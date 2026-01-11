https://sarabic.ae/20260111/الرئيس-اللبناني-دور-السلاح-خارج-الدولة-انتفى-بوجود-الجيش-وبقاؤه-صار-عبئا-على-لبنان--1109137649.html

الرئيس اللبناني: دور السلاح خارج الدولة انتفى بوجود الجيش وبقاؤه صار عبئا على لبنان

الرئيس اللبناني: دور السلاح خارج الدولة انتفى بوجود الجيش وبقاؤه صار عبئا على لبنان

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأحد، أن السلاح في البلاد انتهت مهمته، وأن استمراره بيد مجموعات مسلحة بات يشكل عبئًا على لبنان بأكمله. 11.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح عون في مقابلة مع "تلفزيون لبنان" أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته ضمن الإمكانات المتاحة، لافتًا إلى وجود “تعاون إلى حدّ ما” في منطقة الجنوب، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وشدد على الاستمرار في تطبيق قرار حصرية السلاح على جميع المجموعات المسلحة، مؤكدًا أنه “لا يجب أن ننسى الفلسطينيين في الجنوب”.وبيّن عون أن مهام الجيش اللبناني لا تقتصر على سحب السلاح، بل تشمل الانتشار على كامل الأراضي اللبنانية، وحفظ الأمن، وضبط الحدود، ومكافحة الإرهاب والمخدرات، ما يضع عبئًا كبيرًا على عاتقه في ظل الإمكانات المحدودة المتوافرة له.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان.ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".

