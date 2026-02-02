عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ هجمات على أهداف لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ هجمات على أهداف لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه استهدف قبل قليل عدة مخازن أسلحة تعود لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، لافتًا إلى أن قواته اغتالت اليوم "عنصرًا يعمل في تطوير البنى التحتية للحزب في منطقة أنصارية جنوبي البلاد".وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية نفذت، أمس، عملية اغتيال استهدفت عنصرًا وصفه بالمركزي في منظومة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله"، وذلك خلال هجوم نفذته جنوبي لبنان.يشار إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية قدمت، الاثنين الماضي، رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تتضمن شكوى بشأن استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال الأشهر الماضية.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الخارجية اللبنانية تقدمت عبر البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بشكوى لمجلس الأمن، نتيجة لاستمرار الخروقات الإسرائيلية بحق الأراضي اللبنانية خلال الأشهر الماضية.وشملت الشكوى اللبنانية ثلاثة جداول مفصلة توثق الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية على أساس يومي، خلال أشهر أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2025، حيث بلغ عدد الخروقات 542، 691، و803 خروقات على التوالي، بمجموع إجمالي قدره 2036 خرقا.وأكدت الخارجية اللبنانية أن "هذه الانتهاكات تمثل انتهاكا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، ومخالفة صريحة لالتزامات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في 11 آب/ أغسطس 2006، وإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر بتاريخ 26 تشرين ثاني/ نوفمبر 2024".ودعا لبنان مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ أحكام القرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية بحقه، وسحب قواتها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في الجنوب اللبناني، والانسحاب الكامل إلى الحدود المعترف بها دوليا.كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته والعمل على وضع حد لانتهاكات إسرائيل المتكررة للسيادة اللبنانية، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، ووقف تهديداتها لوحدة أراضي لبنان واستقلاله السياسي.يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش بتنفيذ المرحلة الأول منها، وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الجيش اللبناني، انتهاء تنفيذ تلك المرحلة.
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ هجمات على أهداف لـ"حزب الله" جنوبي لبنان

14:06 GMT 02.02.2026
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه "شنّ هجمات استهدفت عددًا من مخازن الأسلحة التابعة لحزب الله جنوبي لبنان"، مشيرًا إلى أن الضربات جاءت في إطار عملياته العسكرية المستمرة في المنطقة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه استهدف قبل قليل عدة مخازن أسلحة تعود لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، لافتًا إلى أن قواته اغتالت اليوم "عنصرًا يعمل في تطوير البنى التحتية للحزب في منطقة أنصارية جنوبي البلاد".
وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية نفذت، أمس، عملية اغتيال استهدفت عنصرًا وصفه بالمركزي في منظومة الدفاع الجوي التابعة لـ"حزب الله"، وذلك خلال هجوم نفذته جنوبي لبنان.
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه مواقع لـ"حزب الله" جنوبي لبنان والبقاع... فيديو
25 يناير, 12:21 GMT
يشار إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية قدمت، الاثنين الماضي، رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة تتضمن شكوى بشأن استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال الأشهر الماضية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الخارجية اللبنانية تقدمت عبر البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بشكوى لمجلس الأمن، نتيجة لاستمرار الخروقات الإسرائيلية بحق الأراضي اللبنانية خلال الأشهر الماضية.
وشملت الشكوى اللبنانية ثلاثة جداول مفصلة توثق الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية على أساس يومي، خلال أشهر أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2025، حيث بلغ عدد الخروقات 542، 691، و803 خروقات على التوالي، بمجموع إجمالي قدره 2036 خرقا.
جولة ميدانية على الحدود اللبنانية السورية 22820 نازح غير شرعي وطرق مبتكرة للتهريب. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
ضباط النظام السوري السابق في لبنان... بين التحقيقات الأمنية والرسائل السياسية
23 يناير, 15:36 GMT
وأكدت الخارجية اللبنانية أن "هذه الانتهاكات تمثل انتهاكا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، ومخالفة صريحة لالتزامات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في 11 آب/ أغسطس 2006، وإعلان وقف الأعمال العدائية الصادر بتاريخ 26 تشرين ثاني/ نوفمبر 2024".
ودعا لبنان مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ أحكام القرار 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية بحقه، وسحب قواتها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في الجنوب اللبناني، والانسحاب الكامل إلى الحدود المعترف بها دوليا.
كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته والعمل على وضع حد لانتهاكات إسرائيل المتكررة للسيادة اللبنانية، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، ووقف تهديداتها لوحدة أراضي لبنان واستقلاله السياسي.
غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
قتيلان ومصابون جراء 14 غارة إسرائيلية على مناطق واسعة من لبنان
26 يناير, 06:31 GMT
يشار إلى أن اتفاق وقف النار، الذي أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أنهى حربًا استمرت أكثر من عام بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب تواصل شن ضربات على لبنان، وتقول إنها "تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب"، متعهدة بـ"منعه من ترميم قدراته"، وتبقي قواتها في 5 نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
وإثر ضغط كبير من أمريكا، وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح "حزب الله" تطبيقًا للاتفاق، وبدأ الجيش بتنفيذ المرحلة الأول منها، وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الجيش اللبناني، انتهاء تنفيذ تلك المرحلة.
