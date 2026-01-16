عربي
https://sarabic.ae/20260116/اليونيفيل-دبابة-إسرائيلية-أطلقت-نحو-30-رصاصة-نحو-موقعنا-قرب-كفرشوبا-جنوبي-لبنان-1109315662.html
اليونيفيل: دبابة إسرائيلية أطلقت نحو 30 رصاصة نحو موقعنا قرب كفرشوبا جنوبي لبنان
اليونيفيل: دبابة إسرائيلية أطلقت نحو 30 رصاصة نحو موقعنا قرب كفرشوبا جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عبر حسابها عل "إكس" بأن دبابة "ميركافا" تابعة للجيش الإسرائيلي قد أطلقت، صباح اليوم الجمعة، نحو ثلاثين... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T17:01+0000
2026-01-16T17:01+0000
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
اليونيفيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/18/1106360770_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e332929e81d17ae3c97eb4c3e1a3da6b.jpg
وذكرت قوة الأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة قرب دورية لقواتها جنوبي لبنان ولكن دون وقوع أي إصابات.وأكد البيان أنه "بعد مرور وقت قصير، أقدمت طائرة مسيرة كانت تحلق في الأجواء على إلقاء قنبلة على مسافة نحو 30 مترا من موقع جنود حفظ السلام". وأشارت "يونيفيل" في بيانها إلى أنها أرسلت على الفور طلبا بوقف إطلاق النار إلى الجيش الإسرائيلي، محذرة إياه من أن مثل هذه الأنشطة التي ينفذها على الأراضي اللبنانية "تعرض المدنيين المحليين للخطر وتشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان.ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260116/يونيفيل-مسيرة-إسرائيلية-تلقي-قنبلة-قرب-إحدى-دورياتنا-جنوبي-لبنان-1109298357.html
https://sarabic.ae/20260113/اليونيفيل-دبابات-إسرائيلية-أطلقت-قذائف-قرب-قوات-حفظ-السلام-داخل-الأراضي-اللبنانية-1109180034.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/18/1106360770_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a22437ec100e9a4166c4be107fa24447.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اليونيفيل
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اليونيفيل

اليونيفيل: دبابة إسرائيلية أطلقت نحو 30 رصاصة نحو موقعنا قرب كفرشوبا جنوبي لبنان

17:01 GMT 16.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayاليونيفيل لـ"سبوتنيك": التخفيضات في ميزانية الأمم المتحدة كبيرة وستؤثر على عملياتنا
اليونيفيل لـسبوتنيك: التخفيضات في ميزانية الأمم المتحدة كبيرة وستؤثر على عملياتنا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عبر حسابها عل "إكس" بأن دبابة "ميركافا" تابعة للجيش الإسرائيلي قد أطلقت، صباح اليوم الجمعة، نحو ثلاثين طلقة من عيار صغير باتجاه موقع تابع لقواتها، جنوب الخط الأزرق قرب بلدة كفر شوبا.
وذكرت قوة الأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة قرب دورية لقواتها جنوبي لبنان ولكن دون وقوع أي إصابات.
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
"يونيفيل": مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة قرب إحدى دورياتنا جنوبي لبنان
08:00 GMT

وأفادت "يونيفيل" في بيان لها، اليوم الجمعة، بأن قوات حفظ السلام تلقت تحذيرا أثناء تنفيذ دورية قرب منطقة العديسة بشأن خطر محتمل في أحد المنازل في المنطقة، حيث عثرت على عبوة ناسفة ومن ثم قامت بتطويق المنطقة.

وأكد البيان أنه "بعد مرور وقت قصير، أقدمت طائرة مسيرة كانت تحلق في الأجواء على إلقاء قنبلة على مسافة نحو 30 مترا من موقع جنود حفظ السلام".
وأشارت "يونيفيل" في بيانها إلى أنها أرسلت على الفور طلبا بوقف إطلاق النار إلى الجيش الإسرائيلي، محذرة إياه من أن مثل هذه الأنشطة التي ينفذها على الأراضي اللبنانية "تعرض المدنيين المحليين للخطر وتشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".
وتابعت: "أي أعمال تضع حفظة السلام في دائرة الخطر تعد انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن 1701 وتقوض الاستقرار الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه"، في إشارة إلى القرار الذي أنهى حربا بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني في العام 2006.
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
اليونيفيل: دبابات إسرائيلية أطلقت قذائف قرب قوات حفظ السلام داخل الأراضي اللبنانية
13 يناير, 06:48 GMT
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان.
ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"، وفق تعبيره.
