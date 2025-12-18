وزارة الصحة اللبنانية: إصابة 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة الطيبة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وزارة الصحة اللبنانية: إصابة 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة الطيبة
وقالت وزارة الصحة في بيانها: "صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي اليوم على سيارة من نوع "رابيد" في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح". وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له، صباح اليوم الخميس، أن قواته العسكرية هاجمت ما وصفها بـ"بنى تحتية إرهابية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في مناطق مختلفة داخل لبنان".وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى مهاجمته لمناطق مختلفة في عمق لبنان، استهدفت مبان عسكرية تُخزن فيها وسائل قتالية ومنها عمل عناصر "حزب الله" خلال الفترة الأخيرة.قيادي في "حزب الله": نحن أشباح جنوب الليطاني ولن نتخلى عن السلاحجوزاف عون: التفاوض هدفه تثبيت الأمن والاستقرار ولا يعني الاستسلام
وزارة الصحة اللبنانية: إصابة 4 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة الطيبة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، عبر بيان لها، عن إصابة أربعة أشخاص جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة الطيبة جنوبي لبنان.
وقالت وزارة الصحة في بيانها: "صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي اليوم على سيارة من نوع "رابيد" في بلدة الطيبة قضاء مرجعيون أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه هاجم معسكرا ومبان عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة داخل لبنان.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له، صباح اليوم الخميس، أن قواته العسكرية هاجمت ما وصفها بـ"بنى تحتية إرهابية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في مناطق مختلفة داخل لبنان".

وأضاف: "في إطار الهجمات، تم تدمير بنى تحتية إرهابية ومنصات إطلاق في معسكر عسكري كان يستخدم من قبل تنظيم حزب الله الإرهابي لإجراء تدريبات وتأهيل عناصره، وتشغيل نيران مدفعية، وتخزين وسائل قتالية".

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى مهاجمته لمناطق مختلفة في عمق لبنان، استهدفت مبان عسكرية تُخزن فيها وسائل قتالية ومنها عمل عناصر "حزب الله" خلال الفترة الأخيرة.
قيادي في "حزب الله": نحن أشباح جنوب الليطاني ولن نتخلى عن السلاح
جوزاف عون: التفاوض هدفه تثبيت الأمن والاستقرار ولا يعني الاستسلام
