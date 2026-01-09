الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان
© Photo / xحماس تنفي اتهامات إسرائيل بوجود مجمع تدريب لها بمخيم عين الحلوة في لبنان
© Photo / x
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مهاجمته لعدد من الأهداف التابعة لـ"حزب الله" في لبنان.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الجمعة، بيانا ادعى من خلاله أن "قوات الجيش أغارت على موقع إنتاج ومستودعات أسلحة ومنصات صاروخية تابعة لوحدة المدفعية في حزب الله بمناطق بجنوب لبنان".
#عاجل 🔸جيش الدفاع اغار على موقع انتاج ومستودعات أسلحة ومنصات صاروخية تابعة لوحدة المدفعية في حزب الله الارهابي— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 9, 2026
🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على بنى تحتية ارهابية تابعة لحزب الله الإرهابي في عدة مناطق بجنوب لبنان.
🔸خلال الغارات استهدف جيش الدفاع مستودعات أسلحة وموقع انتاج وسائل…
وزعم الجيش الإسرائيلي أنه "خلال الغارات استهدف جيش الدفاع مستودعات أسلحة وموقع إنتاج وسائل قتالية استخدمها حزب الله لإعادة إعمار قدراته وتسليحه".
وأوضح زاعما أنه "تم استهداف مواقع إطلاق ومنصات صاروخية إلى جانب مبان عسكرية إضافية استخدمها حزب الله للدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش ودولة إسرائيل"، وفق وصف البيان.
وأصدر الجيش اللبناني بيانا، في وقت سابق، أكد فيه التزامه الكامل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 آب/ أغسطس 2025، المتعلق بتولي المؤسسة العسكرية، مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، لا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني.
وأشار البيان إلى أن "الجيش يعمل وفق واجباته المنصوص عليها في الدستور والقوانين المرعية الإجراء، ووفق قرارات السلطة السياسية والتزامات الدولة اللبنانية الناشئة عن القرارات الدولية ذات الصلة، بما يهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى الحدود الجنوبية ومنع استخدامها نهائيًا كنقطة انطلاق لأي أعمال عسكرية، في إطار بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية".
وأوضح الجيش اللبناني، أن خطته لحصر السلاح "دخلت مرحلة متقدمة بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض، حيث ركزت هذه المرحلة على تعزيز الحضور العملاني، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة على الأراضي الواقعة جنوب الليطاني، باستثناء المواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي".
من جهتها، ذكرت تقارير إسرائيلية، أن "بيان الجيش اللبناني بشأن حصر السلاح وبسط السيطرة جنوب نهر الليطاني لا يعكس الواقع على الأرض".
وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، أن "ما أعلنه الجيش اللبناني حول السيطرة الأمنية جنوب الليطاني لا يتماشى، مع المعطيات التي بحوزة الجيش الإسرائيلي"، مؤكدة استمرار وجود "حزب الله" في المنطقة، وذلك ردًا على تصريحات الجيش اللبناني المتعلقة بحصر السلاح.
يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام الفائت.