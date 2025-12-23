https://sarabic.ae/20251223/أردوغان-تركيا-مستعدة-للمشاركة-في-الآليات-الدولية-التي-تدعم-أمن-لبنان-1108496719.html
أردوغان: تركيا مستعدة للمشاركة في الآليات الدولية التي تدعم أمن لبنان
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني جوزاف عون، رفض الموقف العدواني الإسرائيلي تجاه لبنان، مشيرا إلى استعداد تركيا للمشاركة في...
وجاء في بيان الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني عون عن "رفض الموقف العدواني لإسرائيل تجاه لبنان"، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد أنقرة للمشاركة في الآليات الدولية التي تدعم أمن لبنان.وأشار الرئيس التركي خلال الاتصال إلى أن أنقرة ستواصل تقديم الدعم من أجل أن تسهم التغييرات الكبيرة في سوريا في استقرار المنطقة.وتأتي هذه التصريحات في ظل توترات متصاعدة في المنطقة، حيث تسعى تركيا لتعزيز دورها كطرف فاعل في القضايا الإقليمية وحماية مصالحها وحلفائها، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات اللبنانية–الإسرائيلية تحولات سياسية وأمنية متسارعة.
أردوغان: تركيا مستعدة للمشاركة في الآليات الدولية التي تدعم أمن لبنان
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني جوزاف عون، رفض الموقف العدواني الإسرائيلي تجاه لبنان، مشيرا إلى استعداد تركيا للمشاركة في الآليات الدولية التي تدعم أمن لبنان.
وجاء في بيان الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان أعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني عون عن "رفض الموقف العدواني لإسرائيل تجاه لبنان"، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد أنقرة للمشاركة في الآليات الدولية التي تدعم أمن لبنان.
وأضاف البيان أن "الرئيس التركي أبلغ نظيره اللبناني بأن تركيا تنتظر من لبنان تبني موقف يحمي حقوق ومصالح القبارصة الأتراك".
وأشار الرئيس التركي خلال الاتصال إلى أن أنقرة ستواصل تقديم الدعم من أجل أن تسهم التغييرات الكبيرة في سوريا في استقرار المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل توترات متصاعدة في المنطقة، حيث تسعى تركيا لتعزيز دورها كطرف فاعل في القضايا الإقليمية وحماية مصالحها وحلفائها، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات اللبنانية–الإسرائيلية تحولات سياسية وأمنية متسارعة.