هيئة البث: إسرائيل تدرس شن عملية برية في لبنان وترامب لا يعارض

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو لترامب: إسرائيل لن تسمح بمشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
هيئة البث: إسرائيل تدرس شن عملية برية في لبنان وترامب لا يعارض
هيئة البث: إسرائيل تدرس شن عملية برية في لبنان وترامب لا يعارض
وذكرت الهيئة أن إسرائيل تدرس توسيع تحركاتها العسكرية، بعدما اقتصرت عمليات الجيش حتى الآن على نشاط جوي وغارات من الجو فقط.وبحسب التقرير، فقد ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقائهما الأخير في ولاية فلوريدا الأمريكية، إمكانية توسيع الضربات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.ونقلت الهيئة عن مصدرين مطلعين، في حدود ما تسمح به الرقابة، أن إسرائيل تبحث خيار تنفيذ عملية عسكرية تستهدف ما تصفه بـ"تهديد "حزب الله".وأضافت أن مسؤولين إسرائيليين يزعمون أن الحزب تمكن من إعادة ترميم جزء من قدراته خلال فترة وقف إطلاق النار، في ظل ما يعتبرونه عجزا من الحكومة اللبنانية عن مواجهته.كما أشارت مصادر للهيئة إلى أن إدارة ترامب لا تستبعد تنفيذ مثل هذه العملية، لكنها طلبت من نتنياهو التريث في اتخاذ القرار لإفساح المجال أمام مزيد من الحوار مع الحكومة اللبنانية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها قي جنوب لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
هيئة البث: إسرائيل تدرس شن عملية برية في لبنان وترامب لا يعارض

20:03 GMT 02.01.2026
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرشوبا
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفرشوبا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) سيعقد اجتماعا، الخميس المقبل، لبحث احتمال تنفيذ عملية عسكرية في لبنان.
وذكرت الهيئة أن إسرائيل تدرس توسيع تحركاتها العسكرية، بعدما اقتصرت عمليات الجيش حتى الآن على نشاط جوي وغارات من الجو فقط.
وبحسب التقرير، فقد ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقائهما الأخير في ولاية فلوريدا الأمريكية، إمكانية توسيع الضربات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.
ونقلت الهيئة عن مصدرين مطلعين، في حدود ما تسمح به الرقابة، أن إسرائيل تبحث خيار تنفيذ عملية عسكرية تستهدف ما تصفه بـ"تهديد "حزب الله".
وأضافت أن مسؤولين إسرائيليين يزعمون أن الحزب تمكن من إعادة ترميم جزء من قدراته خلال فترة وقف إطلاق النار، في ظل ما يعتبرونه عجزا من الحكومة اللبنانية عن مواجهته.
كما أشارت مصادر للهيئة إلى أن إدارة ترامب لا تستبعد تنفيذ مثل هذه العملية، لكنها طلبت من نتنياهو التريث في اتخاذ القرار لإفساح المجال أمام مزيد من الحوار مع الحكومة اللبنانية.
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
رئيس الوزراء اللبناني: لا أحد يريد "رمي سلاح حزب الله في البحر" ولا تسليمه لإسرائيل
أمس, 18:44 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها قي جنوب لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
