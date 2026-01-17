https://sarabic.ae/20260117/نعيم-قاسم-حصر-السلاح-يجب-أن-يكون-جزءًا-من-بناء-الدولة-1109337419.html

نعيم قاسم: حصر السلاح يجب أن يكون جزءًا من بناء الدولة

نعيم قاسم: حصر السلاح يجب أن يكون جزءًا من بناء الدولة

أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن "اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل (القرار 1701) تم تنفيذه من قبل الدولة اللبنانية بالكامل، بينما لم...

وأشار قاسم، في كلمة له، إلى أن "استمرار العدوان الإسرائيلي وبث الأخبار المسمومة هو السبب الرئيس لعدم الاستقرار في لبنان، وأن تطبيق الاتفاق يمثل ضرورة للمرحلة الجديدة". وأضاف أن "حزب الله التزم بالاتفاق ولم يُسجل عليه أي خرق، وأن تعثر بناء الدولة يعود إلى العدوان الأمريكي الإسرائيلي، الفساد المالي والسياسي، وجماعة التبعية للوصاية الأمريكية، التي تأمل أن يحقق لها الكيان الإسرائيلي حضورًا على الساحة السياسية اللبنانية". كما أشار نعيم قاسم إلى أن "غياب وزير الخارجية يعطل العمل الدبلوماسي"، مؤكدًا أن "حصر السلاح يجب أن يكون جزءًا من بناء الدولة، مع الحفاظ على السيادة والتحرير كأساس لدعائم الدولة، كما ورد في البيان الوزاري وخطاب رئيس الجمهورية"، متسائلًا: "أين تطبيق ذلك؟"وأصدر الجيش اللبناني، بيانا في وقت سابق، أكد فيه التزامه الكامل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 آب/ أغسطس 2025، المتعلق بتولي المؤسسة العسكرية، مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، لا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني.وأشار البيان إلى أن "الجيش يعمل وفق واجباته المنصوص عليها في الدستور والقوانين المرعية الإجراء، ووفق قرارات السلطة السياسية والتزامات الدولة اللبنانية الناشئة عن القرارات الدولية ذات الصلة، بما يهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى الحدود الجنوبية ومنع استخدامها نهائيًا كنقطة انطلاق لأي أعمال عسكرية، في إطار بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية".وأوضح الجيش اللبناني، أن خطته لحصر السلاح "دخلت مرحلة متقدمة بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض، حيث ركزت هذه المرحلة على تعزيز الحضور العملاني، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة على الأراضي الواقعة جنوب الليطاني، باستثناء المواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي".ولفت البيان، إلى أن "العمل ما زال مستمرًا في القطاع لاستكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت السيطرة ومنع أي جماعات مسلحة من إعادة بناء قدراتها بصورة نهائية".يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام الفائت.

