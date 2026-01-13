https://sarabic.ae/20260113/اليونيفيل-دبابات-إسرائيلية-أطلقت-قذائف-قرب-قوات-حفظ-السلام-داخل-الأراضي-اللبنانية-1109180034.html

اليونيفيل: دبابات إسرائيلية أطلقت قذائف قرب قوات حفظ السلام داخل الأراضي اللبنانية

اليونيفيل: دبابات إسرائيلية أطلقت قذائف قرب قوات حفظ السلام داخل الأراضي اللبنانية

سبوتنيك عربي

أفادت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، بأنها رصدت اليوم الثلاثاء، تحرك دبابتين من طراز "ميركافا" تابعتين للجيش الإسرائيلي، من موقع... 13.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-13T06:48+0000

2026-01-13T06:48+0000

2026-01-13T06:48+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

اليونيفيل

أخبار حزب الله

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093308097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_362cff5f2deda569875d193c5f12d50e.jpg

وذكرت الـ"يونيفيل"، في بيان لها، أنها "تواصلت عبر قنوات الارتباط مع الدبابات الإسرائيلية وطالبتها بوقف أنشطتها، إلا أن إحدى الدبابات أطلقت لاحقًا 3 قذائف من سلاحها الرئيسي، سقطت اثنتان منها على مسافة تُقدَّر بنحو 150 مترًا من عناصر حفظ السلام".وأضاف البيان أنه "أثناء تحرّك قوات اليونيفيل للابتعاد حفاظًا على سلامتها، تعرّضت للتتبع المستمر بواسطة أشعة الليزر الصادرة من الدبابات، قبل أن تغادر الآليات الإسرائيلية الموقع بعد نحو نصف ساعة، من دون تسجيل أي إصابات".وأكدت الـ"يونيفيل، أنها "كانت قد أبلغت جيش الدفاع الإسرائيلي، مسبقًا، بالأنشطة التي تنفذها في تلك المناطق، وفق الإجراءات المتّبعة خلال عمل الدوريات في المناطق الحساسة القريبة من الخط الأزرق".وجددت الـ"يونيفيل"، مطالبتها للجيش الإسرائيلي بضرورة ضمان سلامة عناصرها ووقف أي أعمال عدائية تستهدفهم، مؤكدة أن "هذه التصرفات تقوّض القرار 1701، والجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار جنوب لبنان".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"، وفق تعبيره.

https://sarabic.ae/20260109/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-أهداف-تابعة-لـحزب-الله-في-لبنان-1109053484.html

https://sarabic.ae/20260111/الرئيس-اللبناني-دور-السلاح-خارج-الدولة-انتفى-بوجود-الجيش-وبقاؤه-صار-عبئا-على-لبنان--1109137649.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, اليونيفيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي