيلي قد أطلقت، صباح اليوم الجمعة، نحو ثلاثين... 16.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-16T17:01+0000

2026-01-16T17:01+0000

2026-01-16T17:01+0000

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

اليونيفيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/18/1106360770_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e332929e81d17ae3c97eb4c3e1a3da6b.jpg

وذكرت قوة الأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة قرب دورية لقواتها جنوبي لبنان ولكن دون وقوع أي إصابات.وأكد البيان أنه "بعد مرور وقت قصير، أقدمت طائرة مسيرة كانت تحلق في الأجواء على إلقاء قنبلة على مسافة نحو 30 مترا من موقع جنود حفظ السلام". وأشارت "يونيفيل" في بيانها إلى أنها أرسلت على الفور طلبا بوقف إطلاق النار إلى الجيش الإسرائيلي، محذرة إياه من أن مثل هذه الأنشطة التي ينفذها على الأراضي اللبنانية "تعرض المدنيين المحليين للخطر وتشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان.ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"، وفق تعبيره.

https://sarabic.ae/20260116/يونيفيل-مسيرة-إسرائيلية-تلقي-قنبلة-قرب-إحدى-دورياتنا-جنوبي-لبنان-1109298357.html

https://sarabic.ae/20260113/اليونيفيل-دبابات-إسرائيلية-أطلقت-قذائف-قرب-قوات-حفظ-السلام-داخل-الأراضي-اللبنانية-1109180034.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اليونيفيل