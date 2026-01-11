الرئيس اللبناني: دور السلاح خارج الدولة انتفى بوجود الجيش وبقاؤه صار عبئا على لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260111/الرئيس-اللبناني-دور-السلاح-خارج-الدولة-انتفى-بوجود-الجيش-وبقاؤه-صار-عبئا-على-لبنان--1109137649.html
الرئيس اللبناني: دور السلاح خارج الدولة انتفى بوجود الجيش وبقاؤه صار عبئا على لبنان
الرئيس اللبناني: دور السلاح خارج الدولة انتفى بوجود الجيش وبقاؤه صار عبئا على لبنان
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأحد، أن السلاح في البلاد انتهت مهمته، وأن استمراره بيد مجموعات مسلحة بات يشكل عبئًا على لبنان بأكمله. 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T20:30+0000
2026-01-11T20:30+0000
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106508154_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b13f37e127d4f743d8d0fbbbb45a6ac4.jpg
وأوضح عون في مقابلة مع "تلفزيون لبنان" أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته ضمن الإمكانات المتاحة، لافتًا إلى وجود “تعاون إلى حدّ ما” في منطقة الجنوب، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وشدد على الاستمرار في تطبيق قرار حصرية السلاح على جميع المجموعات المسلحة، مؤكدًا أنه “لا يجب أن ننسى الفلسطينيين في الجنوب”.وبيّن عون أن مهام الجيش اللبناني لا تقتصر على سحب السلاح، بل تشمل الانتشار على كامل الأراضي اللبنانية، وحفظ الأمن، وضبط الحدود، ومكافحة الإرهاب والمخدرات، ما يضع عبئًا كبيرًا على عاتقه في ظل الإمكانات المحدودة المتوافرة له.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان.ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
https://sarabic.ae/20260109/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-أهداف-تابعة-لـحزب-الله-في-لبنان-1109053484.html
https://sarabic.ae/20260105/سلسلة-من-الغارات-الإسرائيلية-تستهدف-مناطق-وبلدات-عدة-جنوبي-لبنان-والبقاع-الغربي-1108942496.html
https://sarabic.ae/20260102/هيئة-البث-إسرائيل-تدرس-شن-عملية-برية-في-لبنان-وترامب-لا-يعارض-1108843943.html
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106508154_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7f93dfb5388c7ce0356d4abbde38ef48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله

الرئيس اللبناني: دور السلاح خارج الدولة انتفى بوجود الجيش وبقاؤه صار عبئا على لبنان

20:30 GMT 11.01.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bayالرئيس اللبناني جوزيف عون
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأحد، أن السلاح في البلاد انتهت مهمته، وأن استمراره بيد مجموعات مسلحة بات يشكل عبئًا على لبنان بأكمله.
وأوضح عون في مقابلة مع "تلفزيون لبنان" أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته ضمن الإمكانات المتاحة، لافتًا إلى وجود “تعاون إلى حدّ ما” في منطقة الجنوب، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
حماس تنفي اتهامات إسرائيل بوجود مجمع تدريب لها بمخيم عين الحلوة في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان
9 يناير, 11:57 GMT
وشدد على الاستمرار في تطبيق قرار حصرية السلاح على جميع المجموعات المسلحة، مؤكدًا أنه “لا يجب أن ننسى الفلسطينيين في الجنوب”.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن السلاح جرى سحبه من عدد من المخيمات، وأن المتابعة مستمرة، موضحًا أن هذه العملية "لا تنتهي بين ليلة وضحاها".

سلسلة من الغارات الإسرائيلية تستهدف مناطق وبلدات عدة جنوبي لبنان والبقاع الغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
سلسلة من الغارات الإسرائيلية تستهدف مناطق وبلدات عدة جنوبي لبنان والبقاع الغربي
5 يناير, 18:37 GMT
وبيّن عون أن مهام الجيش اللبناني لا تقتصر على سحب السلاح، بل تشمل الانتشار على كامل الأراضي اللبنانية، وحفظ الأمن، وضبط الحدود، ومكافحة الإرهاب والمخدرات، ما يضع عبئًا كبيرًا على عاتقه في ظل الإمكانات المحدودة المتوافرة له.
وأكد أن هذا السلاح لم يعد يؤدي دورًا رادعًا، داعيًا إلى التعقل والواقعية وقراءة دقيقة للظروف الإقليمية والدولية، مشددًا على أن المسألة لا ترتبط بتطبيق القرار 1701.
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرشوبا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
هيئة البث: إسرائيل تدرس شن عملية برية في لبنان وترامب لا يعارض
2 يناير, 20:03 GMT
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان.
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала