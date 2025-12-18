https://sarabic.ae/20251218/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-منشآت-عسكرية-تابعة-لـحزب-الله-في-مناطق-مختلفة-داخل-لبنان-1108293538.html
الجيش الإسرائيلي يهاجم منشآت عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة داخل لبنان
سبوتنيك عربي
الجيش الإسرائيلي يهاجم منشآت عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة داخل لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه هاجم معسكرا ومبان عسكرية تابعة لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة داخل لبنان.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له، صباح اليوم الخميس، أن قواته العسكرية هاجمت ما وصفها بـ"بنى تحتية إرهابية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في مناطق مختلفة داخل لبنان".
وأضاف: "في إطار الهجمات، تم تدمير بنى تحتية إرهابية ومنصات إطلاق في معسكر عسكري كان يستخدم من قبل تنظيم حزب الله الإرهابي لإجراء تدريبات وتأهيل عناصره، وتشغيل نيران مدفعية، وتخزين وسائل قتالية".
وتابع البيان العسكري الإسرائيلي "وكجزء من التدريبات والتأهيل في المعسكر، خضع عناصر التنظيم لتدريبات على الرماية وتأهيلات إضافية لاستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بهدف التخطيط والتنفيذ لمخططات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل".
وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى مهاجمته لمناطق مختلفة في عمق لبنان، استهدفت مبان عسكرية تُخزن فيها وسائل قتالية ومنها عمل عناصر "حزب الله" خلال الفترة الأخيرة.
يذكر أن اتفاق وقف النار الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أنهى حرباً استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل
لكن تل أبيب تواصل شن ضربات في لبنان، وتقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب، متعهدة منعه من ترميم قدراته، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرت السلطات اللبنانية
خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام.