https://sarabic.ae/20260111/الرئيس-اللبناني-دور-السلاح-خارج-الدولة-انتفى-بوجود-الجيش-وبقاؤه-صار-عبئا-على-لبنان--1109137649.html
الرئيس اللبناني: دور السلاح خارج الدولة انتفى بوجود الجيش وبقاؤه صار عبئا على لبنان
الرئيس اللبناني: دور السلاح خارج الدولة انتفى بوجود الجيش وبقاؤه صار عبئا على لبنان
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأحد، أن السلاح في البلاد انتهت مهمته، وأن استمراره بيد مجموعات مسلحة بات يشكل عبئًا على لبنان بأكمله. 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T20:30+0000
2026-01-11T20:30+0000
2026-01-11T20:30+0000
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106508154_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b13f37e127d4f743d8d0fbbbb45a6ac4.jpg
وأوضح عون في مقابلة مع "تلفزيون لبنان" أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته ضمن الإمكانات المتاحة، لافتًا إلى وجود “تعاون إلى حدّ ما” في منطقة الجنوب، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وشدد على الاستمرار في تطبيق قرار حصرية السلاح على جميع المجموعات المسلحة، مؤكدًا أنه “لا يجب أن ننسى الفلسطينيين في الجنوب”.وبيّن عون أن مهام الجيش اللبناني لا تقتصر على سحب السلاح، بل تشمل الانتشار على كامل الأراضي اللبنانية، وحفظ الأمن، وضبط الحدود، ومكافحة الإرهاب والمخدرات، ما يضع عبئًا كبيرًا على عاتقه في ظل الإمكانات المحدودة المتوافرة له.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان.ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
https://sarabic.ae/20260109/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-أهداف-تابعة-لـحزب-الله-في-لبنان-1109053484.html
https://sarabic.ae/20260105/سلسلة-من-الغارات-الإسرائيلية-تستهدف-مناطق-وبلدات-عدة-جنوبي-لبنان-والبقاع-الغربي-1108942496.html
https://sarabic.ae/20260102/هيئة-البث-إسرائيل-تدرس-شن-عملية-برية-في-لبنان-وترامب-لا-يعارض-1108843943.html
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106508154_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7f93dfb5388c7ce0356d4abbde38ef48.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
الرئيس اللبناني: دور السلاح خارج الدولة انتفى بوجود الجيش وبقاؤه صار عبئا على لبنان
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأحد، أن السلاح في البلاد انتهت مهمته، وأن استمراره بيد مجموعات مسلحة بات يشكل عبئًا على لبنان بأكمله.
وأوضح عون في مقابلة مع "تلفزيون لبنان" أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته ضمن الإمكانات المتاحة، لافتًا إلى وجود “تعاون إلى حدّ ما” في منطقة الجنوب، بحسب ماذكرت الوكالة
الوطنية للإعلام اللبنانية.
وشدد على الاستمرار في تطبيق قرار حصرية السلاح على جميع المجموعات المسلحة، مؤكدًا أنه “لا يجب أن ننسى الفلسطينيين في الجنوب”.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن السلاح جرى سحبه من عدد من المخيمات، وأن المتابعة مستمرة، موضحًا أن هذه العملية "لا تنتهي بين ليلة وضحاها".
وبيّن عون
أن مهام الجيش اللبناني لا تقتصر على سحب السلاح، بل تشمل الانتشار على كامل الأراضي اللبنانية، وحفظ الأمن، وضبط الحدود، ومكافحة الإرهاب والمخدرات، ما يضع عبئًا كبيرًا على عاتقه في ظل الإمكانات المحدودة المتوافرة له.
وأكد أن هذا السلاح لم يعد يؤدي دورًا رادعًا، داعيًا إلى التعقل والواقعية وقراءة دقيقة للظروف الإقليمية والدولية، مشددًا على أن المسألة لا ترتبط بتطبيق القرار 1701.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان.
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان
يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".