وزارة الصحة اللبنانية: إصابة 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة الطيبة
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، عبر بيان لها، عن إصابة أربعة أشخاص جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة الطيبة جنوبي لبنان. 18.12.2025, سبوتنيك عربي
وقالت وزارة الصحة في بيانها: "صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي اليوم على سيارة من نوع "رابيد" في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح". وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له، صباح اليوم الخميس، أن قواته العسكرية هاجمت ما وصفها بـ"بنى تحتية إرهابية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في مناطق مختلفة داخل لبنان".وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى مهاجمته لمناطق مختلفة في عمق لبنان، استهدفت مبان عسكرية تُخزن فيها وسائل قتالية ومنها عمل عناصر "حزب الله" خلال الفترة الأخيرة.قيادي في "حزب الله": نحن أشباح جنوب الليطاني ولن نتخلى عن السلاحجوزاف عون: التفاوض هدفه تثبيت الأمن والاستقرار ولا يعني الاستسلام
لبنان
وقالت وزارة الصحة في بيانها: "صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي
اليوم على سيارة من نوع "رابيد" في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه هاجم معسكرا ومبان عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة داخل لبنان.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له، صباح اليوم الخميس، أن قواته العسكرية هاجمت ما وصفها بـ"بنى تحتية إرهابية تابعة لتنظيم حزب الله
الإرهابي في مناطق مختلفة داخل لبنان".
وأضاف: "في إطار الهجمات، تم تدمير بنى تحتية إرهابية ومنصات إطلاق في معسكر عسكري كان يستخدم من قبل تنظيم حزب الله الإرهابي لإجراء تدريبات وتأهيل عناصره، وتشغيل نيران مدفعية، وتخزين وسائل قتالية".
وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى مهاجمته لمناطق مختلفة في عمق لبنان، استهدفت مبان عسكرية تُخزن فيها وسائل قتالية ومنها عمل عناصر "حزب الله" خلال الفترة الأخيرة.