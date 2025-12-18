https://sarabic.ae/20251218/قيادي-في-حزب-الله-نحن-أشباح-جنوب-الليطاني-ولن-نتخلى-عن-السلاح-1108290680.html

قيادي في "حزب الله": نحن أشباح جنوب الليطاني ولن نتخلى عن السلاح

قيادي في "حزب الله": نحن أشباح جنوب الليطاني ولن نتخلى عن السلاح

سبوتنيك عربي

قال عضو المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، إن الحزب لن يتخلى عن سلاحه ولا عن دور المقاومة، محذرًا من وجود أخطار حقيقية تهدد بقاء لبنان. 18.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-18T04:37+0000

2025-12-18T04:37+0000

2025-12-18T04:38+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار حزب الله

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0c/1102621154_11:0:1271:709_1920x0_80_0_0_241e73c3b0fec763f5f0f4e40c055f48.jpg

وأضاف قماطي، أن عناصر الحزب هم "أشباح جنوب الليطاني"، مؤكدًا أنه "عندما ينفد صبر المقاومة فلن تناقش أحدا"، في إشارة إلى الجاهزية للتعامل مع أي تطورات ميدانية محتملة.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، بأن الجيش يستعد لشن حرب جديدة في الجنوب اللبناني بعدما وضع "بنك أهداف" لـ"حزب الله" سيعمل على استهدافه، مؤكدة أن إسرائيل تواصل استعداداتها لشن هجوم واسع النطاق على جنوب لبنان في المستقبل القريب، وأن هناك مجموعة من الأهداف قد وضعها أمام ترسانته العسكرية لاستهدافها وكذلك مجموعة من عناصر "حزب الله" اللبناني.وأوضحت القناة أن "حزب الله" اللبناني لا يزال يمتلك صواريخ بعيدة المدى، وبأن تل أبيب ستتحرك للحد من تعزيز قدراته، مضيفة أن الحزب اللبناني يواصل مساعيه الجدية لتعزيز قدرته العسكرية مرة أخرى.يذكر أن اتفاق وقف النار الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أنهى حرباً استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل.لكن تل أبيب تواصل شن ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.وإثر ضغط كبير من أمريكا وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام.

https://sarabic.ae/20251217/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-نرغب-في-التطبيع-مع-لبنان-1108285221.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي