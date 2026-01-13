https://sarabic.ae/20260113/اليونيفيل-دبابات-إسرائيلية-أطلقت-قذائف-قرب-قوات-حفظ-السلام-داخل-الأراضي-اللبنانية-1109180034.html
اليونيفيل: دبابات إسرائيلية أطلقت قذائف قرب قوات حفظ السلام داخل الأراضي اللبنانية
اليونيفيل: دبابات إسرائيلية أطلقت قذائف قرب قوات حفظ السلام داخل الأراضي اللبنانية
سبوتنيك عربي
أفادت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، بأنها رصدت اليوم الثلاثاء، تحرك دبابتين من طراز "ميركافا" تابعتين للجيش الإسرائيلي، من موقع... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T06:48+0000
2026-01-13T06:48+0000
2026-01-13T06:48+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
اليونيفيل
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093308097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_362cff5f2deda569875d193c5f12d50e.jpg
وذكرت الـ"يونيفيل"، في بيان لها، أنها "تواصلت عبر قنوات الارتباط مع الدبابات الإسرائيلية وطالبتها بوقف أنشطتها، إلا أن إحدى الدبابات أطلقت لاحقًا 3 قذائف من سلاحها الرئيسي، سقطت اثنتان منها على مسافة تُقدَّر بنحو 150 مترًا من عناصر حفظ السلام".وأضاف البيان أنه "أثناء تحرّك قوات اليونيفيل للابتعاد حفاظًا على سلامتها، تعرّضت للتتبع المستمر بواسطة أشعة الليزر الصادرة من الدبابات، قبل أن تغادر الآليات الإسرائيلية الموقع بعد نحو نصف ساعة، من دون تسجيل أي إصابات".وأكدت الـ"يونيفيل، أنها "كانت قد أبلغت جيش الدفاع الإسرائيلي، مسبقًا، بالأنشطة التي تنفذها في تلك المناطق، وفق الإجراءات المتّبعة خلال عمل الدوريات في المناطق الحساسة القريبة من الخط الأزرق".وجددت الـ"يونيفيل"، مطالبتها للجيش الإسرائيلي بضرورة ضمان سلامة عناصرها ووقف أي أعمال عدائية تستهدفهم، مؤكدة أن "هذه التصرفات تقوّض القرار 1701، والجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار جنوب لبنان".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260109/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-أهداف-تابعة-لـحزب-الله-في-لبنان-1109053484.html
https://sarabic.ae/20260111/الرئيس-اللبناني-دور-السلاح-خارج-الدولة-انتفى-بوجود-الجيش-وبقاؤه-صار-عبئا-على-لبنان--1109137649.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093308097_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_929787868b9e1094d5f6f9189f44f76e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, اليونيفيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, اليونيفيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
اليونيفيل: دبابات إسرائيلية أطلقت قذائف قرب قوات حفظ السلام داخل الأراضي اللبنانية
أفادت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل)، بأنها رصدت اليوم الثلاثاء، تحرك دبابتين من طراز "ميركافا" تابعتين للجيش الإسرائيلي، من موقع داخل الأراضي اللبنانية قرب منطقة سردا، باتجاه عمق أكبر داخل لبنان.
وذكرت الـ"يونيفيل"، في بيان لها
، أنها "تواصلت عبر قنوات الارتباط مع الدبابات الإسرائيلية وطالبتها بوقف أنشطتها، إلا أن إحدى الدبابات أطلقت لاحقًا 3 قذائف من سلاحها الرئيسي، سقطت اثنتان منها على مسافة تُقدَّر بنحو 150 مترًا من عناصر حفظ السلام".
وأضاف البيان أنه "أثناء تحرّك قوات اليونيفيل للابتعاد حفاظًا على سلامتها، تعرّضت للتتبع المستمر بواسطة أشعة الليزر الصادرة من الدبابات، قبل أن تغادر الآليات الإسرائيلية الموقع بعد نحو نصف ساعة، من دون تسجيل أي إصابات".
وأكدت الـ"يونيفيل، أنها "كانت قد أبلغت جيش الدفاع الإسرائيلي، مسبقًا، بالأنشطة التي تنفذها في تلك المناطق، وفق الإجراءات المتّبعة خلال عمل الدوريات في المناطق الحساسة القريبة من الخط الأزرق".
وشددت القوة الأممية على أن "تكرار مثل هذه الهجمات ضد قوات حفظ السلام، التي تعمل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، يشكّل انتهاكًا جسيمًا لهذا القرار"، محذّرة من تداعياتها على الاستقرار في المنطقة.
وجددت الـ"يونيفيل"، مطالبتها للجيش الإسرائيلي بضرورة ضمان سلامة عناصرها ووقف أي أعمال عدائية تستهدفهم، مؤكدة أن "هذه التصرفات تقوّض القرار 1701، والجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار جنوب لبنان".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان.
ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان،
يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"، وفق تعبيره.