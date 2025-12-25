الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح اتخذ وشبح الحرب بات بعيدا

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة سفياتو بوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251225/الرئيس-اللبناني-قرار-حصر-السلاح-اتخذ-وشبح-الحرب-بات-بعيدا-1108553526.html
الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح اتخذ وشبح الحرب بات بعيدا
الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح اتخذ وشبح الحرب بات بعيدا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن "قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ"، مشيرًا إلى أن "آلية التنفيذ ستُحدَّد، وفقًا للظروف القائمة، وبما ينسجم مع الاتصالات... 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T09:28+0000
2025-12-25T09:27+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106508154_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b13f37e127d4f743d8d0fbbbb45a6ac4.jpg
وقال عون إن "الاتصالات الدبلوماسية مستمرة"، لافتًا إلى أن "المؤشرات الحالية إيجابية، وأن الأمور تتجه نحو خواتيم مطمئنة"، معربًا عن أمله في أن "تنتهي الحروب وأن يعيش اللبنانيون بسلام"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.وأوضح الرئيس اللبناني، في تصريحات من صرح البطريركية المارونية في بكركي بجبل لبنان، أنه "مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، مصمّمون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، مؤكدًا "التمسك بالاستحقاقات الدستورية".وأضاف الرئيس اللبناني: "نأمل أن تكون الدولة اللبنانية دولة مؤسسات لا دولة أحزاب"، مشيرًا إلى أن "الحكومة أنجزت خلال السنوات العشر الماضية ملفات عديدة، من بينها توقيع نحو 2000 مرسوم".وختم بالقول إن "لبنان يتطلع إلى ولادة مرحلة جديدة، تكون نهاية للحروب وبداية لمرحلة من السلام والاستقرار".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، عن شن هجمات على مواقع تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، مستهدفًا منشآت عسكرية وبنية تحتية استخدمها الحزب في الآونة الأخيرة، على حد قوله.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه تم "تدمير مبان عسكرية وبنى تحتية عمل منها عناصر لحزب الله في الفترة الأخيرة"، مؤكدًا أن "وجود مواقع الإطلاق التي تم استهدافها خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس الماضي عبر بيان لها، عن إصابة 4 أشخاص جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة الطيبة جنوبي لبنان.وقالت وزارة الصحة في بيانها: "صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة من نوع "رابيد" في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح".لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
https://sarabic.ae/20251225/الجيش-الإسرائيلي-والـشاباك-يعلنان-مهاجمة-عنصر-إرهابي-في-منطقة-الناصرية-جنوبي-لبنان-1108547948.html
https://sarabic.ae/20251223/أردوغان-تركيا-مستعدة-للمشاركة-في-الآليات-الدولية-التي-تدعم-أمن-لبنان-1108496719.html
https://sarabic.ae/20251222/3-قتلى-في-غارة-إسرائيلية-على-قضاء-صيدا-جنوبي-لبنان-فيديو-1108462401.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106508154_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7f93dfb5388c7ce0356d4abbde38ef48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي

الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح اتخذ وشبح الحرب بات بعيدا

09:28 GMT 25.12.2025
© Sputnik . Abdul kader Al Bayالرئيس اللبناني جوزيف عون
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أن "قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ"، مشيرًا إلى أن "آلية التنفيذ ستُحدَّد، وفقًا للظروف القائمة، وبما ينسجم مع الاتصالات الدبلوماسية الجارية لإبعاد شبح الحرب عن لبنان".
وقال عون إن "الاتصالات الدبلوماسية مستمرة"، لافتًا إلى أن "المؤشرات الحالية إيجابية، وأن الأمور تتجه نحو خواتيم مطمئنة"، معربًا عن أمله في أن "تنتهي الحروب وأن يعيش اللبنانيون بسلام"، حسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
وأوضح الرئيس اللبناني، في تصريحات من صرح البطريركية المارونية في بكركي بجبل لبنان، أنه "مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، مصمّمون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها"، مؤكدًا "التمسك بالاستحقاقات الدستورية".
قصف مدفعي عنيف يستهدف وسط بلدة الخيام - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
الجيش الإسرائيلي والـ"شاباك" يعلنان مهاجمة "عنصر إرهابي" في منطقة الناصرية جنوبي لبنان
07:40 GMT
وأضاف الرئيس اللبناني: "نأمل أن تكون الدولة اللبنانية دولة مؤسسات لا دولة أحزاب"، مشيرًا إلى أن "الحكومة أنجزت خلال السنوات العشر الماضية ملفات عديدة، من بينها توقيع نحو 2000 مرسوم".
وتطرق عون إلى الأوضاع في جنوب لبنان، مؤكدًا أنه "يواجه معاناة كبيرة، في ظل نزوح الأهالي ووجود أسرى لبنانيين في السجون الإسرائيلية".
وختم بالقول إن "لبنان يتطلع إلى ولادة مرحلة جديدة، تكون نهاية للحروب وبداية لمرحلة من السلام والاستقرار".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، عن شن هجمات على مواقع تابعة لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، مستهدفًا منشآت عسكرية وبنية تحتية استخدمها الحزب في الآونة الأخيرة، على حد قوله.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
أردوغان: تركيا مستعدة للمشاركة في الآليات الدولية التي تدعم أمن لبنان
23 ديسمبر, 16:35 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه تم "تدمير مبان عسكرية وبنى تحتية عمل منها عناصر لحزب الله في الفترة الأخيرة"، مؤكدًا أن "وجود مواقع الإطلاق التي تم استهدافها خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "الغارات تركزت على منطقتي وادي النميرية ووادي حومين في النبطية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق بلدات جنوبية".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس الماضي عبر بيان لها، عن إصابة 4 أشخاص جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة الطيبة جنوبي لبنان.
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
3 قتلى في غارة إسرائيلية على قضاء صيدا جنوبي لبنان... فيديو
22 ديسمبر, 13:41 GMT
وقالت وزارة الصحة في بيانها: "صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة من نوع "رابيد" في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала