الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح اتخذ وشبح الحرب بات بعيدا

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن "قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ"، مشيرًا إلى أن "آلية التنفيذ ستُحدَّد، وفقًا للظروف القائمة، وبما ينسجم مع الاتصالات... 25.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال عون إن "الاتصالات الدبلوماسية مستمرة"، لافتًا إلى أن "المؤشرات الحالية إيجابية، وأن الأمور تتجه نحو خواتيم مطمئنة"، معربًا عن أمله في أن "تنتهي الحروب وأن يعيش اللبنانيون بسلام"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.وأوضح الرئيس اللبناني، في تصريحات من صرح البطريركية المارونية في بكركي بجبل لبنان، أنه "مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، مصمّمون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، مؤكدًا "التمسك بالاستحقاقات الدستورية".وأضاف الرئيس اللبناني: "نأمل أن تكون الدولة اللبنانية دولة مؤسسات لا دولة أحزاب"، مشيرًا إلى أن "الحكومة أنجزت خلال السنوات العشر الماضية ملفات عديدة، من بينها توقيع نحو 2000 مرسوم".وختم بالقول إن "لبنان يتطلع إلى ولادة مرحلة جديدة، تكون نهاية للحروب وبداية لمرحلة من السلام والاستقرار".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، عن شن هجمات على مواقع تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، مستهدفًا منشآت عسكرية وبنية تحتية استخدمها الحزب في الآونة الأخيرة، على حد قوله.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه تم "تدمير مبان عسكرية وبنى تحتية عمل منها عناصر لحزب الله في الفترة الأخيرة"، مؤكدًا أن "وجود مواقع الإطلاق التي تم استهدافها خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس الماضي عبر بيان لها، عن إصابة 4 أشخاص جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة الطيبة جنوبي لبنان.وقالت وزارة الصحة في بيانها: "صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة من نوع "رابيد" في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح".لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

